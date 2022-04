महंगाई पर 12 साल पहले किए गए अमिताभ बच्चन,अक्षय कुमार के ट्वीट से कांग्रेस नाराज, पूछा अब क्यों चुप हैं, पुतला भी फूंका

अमिताभ बच्चन ने 26 मई 2012 को महंगाई के खिलाफ ट्वीट किया था. उस समय केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. उस समय अभिनेता ने महंगाई को रोकने में सरकार के नाकाम रहने का आरोप भी लगाया था. इसी ट्वीट को लेकर एमपी कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को निशाने पर लिया.

दानवीर की जमीन पर पढ़ेंगे बच्चे! CM राइस स्कूल के लिए किसान ने दी लाखों की भूमि, मुख्यमंत्री शिवराज ने की तारीफ

अशोकनगर के किसान ने अपनी 25 लाख कीमत की 4 बीघा जमीन शासन को CM राइस स्कूल के लिए दान कर दी. उनके इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है, इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने भी उनकी तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है.(Cm Rise School In Ashoknagar)

मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा - NGO की मदद के लिए लोक सेवा केन्द्रों की तर्ज पर बनेगी नई संस्था

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनजीओ की मदद के लिए एक अलग संस्था के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह संस्था एनजीओ की परेशानियों का निदान करेगी. सीएम ने इस मौके पर टैक्स सखी की सराहना करते हुए कहा कि जनभागीदारी का ये बेस्ट उदाहरण है. इस मौके पर उन्होंने मीडिया की भूमिका पर भी तंज कसा. (Announcement of Chief Minister Shivraj Singh) ( A new organization for help of NGO)

शिवराज के बयान पर बघेल का पलटवार, भगवा रंग को लेकर कही बड़ी बात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला किया है. भूपेश बघेल ने भगवा रंग को लेकर संघ को भी घेरा.(madhya pradesh news in hindi) (Bhupesh Baghel targeted Shivraj)

इमरान खान ने की थी भारत की तारीफ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- दुनिया में बढ़ी रही भारत की साख

कुर्सी पर खतरे के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने राष्ट्र को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने अमेरिका की बुराई करते हुए भारत और उसकी विदेश नीति की तारीफ की थी. जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है.

उज्जैन का अनोखा हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर कट में एक साथ 28 कैंचियों का करता है इस्तेमाल, 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड' में दर्ज हुआ नाम

शहर के इस अनोखे हेयर स्टाइलिस्ट ने अपने स्पेशल हेयर कट की स्टाइल से अपने शहर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में हेयर सैलून संचालित करने वाले 26 साल के एक हेयर ड्रेसर ने अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई और कमाल कर दिखाया है.

भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के आतंकी 24 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर, NIA जल्द शुरू करेगी जांच

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गिरफ्तार किये गए जेएमबी के आतंकियों सहित एक मददगार की जिला कोर्ट ने 24 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड बड़ा दी है. इस मामले की जांच अब NIA करेगी. एक-दो दिन में टीम भोपाल आकर इस केस को हैंडओवर ले सकती हैं.(JMB terrorists on judicial remand) पकड़े गए.

सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे किसान, बाजार में मिल रहा अच्छा भाव, सेंटरों पर लटका ताला, देखें VIDEO

4 अप्रैल से मप्र में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन छिंदवाड़ा के गेहूं खरीदी केंद्रों में किसान उपज लेकर नहीं पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत ने कपरवाड़ी और नेर खरीदी केंद्र का जायजा लिया. खरीद केंद्रों पर ताले लटके हैं. सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों में किसानों के नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण खुले बाजार हैं.

आग का तांडव: खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान

मुरैना के दिमनी थाना क्षेत्र के भखरौली गांव में खेतों में अचानक आग लग गई. 3 किसानों की 12 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई. ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टरों से खेतों को जोतकर गीली मिट्टी को ऊपर लाकर आग रोकने की कोशिश की, लेकिन आग दूसरे किसानों के खेतों तक पहुंच गई. दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आईपीएल मैचों पर सट्टा : हथियारों से लैस चलती कार में कर रहे थे बुकिंग, पुलिस ने घेरकर ऐसे दबोचा

आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी जोरों पर है. पुलिस से बचने के लिए सटोरिए नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं. सागर में पुलिस ने चलती कार में सट्टे का काला कारोबार कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है. सटोरिये चलती कार में आईपीएल मैच पर सट्टे की बुकिंग करते थे. कार से धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं. (Satta on IPL matches) (Satta booking in a moving car)