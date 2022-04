युवा संवाद कार्यक्रमः छात्रों से इंटरेक्ट हुए सीएम शिवराज, हर सवाल का दिया जवाब, कहा- लक्ष्य तय करें फिर उस पर काम करें

युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को छात्रों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए.

कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, बोले- पहले दिग्विजय से पूछ लो

मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में कांग्रेस प्रदेश के भीतर अपने संगठन को एक बार फिर मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. पार्टी में इस बात को लेकर भी आम सहमति बनी है कि आगामी चुनाव प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा.

Video Viral: दुकान लगाने को लेकर तालिबानी सजा! मोहल्ले वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से बेहोश होने तक पीटा

छतरपुर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवकों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं. मामला बिजावार, रतनगंज के कुंजरहटी मोहल्ले का है. घटना बीती रात की है, जहां 2 बाइक पर सवार 4 लोग आए थे.

मुरैना के बाद अब ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में सामूहिक नकल, मध्यप्रदेश में क्यों बुलंद हैं शिक्षा माफिया के हौसले

मध्यप्रदेश में शिक्षा माफिया के हौसले बुलंद हैं. सारे नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा माफिया सरकार व प्रशासन से मिलकर स्कूल व कॉलेज संचालित कर रहे हैं. इसलिए सामूहिक नकल के मामले भी सामने आ रहे हैं. मुरैना के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग परीक्षा में छात्रों द्वारा सामूहिक नकल करने के मामले का खुलासा हुआ है.

इंदौर में आई दो सेकेंड में 100 किलोमीटर रफ्तार पकड़ने वाली जर्मनी कार, फीचर और कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

इंदौर के एक चॉकलेट कंपनी के मालिक के लड़के ने जर्मन कार मंगवाई है, जो मात्र 2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ती है. सम्भवतः यह इंदौर की पहली कार है जो इतनी स्पीड में चलती है. (high speed unique car in indore)

डायल 100 की हालत खस्ता: कई गाड़ियां खराब, कैसे मिलेगा समय पर न्याय?

मध्य प्रदेश में क्राइम रेट दिनों-दिन बढ़ रहा है. ऐसे में पुलिस को और अधिक साधनों की आवश्यकता है, ताकि अपराध और अपराधी दोनों पर लगाम लगाई जा सके. लेकिन भिंड की बात करें तो यहां डायल 100 की कई गाड़िया कबाड़ की स्थिति में है. इस स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती है कि कैसे समय पर पहुंचकर फरियादी को सहायता मुहैया कराए.

बड़ी खबर:आर्य समाज मंदिरों में फिर से हो सकेंगी शादियां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर दिया स्टे

आर्य समाज मंदिर में शादी की इच्छा रखने वालों के लिए ये खुशखबरी है. क्योंकि यहां शादी करना अब फिर से आसान हो गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस प्रकार आर्य समाज मंदिरों को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार फिर से मिल गया है. (Marriages again in Arya Samaj temples) (Supreme Court stay of High Court order)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना, बोले- इनके समय मध्यप्रदेश कंगाल हो गया था

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के आंदोलन और सदस्यता बढ़ाने के अभियान के दावे सुन-सुनकर मैं बोर हो गया हूं. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके कार्यकाल में प्रदेश कंगाल हो गया था, वो अभी कर्जे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. उनके समय सड़कों और बिजली का प्रदेश में क्या हाल था, ये सब जानते हैं. (Home Minister Narottam Mishra statement) ( Narottam Mishra target to Digvijay Singh)

शहडोल में दो दिन से जारी है हाथियों का आतंक, आज तीन ग्रामीणों को कुचला, अब तक 5 की गई जान

शहडोल के जयसिंहनगर में एक बार फिर बड़ी घटना हो गई. हथियों के झुंड ने 3 ग्रामीणों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अब तक दो दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.(Elephants crushed people in Shahdol)

ट्रांसफर सूची में बड़ी गड़बड़ी: कोरोना में जान गंवा चुके पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर, रिटायर्ड अधिकारी का भी नाम

मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. राज्य पुलिस सेवा की ट्रांसफर लिस्ट में विभाग ने ऐसे अधिकारियों के भी ट्रांसफर कर दिए जिनकी मौत कोरोना में छह माह पहले हो चुकी है या वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं. लापरवाही सामने आने पर विभाग ने गलती सुधारते हुए दोनों अधिकारियों के नाम से जारी आदेश को वापस ले लिया है.