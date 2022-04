कई IAS अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव, विवादों में घिरे पीईबी के अध्यक्ष होंगे मलय श्रीवास्तव

मध्य प्रदेश शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में हेर-फेर किया गया है. कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब मलय श्रीवास्तव संभालेंगे. इस बारे में सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. (Malay Srivastava chairman of PEB)

पढ़ें ... एक कृष्ण भक्त की अजब प्रेम की गजब कहानी, आगाज महू से और समापन अमेरिका में

यह कहानी ऐसे कृष्ण भक्त की है जो कई सालों से एक युवती के संपर्क में रहा. युवती ने उससे शादी की प्लानिंग कर ली. इस बीच नाटकीय घटनाक्रम घटा और कृष्ण भक्त का संपर्क अमेरिका में रहने वाली एक ऐसी युवती से हो गया, जो कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती है. दोनों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ी तो शादी की बात होने लगी.

सहेजी एंबेसडर की विरासत, 700 किलो नट बोल्ट और स्क्रैप से तैयार प्राइड ऑफ इंडिया है यह कार

इंदौर के आर्टिस्ट सुंदर गुर्जर ने शहर की एक जर्जर हो चुकी एंबेसडर कार को कई महीनों की मेहनत के बाद फिर नया रूप दिया है. दरअसल, कार को 700 किलो नट बोल्ट और स्क्रैप से तैयार किया गया है जिसे भविष्य में सेल्फी प्वाइंट के रूप में स्थापित किया जाएगा.

कमलनाथ बोले वाह रे शिव'राज', MP में घरेलू गैस महंगी,सस्ती शराब, पेट्रोल-डीजल पर तत्काल वैट घटाए सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्व. सुभाष यादव की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां सुभाष यादव को याद करते हुए कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग की है. (Congress demanded to reduce VAT on petrol-diesel)

इंदौर के Dancing Cop लद्दाख के जवानों को सिखा रहे हैं स्पेशल ट्रैफिक स्टेप देखें वीडियो

इंदौर। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के ट्रैफिक इंस्पेक्ट रंजीत सिंह लद्दाख में ट्रैफिक के गुर सिखाते नजर आए. लद्दाख एसपी ने पत्र लिखकर इंदौर पुलिस कमिश्नर से आग्रह करते हुए ट्रैफिक जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए रंजीत को लद्दाख बुलाया था.

जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में रोष, नहीं किए पोस्टमार्टम, जानिए क्यों गुस्से में हैं डॉक्टर

राजस्थान में हत्या का केस दर्ज होने के बाद महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. इस मामले को लेकर जबलपुर में भी आक्रोश देखा जा रहा है. जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम नहीं किया. डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर रोष जताया. (Doctors of Jabalpur Medical College) (Doctors did not do post-mortem)

राष्ट्रवाद की 'आंधी'! मध्य प्रदेश में सब कुछ महंगा, दारू सस्ती

मध्यप्रदेश के लोगों को एक के बाद एक महंगाई के झटके लग रहे हैं. एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. बिजली के बिल में 2.64 फीसदी प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. यानि प्रति यूनिट बिजली 8 पैसे से लेकर 12 पैसे तक महंगी हो जाएगी. लगातार आज 10 वें दिन भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़े हैं. मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी. विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी घटाने का फैसला लिया गया है.

गृह मंत्री की चेतावनी- जेएमबी हो या सिमी सबका सिर कुचल देंगे, रतलाम में पकड़े आतंकियों की ये है हिस्ट्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोर देकर कहा कि जेएमबी हो, सिमी हो या कोई और आतंकवादी संगठन, मध्यप्रदेश में सिर उठाने की कोशिश ना करें. क्योंकि यहां सबके सिर कुचले जाएंगे. गृह मंत्री प्रदेश में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर बोल रहे थे. रतलाम पुलिस द्वारा पकड़े गए तीन आतंकवादियों के बारे में गृह मंत्री बताया कि इनमें से एक आतंकवादी पर पुलिस की पहले से नजर थी.

बंदूकों के साथ जुलूस निकालने पर इंदौर कलेक्टर सख्त, पुलिस से इन बिंदुओं पर मांगी डिटेल रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में भी हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. मामला संज्ञान में आने पर पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. बीते दिनों एक नेता द्वारा निकाले गए जुलूस में बंदूकें लहराई गईं. इसके फोटो व वीडियो वायरल होने पर इस घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. कलेक्टर ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.

प्यार किया तो डरना क्या: पत्नी के लिए सास ससुर पर तानी बंदूक, पत्नी को छुड़ाने का वीडियो वायरल

उज्जैन में कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में एक घर में घुस गए. युवती को उठाया और हथियार लहराते हुए फरार हो गए. उन लोगों में एक युवती का पति था. उसके सास ससुर पत्नी को ले जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने हथियार के दम पर उठा लिया. हालांकि पुलिस ने दोनों को कुछ घंटों में ही हिरासत में ले लिया.