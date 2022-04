मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पर‍िणाम जारी कर दिये गए हैं. राज्‍य के श‍िक्षा मंत्री इंदर स‍िंंह परमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दोपहर 1 बजे पर‍िणाम घोषि‍त किया. एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे जारी कर द‍िया गया है. (Madhya Pradesh Board 10th 12th result 2022)

कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में बड़ा दावा किया है. बरैया के मुताबिक मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आईं तो वे राजभवन (rajbhawan bhopal) के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे. (Phool Singh Baraiya Claims)

देसी जुगाड़ का ताजा मामला एक दूधवाले भैया से जुड़ा है, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. वीडियो में दूधवाले भैया फॉर्मूला-1 (F1) जैसी देसी कार पर वह स्वैग के साथ दूध के कंटेनर लादकर, घर-घर दूध पहुंचाते हुए दिख रहे हैं.

एमपी बोर्ड (MP Board) के 10वीं व 12 वीं के रिजल्ट में आदिवासी और पिछड़े जिलों ने बड़े और सुविधायुक्त जिलों को आईना दिखाया है. इन जिलों ने भोपा, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़ी जिलों को पछाड़ दिया. 10 वीं के रिजल्ट में दमोह प्रदेश में अव्वल है. वहीं, 12वीं के रिजल्ट में आदिवासी बाहुल्य व पिछड़ा जिला अलीराजपुर पहले नंबर पर है. (Results of backward and tribal districts) (MP Board exam results 2022) (Result of Bhopal-Indore is not good)

बोर्ड की परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है. राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही 'रुक जाना नहीं' योजना के तहत छात्र फेल हुए विषयों की परीक्षा दे सकते हैं. (mp government ruk jana nahi scheme) ( mp board result 2022)

इंदौर। छोटी-छोटी बात को लेकर तिलक नगर थाना क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों में विवाद हो गया. एक कार की टक्कर ऑटो से हो गई, ऑटो में महिला और उसकी बेटी बैठी हुई थी, और कार एक युवती चला रही थी. टक्कर लगने की बात को लेकर दोनों आमने-सामने आ गईं और फिर जमकर विवाद हुआ.

मंडला में इंसानी बस्ती में घुसा जहरीला कोबरा सांप मुर्गी के साथ उसके 8 अंडे भी निगल गया. कोबरा वहीं आराम फरमा रहा था तभी मुर्गी के मालिक ने उसे देख, सर्पमित्र को बुलाया. जिसके बाद कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप ने लोगों के सामने एक एक करके 8 अंडे उगले. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Poisonous cobra snake mandla)

पन्ना। वर्ष 2009 में बाघ विहीन रहे मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा अब काफी बढ़ गया . अब यहां पर आने वाले पर्यटकों को रिजर्व में आसानी से बाघ देखने को मिल रहे हैं. यही वजह है कि, पर्यटक सबसे पहले बाघ का दीदार करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve Tourist) को ही प्राथमिकता देते हैं.

इंदौर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया. इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है. मेरिट लिस्ट में भी लड़कियां ही छाई हुई हैं. इंदौर के शासकीय बाल विनय विद्यालय में पढ़ने वाली सजल जैन ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है.

कटनी जिले में नाबालिग प्रेमी युगल ने अपनी जान दे दी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. लड़के शव रेलवे ट्रैक पर मिला तो लड़की का शव घर में फांसी पर झूल रहा था. पुलिस ने पहली नजर में इसे प्रेम संबंध का मामाला बताया है. वहीं, दोनों के परिजन एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. (Minor lover couple gave their lives) (lover couple suicide in Katni district)

