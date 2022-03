बच्चे को साथ लेकर छत पर चढ़ा अवैध कब्जाधारी, कूदने की दी धमकी, अधिकारियों ने बड़ी मिन्नत के बाद मनाया

जबलपुर के लेमा गार्डन में पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकानों पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम देख एक युवक दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और अपने बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी देने लगा. हालाकि, बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने युवक को पकड़कर हिरासत में ले लिया. (illegal occupant of lema garden attempt to suicide with little son)

भोपाल साइबर पुलिस ने दिल्ली में चार ठग किए गिरफ्तार, लोन रिकवरी के नाम पर करते थे ब्लैकमेल, फर्जी कॉल सेंटरों पर भी कार्रवाई

भोपाल की साइबर पुलिस ने दिल्ली में चार ठगों को गिरफ्तार किया और साथ ही तीन फर्जी कॉल सेंटरों पर भी कार्रवाई की. आरोपी लोन रिकवरी के नाम पर पीड़ित और उसके रिश्तेदारों-दोस्तों को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके लोन राशि जमा कराने के लिए दवा बनाते थे.

इनके भरोसे है शहर की सुरक्षा! वीडियो में देखें MP की सोती पुलिस, अधिकारियों को फोन पर लोकेशन भेज कर रहे थे गुमराह

इंदौर पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रात की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सोते हुए नज़र आए. खास बात यह है कि इन पुलिसवालों की नाइट गश्त और पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगी थी, लेकिन ये ड्यूटी पर सोते नजर आए. देखें वीडियो

कांग्रेस का लोकतंत्र सम्मान दिवस, आज के दिन ही कमलनाथ ने दिया था इस्तीफा

MP कांग्रेस ने कमलनाथ द्वारा खरीद-फरोख्त की राजनीति को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तारीख 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया. सत्ता को बेदखल करने के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल सहित पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान दिवस मनाया.

अमेरिकी हाई स्कूल फेस्टिवल में दिखाई जाएगी स्ट्रीट डॉग्स पर बनी फिल्म 'लड्डू'

MP के इंदौर में स्ट्रीट डॉग्स मिशन के जरिए आवारा कुत्तों के लिए भोजन, पानी, प्यार और नसबंदी की मुहिम चलाई जा रही है. इस पर अमेरिका में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहे सनय साबु ने एक डॉक्युमेंटरी फिल्म 'लड्डू' बनाई है, जोकि अमेरिका के विभिन्न फिल्म फैस्टिवल में दिखाई जाएगी.

पेयजल को तरस रहा ग्वालियर, तिघरा डैम से लीकेज हो रहा लाखों लीटर पानी

ग्वालियर में पेयजल की आपूर्ति के लिए व्यवस्थित मैनेजमेंट आज तक नहीं हो सका है. शहर की आबादी को पानी पिलाने वाला एकमात्र लाइफ लाइन कहा जाने वाला तिघरा बांध लीकेज की समस्या से जूझ रहा है. रोजाना 10 लाख लीटर से अधिक पानी की बर्बादी हो रही है. (Water problem in gwalior)

24 घंटे में जिला जेल में दो कैदियों की मौत, सवालों के घेरे में जेल प्रशासन

मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले चौबीस घंटे में दो कैदियों की मौत से जेल प्रशासन पर सवाल खड़ो हो रहे हैं. शनिवार को एक कैदी ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी, वहीं रविवार को एक और कैदी की मौत हो गई.

करोड़ों खर्च फिर भी शुद्ध पेयजल को तरस रहा भिंड, 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका आरओ प्रोजेक्ट

जनता की सुविधाओं के लिए सरकार विकास कार्य करवाती है, लेकिन भिंड में आरओ वॉटर पाइपलाइन बिछाने के काम में लापरवाही बरती जा रही है. तय समयसीमा के बाद भी अब तक केवल 60 फीसदी काम ही पूरा हो सका है. 40 प्रतिशत काम होने में कितना और समय लगेगा इसका जवाब भी कोई जिम्मेदार स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहा है.

हरी मिर्च हुई तीखी ! उज्जैन में 200 रुपए किलो हुई कीमत, नींबू ने भी बिगाड़ा थाली का जायका

देश में हरी मिर्च और नींबू के दामों में उछाल आया है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है. उज्जैन में मिर्च के दाम 200 रुपए किलो पहुंच गए हैं. जबकि नींबू 180 रुपए किलो बिक रहा है. बढ़ती महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है.(Green chillies and lemons price hiked)

दूध के दामों में उबाल: सांची दूध हुआ 5 रुपये प्रति लीटर महंगा, 21 मार्च से लागू होंगी बढ़ी कीमतें

अमूल के बाद सांची डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं. 21 मार्च से दूध 5 रुपये ज्यादा कीमत में मिलेगा. भोपाल सहकारी संघ मर्यादित ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि, अग्रिम कार्ड धारियों पर नई ​दरें लागू नहीं होंगी. (Sanchi milk price hiked)