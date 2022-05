मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे. इस दौरान राज्यपाल ने खुद ज्ञापन लेने के बजाए अपने ओएसडी को भेज दिया. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल बीजेपी सरकार से डरे हैं. (mp congress delegation)

कांग्रेस का बड़ा आरोप- बीजेपी से डरते हैं राज्यपाल, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से किया इनकार

नई दिल्ली के राजघाट से साइकिल यात्रा शुरू कर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके पद्मश्री डॉ. किरण सेठ उज्जैन पहुंचे. उनकी महाकाल साइकिल यात्रा का मकसद युवाओं को देश की विरासत से रु-ब-रु कराने के साथ ही सादगी और अनुशासन का संदेश देना है. इतना ही नहीं वो युवा पीढ़ी को साइक्लिंग के जरिए पर्यावरण को लेकर जागरुक करना चाहते हैं.

MP: देश का 73 साल का अनोखा साइक्लिस्ट जिसने तपती दोपहरी में तय की साइकिल से महाकाल यात्रा, सफर की दूरी जानकर उड़ जाएंगे होश!

प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी निवास अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें दो मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे.(Shivraj cabinet decision) (Solar energy use at residences of ministers) (Increasing alternative sources of energy)

Shivraj cabinet : मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी आवास सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदला

अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुधवार को ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसे. बिट्टा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है. उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह में हिम्मत है तो आकर मुझसे बहस करें. (Bitta gave challenge to Digvijay Singh) (Maninderjit Singh Bitta target on Digvijay Singh)

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने दिया दिग्विजय सिंह को खुला चैलेंज, बोले- इनके दिमाग में सिर्फ भगवा आतंकवाद रहता है

देश के कई राज्यों में आजकल लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा गरमा रहा है. इस बीच नीमच में साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि ना खुदा बहरे हैं, ना ईश्वर बहरे हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि उनका अधिकार है सुनाना तो दूसरे का अधिकार भी है कि हमें क्या सुनना और क्या नहीं सुनना. साध्वी ने कहा कि इस देश में रहना है तो सद्भाव से रहिए, वरना चले जाएं इस्लामिक देश.(Ritambhara statement on controversy of loudspeaker) (Sadhvi Ritambhara said go to Islamic country) (Sadhvi Ritambhara in neemuch)

लाउड स्पीकर पर अजान के विवाद पर बोली साध्वी ऋतंभरा - सद्भाव से रहिए वरना चले जाएं इस्लामिक देश

सतना। बुधवार को दोपहर अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला जिसे कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई. इन दिनों सतना सहित पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है. सुबह से शाम तक की कड़ाके की धूप की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते थे.

सतना में मौसम ने बदला मिजाज, बेमौसम हुई जोरदार बारिश, गिरे ओले

अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जाने से रोक दिया. इसके बाद कड़ी धूप में शिक्षक धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की. (Teachers Dhwaj yatra).

पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, CM से मिलने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठे

मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के खिटोरा गाँव में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है. मासूम बच्ची सामान लेने के लिए दुकान पर गई हुई थी. बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया. उधर, जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय शख्स ने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को शर्मसार किया है.(Shopkeeper raped a six-year-old) (Bulldozer at the house of accused) (Rape of miner in morena)

दुकानदार ने छह साल की मासूम से किया रेप, प्रशासन ने आरोपी के घर परचलाया बुलडोजर

सिवनी जिले के सिमरिया गांव में गाय काटने का आरोप लगाकर हुई मॉब लिंचिंग (Mob lynching) में 2 आदिवासियों की मौत के बाद अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है. मृतकों के परिजनों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी दी गई है. इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में भाजपा का कहना है कि हमलावर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि श्रीराम सेना संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है. (9 accused arrested in mob lynching) (Seoni district's mob lynching case) (Victims' families got financial help)

सिवनी जिले के मॉब लिंचिंग मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिजनों को नौकरी और आर्थिक मदद मिली

पुलिस विभाग अक्सर अपने कर्मचारियों की काली करतूतों को छिपाने का प्रयास करता है. यह बात एक बार फिर साबित हो गई. रेप के आरोपी एक आरक्षक को बचाने के लिए आला अफसरों ने बचाने का प्रयास किया. अब इस मामले में हाई कोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. (Officers try to save constable in rape case) (High Court become strict in rape case)(Aborted when the victim was pregnant)

आरक्षक को रेप केस से बचाने सारी हदें पार कर दी पुलिस के आला अफसरों ने, अब हाईकोर्ट हुआ सख्त