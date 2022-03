बड़े मियां तो बड़े मियां... छोटे मियां शुभां अल्लाह; बजट सत्र में देखें कमलनाथ पर सीएम शिवराज के व्यंग्य बाण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कर्जमाफी की वजह से डिफाल्टर हुए किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी. सीएम शिवराज ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोविड काल के दौरान के बिजली बिल माफ करेगी.

झूठी घोषणाएं और नौटंकी करते है मामा! सीएम शिवराज पर जमकर बरसे कमलनाथ

कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि, सीएम शिवराज घोषणाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं -विधानसभा में अनुपस्थिति पर बोले कमलनाथ विधानसभा में उनकी नौटंकी क्यों देखूं भोपाल ।(KAMAL NATH TARGETS CM SHIVRAJ)

बुंदेलखंड की सियासत में मजबूती की तरफ सिंधिया, गोविंद के सहारे दिग्गज गोपाल भार्गव को साधने में कामयाब

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे है. ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सभी अंचलों में भी अपने आप को मजबूत करने में जुट गए हैं. बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव को सिंधिया अपने खेमे में शामिल करने में सफल रहे. माना जाता है कि वरिष्ठ होने के बावजूद गोपाल भार्गव उपेक्षा का शिकार रहे हैं और उनके द्वारा बेटे अभिषेक के लिए किए गए प्रयास पर भी हमेशा पानी फेरा गया है.

पिकनिक मनाने गए किशोर गहरे पानी में समाए, दो के शव बरामद

विदिशा। उदयगिरि डैम पिकनिक मनाने गए किशोर गहरे पानी में समा गए. जिसमें दो किशोरों की बॉडी बरामद हो गई है एक की सर्चिंग भी जारी है. किशोरों की पहचान आशीष लखेरा और सक्षम उर्फ हनी के रूप में हुई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इस घटना पर दुख जताया है.

भोपाल में पकड़े गए जेबीएम के आतंकी, ग्वालियर से भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

भोपाल में पकड़े गए चार आतंकवादियों के मामले में की तह में जाने के लिए एसआईटी का गठन (jmb investigation sit formed) किया जाएगा. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जमात-ए- मुजाहिदीन के चारों आतंकियों से बरामद सामान की जांच की जा रही है.इस मामले के तार ग्वालियर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं.

बैतूल में बवाल, धर्मांतरण रुकवाने गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मिशनरीज से जुड़े लोगों का हमला

बैतूल में एक बार फिर लोगों पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जब घटना की जानकारी लगने पर इसे रोकने पहुंचे तो उन पर मिशनरीज से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (conversion case in betul)

सीएम हाउस पर बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधानसभा में बजट पर चर्चा से पहले मंत्रियों को दिए जाएंगे निर्देश

सोमवार को सीएम हाउस पर भाजपा की बड़ी बैठक(shivraj ministers will meet at cm house) बुलाई गई है. विधायक दल की इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्रियों को विधानसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करने और सरकार के पक्ष को बेहतर तरीके से रखने की निर्देश दिए जाएंगे

शराबबंदी पर उमा भारती को मिला किन्नर महामंडलेश्वर का साथ, हिमांगी सखी ने तोड़फोड़ को बताया गलत तरीका

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्यप्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं. अपना अभियान शुरू करते हुए उन्होंने भोपाल में एक शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ कर दी. इसका कई लोगों ने समर्थन किया जबकि कुछ ने इसे गलत तरीका बताया. निर्मोही अखाड़ा की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी शराबबंदी पर उमा भारती का साथ देने के बात कही है, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ करने के तरीके को सही नहीं बताया है.(Demand for prohibition of liquor in MP)

डिलीवरी से पहले गर्भवती महिला के पेट से बाहर आया आधा किलो का स्टोन, महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित, जानें कहां का है मामला

सागर के बुंदेलखंड मैडिकल कॉलेज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय आई महिला को जब दर्द नहीं बढ़ा तो उसे मैडिकल कॉलेज रैफर किया गया. जांच के दौरान पता चला कि महिला की पेशाब की थैली में बड़ी गांठ है जिसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया और बाद में सफलता पूर्वक प्रसव किया गया और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

'द कश्मीर फाइल्स' एमपी में हुई टैक्स फ्री, सीएम शिवराज बोले-ज्यादा से ज्यादा लोग देखें फिल्म

मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को छह महिने के लिए प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द और संघर्ष की कहानी है. इसे सभी लोगों को देखना चाहिए.(The kashmir files tax free in MP)