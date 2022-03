डुमना एयरपोर्ट पर फिसली फ्लाइट, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर एक हादसा हुआ. दरअसल, दिल्ली- जबलपुर बिलासपुर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान अचानक से ही रनवे से बाहर पहुंच गई, इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि, राहत की बात है कि, इस हादसे में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है. (major accident averted in jabalpur dumna airport)

बाबा महाकाल का दर्शन करने से पहले पढ़ें यह खबर: बदला दर्शन का समय और नियम, होली के दिन से होंगे लागू

महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन होने वाली आरती का समय बदलने जा रहा है. यह बदलाव होली के दिन से शुरू होगा. बाबा महाकाल को अब भस्म आरती में ठंडे जल से स्नान काराया जायेगा जो आश्विन पूर्णिमा तक जारी रहेगा. कोरोना को लेकर मिली छूट के बाद इस बार महाकाल मंदिर प्रांगण में होलिका दहन भी धूम-धाम से मनाया जाएगा.

इन किसानों के लिए वरदान बन गईं देसी गायें, भरपूर दूध देती हैं, जैविक खेती के लिए भी बहुत उपयोगी

आमतौर पर लोग ऐसे नस्ल की गाय पालना पसंद करते हैं, जो ज्यादा दूध देती हैं. देसी गाय पालने में लोगों की रुचि कम है, क्योंकि देसी गाय कम दूध देती हैं. इसके उलट कुछ ऐसे किसान भी हैं, जिनके लिए यही देसी गाय अब वरदान साबित हो रही हैं. ये देसी गाय आखिर कैसे किसानों की किस्मत बदल रही हैं. पेश है स्पेशल रिपोर्ट ... (Desi cows very useful for villegers)

MPCC : मध्यप्रदेश कांग्रेस की बूथ, मंडलम् और सेक्टर इकाई का गठन जोरों पर, कमलनाथ को दी जाएगी रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने पर सारा फोकस लगा रखा है. बूथ, मंडलम् और सेक्टर इकाइयों को मजबूत करने पर प्रदेश कांग्रेस काम कर रही है. इन इकाइयों में नियुक्तियों का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. जल्दी ही इसकी रिपोर्ट मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपी जाएगी. ( Booth and mandlam units of mpcc)

Today Gold Silver Price: सोने, चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, यहां जाने ताजा भाव

सोने और चांदी की कीमतों में भारी (Today Gold Silver Price) गिरावट दर्ज की गई है. सोना की कीमत में बाजार बंद होने तक शुक्रवार को भी गिरावट देखी गई. चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई.

शायर मुनव्वर राणा को विश्वास सारंग ने देशद्रोही करार दिया, देखें Video

भोपाल। शायर मुनव्वर राणा के बयानों को लेकर साहित्य जगत के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी चर्चा गर्म है(Munawwar Rana controversial statement). मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने वाले बयान पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है. उन्होंने राणा को विघटन करने वाला और देशद्रोही करार दिया है.

गायों की मौत पर बवाल, सज्जन सिंह वर्मा बोले- सीएम शिवराज के खिलाफ दर्ज हो गौहत्या का मुकदमा

इंदौर। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर में बड़ी संख्या में मारी गई गाय को लेकर अब कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ आक्रमण मूड में है. इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में गौमाता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई.

सड़क पर झाड़ू लगाते दिखे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जानें क्या है मामला

ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग रूप ही देखने को मिला. उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ शहर में झाड़ू लगाई. साथ ही लोगों को भी साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनूठा धरना, धरनास्थल पर साथी की जिंदगी बचाने की मुहिम छेड़ी

अपनी मांगों को लेकर बीते छह दिन से धरने पर बैठीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हृदयस्पर्शी और मार्मिक चेहरा जिले में चर्चा का विषय बना है. दरअसल, धरने के दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी एक साथी की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगी हैं. साथी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैंसर से पीड़ित है. उसके इलाज के लिए धरनास्थल पर ही चंदा किया जा रहा है. (Unique protest of anganwadi workers)

श्योपुर पहुंचे सीएम शिवराज, 19 हजार से ज्यादा आदिवासी परिवारों को देंगे आवास की सौगात

श्योपुर जिले में सहरियाओं को 19 हजार 166 प्रधानमंत्री आवासों की सौगात देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंच गए हैं. वह करोड़ों रुपए लागत के कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे. (shivraj will launch special project)