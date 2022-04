दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग, मंत्री विश्वास सारंग ने CEO पराग अग्रवाल को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं. बीते दिनों में दिग्गी राजा सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर ट्विटर पर मुखर हैं. इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा है. उन्होंने दिग्विजय सिंह को विघटनकारी और समाज, प्रदेश का माहौल खराब करने वाला बताया है.

वीडियो में देखें त्रिकूट रोपवे रेस्क्यू के दौरान टूटी रस्सी, हवा में लहराते हुए नीचे गिरी महिला, मौत

देवघर। त्रिकूट पहाड़ पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को भी एक हादसा हो गया है. रेस्क्यू के दौरान एक रस्सी के रोपवे में फंसने से एक महिला नीचे गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई. सोमवार को भी रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट खुलने से एक शख्स गिर गया था.

चुनाव से पहले दलितों को साधने की कवायद, भीमराव की जयंती पर कांग्रेस-भाजपा ने बनाया प्लान, करेंगे यह कार्यक्रम

आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस दलित वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई हैं. दोनों ही पार्टियां आगामी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी.

Shivraj Cabinet : युवाओं के लिए खुशखबरी .. पटवारी के 5 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में पटवारी के पांच हजार से ज्यादा पद सृजित किए जाएंगे. अगले तीन साल में इन पदों पर भर्ती होगी. शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट की मीटिंग में और भी कई अहम फैसले हुए.

Alert in MP: खरगोन हिंसा के बाद हनुमान जयंती और ईद के लिए निर्देश जारी, सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दिए आदेश

मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद अब सीएम शिवराज ने हनुमान जयंती और ईद पर पूरे प्रदेश भर के जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने मंत्रियों को अलर्ट करते हुए कहा कि अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखें और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएं. (Alert in MP)

प्लास्टिक मुक्त ग्वालियर के लिए अनोखी पहल: अब शादी विवाह में बर्तन देगा नगर निगम, जल्द खुलेगा बर्तन बैंक

ग्वालियर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जिले में बर्तन बैंक खोलने जा रहा है. इस बर्तन बैंक से शादी विवाह में कम किराये पर बर्तन मुहैया कराए जाएंगे. नगर निगम का कहना है कि इससे पर्यावरण में भी योगदान होगा.

रेप के मामले में जमानत पर छूटे एबीवीपी कार्यकर्ता ने लगवाए स्वागत के पोस्टर तो सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

हाईकोर्ट से जमानत पर छूटा रेप का आरोपी एबीवीपी कार्यकर्ता शुभम गोटिया पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. जमानत पर छूटने के बाद उसने अपने स्वागत में पोस्टर लगवाए थे. पीड़िता इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. (Supreme Court angry on ABVP worker) (rape accused posters to welcome)

घर में रखे पटाखों में हुआ भीषण विस्फोट, एक की मौत, आग लगने से लोग झुलसे

शिवपुरी। बदरवास थाना इलाके में स्थित एक मकान में रखे पटाखों में हुए भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई. आग लगने की वजह से इमारत में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही कई लोग आग में झुलस कर घायल हो गए हैं. सभी घायलों को शिवपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

जयारोग्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अधीक्षक की नियुक्ति का विवाद गहराया, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई

ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल में अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक की नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. सुपर स्पेशलिटी अधीक्षक डॉ. गौरी शंकर गुप्ता की नियुक्ति के बाद उनके द्वारा निजी अस्पताल का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के लेकर शिकायत की गई थी.

पन्ना टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी की सुविधा, रात के अंधेरे में भी बाघों का दीदार कर रहे पर्यटक

पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी के नजारे भी पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं. हाल ही में रिजर्व में टूरिस्ट के लिए नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई है. जिसमें रात के अंधेरे में बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए पर्यटक देश के कोने-कोने से पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं.