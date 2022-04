प्रदेश के पहले ऑटो एक्सपो के जरिए सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है. एकस्पो में देश विदेश के 100 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं. शो के दौरान गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉचिंग भी की जाएगी. इंदौर सुपर कॉरिडोर पर हो रहा यह ऑटो शो 3 तक चलेगा.

प्रदेश के पहले AUTO EXPO का हुआ शुभारंभ: कार्यक्रम में बुलडोजर पर सवार होकर प्रमोशन करते नजर आए शिवराज के मंत्री

मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ-साथ डांस करने का विडियो जमकर वायरल हो रहा है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और पनागर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी एक दूसरे का हाथ थाम कर जमकर नाच रहे हैं.

पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने थामा भाजपा विधायक का हाथ, "माय नेम इज लखन" पर जमकर किया डांस, देखें वीडियो

शहडोल के उमरिया में एक चूहा उस समय हादसे की वजह बना गया, जब चलती कार में वह गाड़ी के डैशबोर्ड पर आ गया. इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हुए हैं. (umaria road accident) (car accident in shahdol)

चूहा बना मासूम की मौत की वजह, पढ़िए कैसे हुआ कार का एक्सीडेंट

औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-2 में प्लास्टिक के पाइप बनाने वाला कास्ता पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई. मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है.

पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी

वर्तमान में पारिवारिक रिश्ते खत्म होने की कई वजहें सामने आ रही हैं. हाल ही जिला न्यायालय में पहुंचे एक मामले में ऐसा ही वाकया सामने आया. इसमे पत्नी द्वारा पति को मारा गया एक थप्पड़ तलाक की वजह बन गया. हालांकि बाद में पत्नी ने इसके लिए क्षमायाचना भी की पर पति को मनाने की हर कोशिश नाकाम हुई. इसके बाद यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया. (Wife's slap to husband) (Wife's slap became reason for divorce)

पत्नी का पति को एक थप्पड़ कैसे बन गया तलाक का कारण, पढ़ें..विदेश में कई साल बिताने के बाद भोपाल में बसे दंपती की असल कहानी

छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है रीवा की मायरा राजपाल अब जल्द ही बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. मायरा अब तक 200 से ज्यादा ब्रांड के विज्ञापन कर चुकी है, वहीं उन्होंने बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकरों के साथ काम भी किया है. (rewa child actress myra rajpal)

जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं रीवा की "मायरा", अब कंगना रनोत और अजय देवगन की इन फिल्मों में आएंगी नजर

तेज रफ्तार से सड़क पर फर्राटे भर रहा घोड़े के साथ अचानक ऐसी घटना घटी की लोग सकते में आ गए. घोड़े की जान पर बन आई. इतनी ही नहीं उसका मालिक भी जान की खैर मांगते बचाने की गुहार लगाता रहा. दरअसल जबलपुर में एक घोड़े का मालिक रहीम शादी समारोह से वापस लौट रहा था. नोदरा ब्रिज के पास रास्ते में खुला नाला था. अचानक नाला सामने दिखने के बाद जब तक घोड़े की सवारी कर रहे रहीम को कुछ समझ आता वो सीधे नाले में जा घुसा.

क्या हुआ जब तेज रफ्तार घोड़ा अचानक समा गया नाले में? मचा हड़कंप

न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. भोपाल क्राइम ब्रांच ने फर्जी बही (ऋण पुस्तिका ) के सहारे फर्जी जमानतदार बनकर लोगों को जमानत दिलाने वाले एक गिरोह को दबोचा है. पांच सदस्यों के इस गिरोह का सरगना सलमान शाह है, जो रंजीत नामक किसान के नाम से फर्जी बही पर लोगो की कोर्ट में जमानत लेता था. (Fraud with court gang giving bail) (Five people arrested in Fake bahi) (Bhopal crime branch caught 5 peoples)

न्यायालय के साथ धोखाधड़ी : फर्जी बही के सहारे लोगों की जमानत देने वाला गिरोह गिरफ्त में, पांच गिरफ्तार

मध्यप्रदेश सरकार के इकलौते हेलीकॉप्टर का राज्य सरकार इंटीरियर कराने जा रही है. इसके तहत हेलीकॉप्टर का जहां पूरा कारपेट बदला जाएगा, वहीं वुडन कैबिनेट की लेमिनेशन पॉलिश भी की जाएगी. मध्यप्रदेश के इस इकलौते हेलीकाॅप्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई यात्रा करते हैं. इसके अलावा मध्यप्रदेश आने वाले वीवीआईपी को भी जरूरत पड़ने पर इस हेलीकाॅप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है(MP government's helicopter will have interior) (Carpet will change MP govt helicopter)

मध्यप्रदेश सरकार के इकलौते हेलीकाॅप्टर का होगा इंटीरियर, बदलेगा कारपेट, 30 लाख रुपए खर्च होंगे

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है. भाजपा हमलावर है और उसके कई नेता कमलनाथ को घेर रहे हैं. वहीं कांग्रेस के नेता ही कमलनाथ के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही एक साल से ज्यादा समय के बाद होने वाले हों, मगर राजनीतिक दांव में तेज हो चले हैं.

विधानसभा कार्यवाही पर विवादित बयान के बाद अकेले पड़े कमलनाथ, चौतरफा घेर रही भाजपा