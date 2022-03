रायसेन: बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 2 की मौत 40 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज

रायसेन की सिलवानी तहसील के खमरिया गांव में रंगों का त्यौहार होली खूनी संघर्ष में बदल गया. दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 40 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई. उपद्रवियों ने इस दौरान दो दुकान और दो बाइक को भी आग लगा दी.

एमपी के आईएएस नियाज खान का विवादित ट्वीट, बोले- मुसलमानों के नरसंहार पर किताब भी लिखेंगे

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवाद जारी है, इसी कड़ी में अब इस मामले में आईएएस अधिकारी नियाज खान (IAS Niyaz Khan) ने भी बयान दिया है. आईएएस अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि, निर्माता देश के कई राज्यों में हुई मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं, मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं.(IAS Niyaz Khan on the kashmir files)

MP Police Holi: धुलेंडी के अगले दिन होली की खुमारी में डूबी खाकी, पुलिसकर्मियों की होली जमकर मचा धमाल

होली पर्व पर प्रदेश के लोगों ने दो दिन तक शहरभर में सभी लोगों ने खूब होली खेली. आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी शहरों में पुलिस तैनात थी. इसी वजह से प्रदेश में धुलेंडी के दूसरे दिन शनिवार को पुलिसवालों की होली हुई. जहां पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली.

MP Congress : कांग्रेस में नेता-कार्यकर्ता सब दरकिनार, हताश- निराश और बिखरा संगठन, कैसे पूरा होगा मिशन 2023... पढ़ें पूरा राजनीतिक विश्लेषण

अगले साल मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है. हाल ही में आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नेता और हताश हो गए हैं. भारी अंतर्कलह, अंतर्विरोध, गुटबाजी के चलते कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

बुदनी रेल लाइन का तिहरीकरण,तीसरी लाइन चालू होने से होगी क्षेत्र की प्रगति

पश्चिम-मध्य रेलवे द्वारा इटारसी-भोपाल के बीच बरखेड़ा-बुधनी घाट सेक्शन पर सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. हबीबगंज से बरखेड़ा और बुदनी से इटारसी के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण लगभग हो चुका है, जबकि बरखेड़ा से बुदनी का निर्माण कार्य प्रगति पर है. तीसरी रेल लाइन के चालू हो जाने से गाड़ियों की गति बढ़ने के साथ ही क्षेत्र की प्रगति होगी. (Tunnel construction work continues)

होलिका दहन के दौरान नशे में युवक कर रहा था स्टंट, खुद को मारे चाकू, गई जान, देखें Video

होली की मस्ती एक युवक की जान पर बन आई. दरअसल, एक युवक ने होली में ड़ास करते हुए खुद को ही चाकू मार लिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(young man killed himself with knife in indore)

ट्रक से साढ़े 5 करोड़ का मेथाडोन जब्त, ड्राइवर के केबिन से तस्करी, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल

बैतूल पुलिस और एटीएस (ATS) की टीम ने बैतूल-नागपुर नेशनल हाइवे पर स्थित मिलानपुर टोल नाके पर बड़ी मात्रा में अफीम जब्त की है. कुल 5 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई है. इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. (Opium of 5 crores seized)

पुलिस की होली में शामिल हुईं पूर्व कलेक्टर, गुलाल संग ढोल-नगाड़े पर खूब झूमे पुलिसकर्मी और अधिकारी

सागर में पुलिसक​र्मियों ने होली के अगले दिन जमकर गुलाल उड़ाया. एसपी तरूण नायर की पत्नी और जिले की पूर्व कलेक्टर प्रीति मैथिल भी पुलिस की होली में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ जमकर डांस किया.(former collector played holi)

लाल भिंडी के बाद बैंगनी आलू उगाकर किसान ने चौंकाया, देगा ज्यादा मुनाफा, जानिये इसके फायदे..

भोपाल के खजुरी कलान के रहने वाले मिश्रीलाल राजपूत नाम के एक किसान ने बैंगनी आलू की खेती कर चौंका दिया है. यह स्वास्थ्य की दृष्टि से सफेद आलू की तुलना में ज्यादा फायदेमंद बताया गया है. (Bhopal farmer grows purple potato)

5 करोड़ की अफीम जब्त, ट्रक में ड्राइवर के केबिन से तस्करी, पकड़ने के लिए पुलिस ने ऐसे फैलाया जाल

बैतूल पुलिस और एटीएस (ATS) की टीम ने बैतूल-नागपुर नेशनल हाइवे पर स्थित मिलानपुर टोल नाके पर बड़ी मात्रा में अफीम जब्त की है. कुल 5 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई है. इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. (Opium of 5 crores seized)