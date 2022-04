प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होने कहा है कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं. हालांकि उनका यह बयान शुक्रवार को शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान का जवाब माना जा रहा है.

जबलपुर में कलेक्टर इलैयाराजा टी. (Collector Dr. Ilaiyaraja T ) की हिदायत के बाद अधिकारी-कर्मचारी साफ-सफाई करते नजर आए. कलेक्टर की फटकार के बाद अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी के दिन भी कर्यालय (Collector office jabalpur) पहुंचे और खुद ही अपने ऑफिस में साफ-सफाई की.

कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज कमलनाथ ने एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली. इस दौरान जब कमलनाथ कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया के नारे लगाए.

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में दुनिया भर के 30 प्रजातियों के 300 से ज्यादा दुर्लभ पक्षी मौजूद हैं, जिन्हें चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने लैला-मजनू, करण-अर्जुन, मोर-मुकुट और ओम-सुंदरी जैसे नाम दिए हैं. खास बात यह है कि ये पक्षी अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया भी देते हैं.

खंडवा: अमलपुरा गांव के पास निर्माणाधीन सोलर प्लांट में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी लगने पर जावर पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड (fire brigade) की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. एक निजी कंपनी द्वारा यहां प्लांट (Solar plant amalpura khandwa) लगाया जा रहा है.

एक युवक ने अपनी प्रेमिका को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी रचा ली. वह दुल्हन लेकर घर वापस आया कि दरवाजे पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी. पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दरअसल, युवती ने शादी की भनक लगते ही पुलिस में शिकायत की थी कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे लगातार संबंध बनाए हैं.

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के सुदूर गांवों में लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. सरकार की पेयजल योजना यहां कागजों में हीं संचालित हैं. हालात इतने भयावह हैं कि यहां लोग सूखे तालाब के पास गड्ढे खोदकर मटमैला पानी से ही प्यास बुझा रहे हैं. आदिवासी बाहुल्य इन गांवों में हालात बहुत भीषण हैं. पढ़ें ...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच राजनीतिक मसलों समेत प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके अलावा प्रदेश में दो लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा.

सरकारी स्कूल के प्राचार्य का कारनामा उजागर हुआ है. छात्रा से फोन पर अश्लील बातें करते हुए सीधी जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य का ऑडियो सामने आया है. छात्रा के परिजनों ने संभागीय मुख्यालय रीवा में शिकायत करते हुए प्राचार्य के खिलाफ सख्स कार्रवाई की मांग की. इस पूरे मामले ने एक बार फिर गुरु व शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है. (Principal obscenely talking girl student) (Complaint against principal in rewa)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में शिवराज सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहको को बोनस बांटने के नाम पर इस आयोजन पर करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए. भाजपा हर काम को इवेंट के जरिए करती है और उसकी निगाह में सिर्फ चुनाव व वोट बैंक रहता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं, इस मुद्दे पर शिवराज सरकार खामोश रहती है. (Former CM Kamal Nath statement) (20-25 crores destroy on BJP event) (Kamalnath attack on shivraj government)

