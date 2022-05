राहुल गांधी के पब वाले वीडियो को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी निशाना साधा है. विश्वास सारंग ने कहा कि वह विदेश में योग नहीं भोग करने जाते हैं.

राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर एमपी में सियासत गर्म, बीजेपी नेताओं ने करे रोचक कमेंट

देश में बाल विवाह रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जागरुकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे. ताजा मामला म.प्र. के जबलपुर का है. यहां 15 साल की उम्र में एक लड़की का बाल विवाह कराया जा रहा था. उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी, मामले की जानकारी मिलते ही महिला बाल विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी है.

जबलपुर में रुकवाया गया बाल विवाह: 15 साल की उम्र में लग रही थी मेहंदी, महिला बाल विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी

बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहीं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता सड़क हादसे का शिकार हो गईं हैं. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी की मंदिर पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन महाकाल की कृपा से वे अब ठीक हैं. (Tanushree Dutta victim of road accident)

सड़क हादसे का शिकार हुई फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, दर्शन करने जा रहीं थी महाकाल मंदिर, कार का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कांग्रेस की नजर अंचल की 34 सीटों पर है. कमलनाथ सरकार गिरने के बाद इलाके की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को महज 9 सीटें ही मिली थी, जबकि 19 बीजेपी के खाते में गई थीं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आई थीं, और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिलीं थीं.

सिंधिया के गढ़ में लगेगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा, 7 मई को ग्वालियर-चंबल से होगी संभागवार बैठकों की शुरूआत, कमलनाथ भी आएंगे

भोपाल में एक नया हनी ट्रैप (Honey trap) का मामला सामने आया है. सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर को महिला ने पहले अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मित्रता की. फिर भोपाल के विजय मार्किट में उसने उसे मिलने बुलाया और कार में बैठकर उसके साथ अपने लोगों से मिलकर वीडियो बना लिया. इसके बाद उसने अब तक 15 लाख रुपए वसूल लिए. (New honey trap scandal in Bhopal) (Woman cheated more than 15 lakhs) (Woman cheated retired engineer in Bhopal)

भोपाल में नया हनी ट्रैप कांड : महिला ने रिटायर्ड इंजीनियर को प्रेमजाल में फंसाया, अब तक 15 लाख से ज्यादा वसूले

भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर मंगलवार को भोपाल के गुफा मंदिर में भव्‍य आयोजन हुआ. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan)भी शामिल हुए. इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. स्कूलों में भगवान परशुराम का चरित्र पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा भूमिविहीन मंदिरों के पुजारियों को 5000 मानदेय दिया जाएगा. सीएम ने घोषणा की कि संस्कृत पढ़ने वाले सभी बालक और छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी.

सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान- स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम का जीवन चरित्र, पुजारियों को 5000 मानदेय

अक्षय तृतीया के दिन विशेष मुहूर्त में अस्त्र-शस्त्र खरीदें उनका पूजन करें तो विशेष फलदाई और सुखदाई होता है. अक्षय तृतीया का विशेष महत्व भी है इस दिन जो दान दिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है. (Parshuram Jayanti) (akshaya tritiya puja muhurat)

अलग-अलग राशि के जातक अक्षय तृतीया के विशेष दिन का ऐसे लें लाभ, भगवान परशुराम की पूजा-दान का है विशेष महत्व

कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच मध्यप्रदेश में बीते 10 दिन से कोरोना (corona) के नए मरीजों की रफ्तार से चिंताएं बढ़ने लगी हैं. बीते 8 दिन में प्रदेश में कुल 130 नए मरीज सामने आए हैं. राज्य सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतनी होगी.

सावधान ! MP में बीते 8 दिन में कोरोना के 130 नए मरीज, सरकार की सलाह- घबराएं नहीं लेकिन सावधानी बरतें

इंदौर में ईद के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह सदर बाजार स्थित ईदगाह पहुंचे. जहां उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी. (Indore Digvijay Singh reached Idgah)

इंदौर में ईद की धूम, ईदगाह पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिर पर सफेद गमछा बांधकर सभी मुस्लिम भाइयों को दी बधाई

सागर में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. घर में खेलते समय बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से बच्चे के हाथ की दो उंगलियां अलग हो गईं. (Battery Exploded in Sagar)

सागर में बच्चे के हाथ में फटी मोबाइल की बैटरी, हाथ की दो उंगलियां हुईं अलग