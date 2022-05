एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पिछले चुनाव से सबक लेते हुए कमलनाथ ने इस बार साफ किया है कि पार्टी में बेवजह की बयानबाजी नहीं चलेगी. अगर इसके लिए उन्हे अपनों से भी लड़ना-भिड़ना पड़े तो वो तैयार है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह रणनीति पार्टी में तोड़फोड़ और विवादों से बचने के लिए है ताकि इससे अगले चुनाव में नुकसान हा हो.

तीन मई को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद को लेकर उज्जैन पुलिस ने कमर कस ली है. उज्जैन हमेशा से सेंसेटिव रहा है. यहां कई बार पत्थर बाजी की घटना देखने को मिल चुकी है. असामाजिक तत्व माहौल खराब न करें, इसलिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है.

शिवपुरी के कोलारस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं कैसी हैं यहां बिजली चले जाने पर दिखाई दे जाता है . गर्मी के मौसम में बिजली कई बार जाती है. जिससे यहां के डॉक्टर मरीज का इलाज मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कर रहे हैं. (shivpuri treatment done with mobile flashlight)

चाय- समोसा ठेले लगाने वाले युवक पर गर्म तेल उड़ेल कर दबंगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रीवा पोस्ट ऑफिस में पदस्थ डाक अधिकारी ने एटीएम कार्ड लेने गए आवेदक से सरकारी नौकरी का धौंस दिखाते हुए माजा कोल्डड्रिंक मांगी. युवक तपती धूप में माजा लेने गया लेकिन उसे मजा की जगह फ्रूटी मिली. इस पर नाराज अधिकारी ने आवेदक को जमकर खरी खोटी सुनाई.

मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 आठ अप्रैल से शुरू होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM shivraj) इसे लांच करेंगे. सीम का मानना है कि बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई व विवाह तक के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं. लेकिन इतना ही काफी नहीं है. इससे आगे की सुविधा लाड़ली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 में है. (Ladli Laxmi Yojana Part-2 in MP) (Ladli Laxmi Yojana will launched on April 8)

खरगोन में कर्फ्यू के कारण बोहरा समाज ने घर पर ही नमाज अता कर ईद की खुशियां मनाईं. बोहरा समाज ने देश में अमन-चैन की दुआ मांगी. कोरोना के कारण बीते दो साल से ईद की खुशियां तरीके से नहीं मना पाने कारण लोगों को उम्मीद थी कि इस साल मस्जिदों में नमाज अता करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. (Ied festival amidst curfew in Khargone ) (Bohra society celebrated Eid at home)

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है. ऐसे में छतरपुर की एक बच्ची आस्था ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक श्मशान घाट पर एक दलित परिवार को अंतिम संस्कार करने से रोका गया. जिसके विरोध में दलित परिवार के सदस्यों ने श्मशान घाट के बाहर धरना दिया. उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

जबलपुर से मिस्त्री मोहम्मद अकरम ने कबाड़ के स्कूटर को सुपर स्कूटर बनाया है. जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है. अकरम ने बताया कि उनकी पत्नी पुराने स्कूटर पर बैठने पर नाराज होती थीं, जिसके बाद उन्होनें 70 से 80 हजार रूपये खर्च कर लगभग चार महीनों में उसे सुपर स्कूटर बना दिया. जिसको खरीदने के लिए लोगों ने 2 से 3 लाख रूपये तक कीमत लगा दी है मगर अकरम अपना नायाब स्कूटर किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहते.

