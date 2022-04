एमपी समेत देश के सभी राज्यों में 10 अप्रैल से लगेगा 18+ युवा आबादी को कोरोना का बूस्टर डो़ज

देश में 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोगों के लिए बड़ी खबर है. इस महीने की 10 अप्रैल से इस खास उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत होगी. इसे लेकर बड़ी घोषणा हुई है.

एडाप्ट एन आंगनबाड़ी योजना: मध्य प्रदेश से कुपोषण मुक्त करने का संकल्प, रीवा के 3434 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला सहारा

मध्य प्रदेश में कुपोषण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. एमपी के रीवा में एडाप्ट एन आंगनबाड़ी योजना के तहत 3434 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की देख रेख के लिए समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए लिए गए हैं.

आनंद राय के निलंबन पर मंत्री सारंग का बयान, उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन किया, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे बर्दाश्त

डॉ आनंद राय को स्वास्थ्य विभाग से निलंबित करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने सेवाओं के नियमों का उल्लंघन किया था. जिसके चलते विभाग ने यह कार्रवाई की है. प्रदेश में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. (vishwas sarang statement on anand rai)

एक से नहीं भरा दिल तो विधवा ने बनाए और लोगों से संबंध, बेटे ने पूर्व प्रेमी से मिलकर किया ये हाल

बीते दिनों हुई एक महिला की हत्या का राज खुल गया है. दरअसल, महिला के बेटे ने ही मां के प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या की थी. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जाता है कि महिला के कई लोगों से अवैध संबंध थे. इससे उसका बेटी और प्रेमी खफा थे. ( murder of mother with her lover) ( Murder in illegal relations)

कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर कर रहा था रिसोर्ट की बुकिंग, हुआ गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरा खुलासा

एक युवक कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठग रहा था. इस वेबसाइट से रिसोर्ट बुकिंग की जा रही थी. उसने कई लोगों को ठगा है. बुकिंग के नाम पर ठगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Booking of resort by fake website)

BIG NEWS : व्यापमं कांड को उठाने वाले व्हिसल ब्लोअर डॉ.आनंद राय दिल्ली से गिरफ्तार, निलंबित भी कर दिया

व्यापम कांड को जोर-शोर से उठाने वाले व्हिसल ब्लोअर (Whistle Blower)डॉ. आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. हाल ही में उन्होंने TET पेपर लीक मामले में आवाज उठाई थी. आनंद राय को भोपाल की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया है. शुक्रवार दोपहर बाद उन्हें भोपाल में कोर्ट में पेश किया जाएगा. आनंद राय की गिरफ्तारी से मध्यप्रदेश की सियासत गर्मा गई है. (Whistle blower Dr. Anand Rai arrested) ( Whistle blower Dr. Anand Rai suspend)

ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ विभाग में फर्जी नियुक्ति के मामले में 36 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज, संदिग्धों की सूची में 119 नाम

स्वास्थ्य विभाग के फर्जी नियुक्ति के मामले में 36 लोगों के नाम पर प्रकरण दर्ज किया गया है. लोकायुक्त पुलिस इस मामले में अब तेजी से जांच भी शरू कर दी है. एफआइआर में 119 नाम संदिग्धों की सूची में हैं. अन्य नाम जुड़ने की आशंका है. (action on Gwalior Lokayukta police)

थाने में पत्रकार और रंगकर्मियों की अर्धनग्न परेड मामले में पर अब पुलिस बचाव की मुद्रा में

सीधी के कोतवाली थाना में एक पत्रकार और रंगकर्मियों को अर्धनग्न अवस्था में बिठाने और परेड करने के मामले में पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है. मामला गर्माने पर टीआई और एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया. इस मामले को लेकर राज्य सरकार सहित पूरा पुलिस महकमा बचाव की मुद्रा में दिख रहा है. वहीं, इस मामले में टीआई की प्रतिक्रिया को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर तीखे व्यंग्य कर रहे हैं.

एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, शिवराज के सामने '4 अनार, बहुत बीमार', पढ़िए क्यों...

शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात के बाद सूबे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि सीएम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या को पूरा कर सकते हैं. अभी 31 सदस्य हैं, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल 35 सदस्यों का हो सकता है. (shivraj cabinet expansion speculations )

CBI ने सिंगरौली में 10 हजार रुपए रिश्वत लेते CMPF के इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोचा

रिश्वतखोरी की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं. रोजाना लोकायुक्त की छापेमारी के बाद भी लोग रिश्वत लेने से नहीं चूक रहे हैं. सीबीआई ने सिंगरौली स्थित कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (CMPF) के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते धर दबोचा. अब सीबीआई इस इंस्पेक्टर की पूरी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है.