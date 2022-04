मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने दंगा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेगी कि आगे दंगाई दंगा करना भूल जाएंगे. (Kamal Patel visited riot hit area in khargone) (Agriculture Minister Kamal Patel Khargone visit)(Khargone Violence)

Khargone Violence: दंगा ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे मंत्री कमल पटेल, बोले- दंगाइयों का कोई धर्म नहीं, हमारी सरकार की कार्रवाई होगी देखने लायक

सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी निराली है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, किसी को अंदाजा नहीं होता. करीब 6 साल पहले सोशल मीडिया पर तरह-तरह की नोट वायरल हो रहे थे. जिसमें लिखा हुआ था कि " सोनम गुप्ता बेवफा है". अब ऐसा ही 10 रुपए का नोट एक बार फिर वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है "विशाल मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना आई लव यू , तुम्हारी कुसुम।" सोशल मीडिया पर लोग से इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के चटकारे ले रहे हैं. (10 rupee note viral again) ( Vishan and Kushum related note vyral)

10 रुपए का नोट फिर वायरल, अब लिखा "विशाल मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना आई लव यू ,तुम्हारी कुसुम।"

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नए नियमों के चलते छिंदवाड़ा में 91 जोड़ों की सामूहिक शादी निरस्त कर दी गई. जिसके बाद हाथों में मेहंदी और सेहरा सजाए जोड़ों ने मंदिर और घरों से ही शादी की. (CM Kanya Vivah Yojana) (Mass wedding ceremony canceled in Chhindwara)

हाथों में मेहंदी और सिर पर सेहरा सजाए इंतजार करते रहे 91 जोड़े, जाने कहां अचानक कैंसिल हुआ मुख्यमंत्री कन्या विवाह का सामूहिक शादी समारोह

मुरैना में हुए पथराव और फायरिंग से आहत हुए पूर्व सैनिकों ने आज कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन किया. इसी के साथ सैनिकों ने एसडीएम को सीएम शिवराज के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पलायन करने की अनुमति मांगी है. (Firing in Morena) (Ex-servicemen protest at Morena collectorate)

Firing in Morena: घटना से आहत हुए पूर्व सैनिकों ने किया कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन, सीएम शिवराज से मांगी पलायन की अनुमति

इंदौर शहर में ट्रैफिक बेहतर करने के लिए पुलिस लगातार मुहिम में जुटी हुई है. इसी कड़ी में डाक विभाग के वाहन पर हूटर लगे होने पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई. इस वाहन के ड्राइवर पर तीन हजार जुर्माना ठोका गया है. (Postal department was fined 3 thousand)

इंदौर में हूटर बजाने पर डाक विभाग के वाहन चालक पर 3 हजार रुपए जुर्माना ठोका

उमा भारती ने एक बार फिर प्रदेश में शराबबंदी का समर्थन किया है. उन्होंने सरकार को क्रमिक (धीरे-धीरे) शराबबंदी की तरफ बढ़ने को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं.

शराबबंदी पर फिर बोलीं उमा भारती, सीएम शिवराज को दिए सुझाव, जानें pm मोदी के किस फैसले का किया जिक्र

मध्य प्रदेश (Bhopal MP) में सिविल सर्विसेस डे (civil service day) पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान बिजली बंद हो गई. कार्यक्रम में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवा के अधिकारी शामिल थे. बिजली गुल होने को लेकर मुख्यमंत्री (cm shivraj singh chauhan) ने स्वीकार किया कि प्रदेश में कोयले का संकट है. वहीं उर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

civil service day: CM के कार्यक्रम में बिजली गुल, 15 मिनट तक अंधेरे में देते रहे भाषण, ऊर्जा मंत्री ने दिए मामले की जांच के आदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों के कई मंत्र दिए. सीएम ने कहा कि अपना जीवन मानव व समाज की सेवा में लगाएं, यह मौका आप लोग हाथ से न जाने दें. खुद को और दक्ष बनाने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि पहले से किसी के बारे में अपनी सोच न बनाएं. (Civil Services Day in Bhopal) (CM Shivraj gave mantras to the officers)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को दिए कई मंत्र, नसीहत भी दी

मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के तहत टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ एमओयू करने जा रहा है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इससे प्रदेश के कैंसर रोगियों के बेहतर उपचार के साथ ही कैंसर शोध एवं प्रदेश के चिकित्सकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा. (MP Medical Knowledge Sharing Mission) (MP will sign MoU with Tata Memorial)

MP करेगा टाटा मेमोरियल से एमओयू, कैंसर रोगियों के मिलेगा बेहतर इलाज, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पाएंगे प्रदेश के डॉक्टर

मध्य प्रदेश में जानवर इंसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बीते एक पखवाड़े में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें हाथी सहित जंगली जानवरों ने जमकर तबाही मचाई है. इन दिनों ग्रामीण महुआ संग्रहण के काम में लगे हैं और महुआ की गंध हाथियों को अपनी ओर खींचती है. इससे और भी हादसे होने की आशंका बनी हुई है. (Animals terror in mp)

मध्यप्रदेश में इंसान के लिए मुसीबत बनते जानवर, पिछले एक पखवाड़े में जानवरों ने मचाई तबाही