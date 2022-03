मध्य प्रदेश के 31वें डीजीपी बने सुधीर सक्सेना, सामने होंगी ये तीन अहम चुनौतियां...

MP के नए डीजीपी के रूप में सीनियर आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना ने पदभार ग्रहण किया. सुधीर सक्सेना कई केंद्रीय एजेंसियों में काम कर चुके हैं. नए डीजीपी के सामने महिला और बाल अपराध के साथ ही साइबर क्राइम पर लगाम लगाना मुख्य चुनौतियां है.

वीडियो में देखें कैसे यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ?

रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए शुक्रवार को नौवां दिन हो गया. हालात दिन पे दिन विकट होते जा रहे हैं. भारत सरकार सभी को वापस लाने के लिए जुटी है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों को इंडिया पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं.

OBC वर्ग को जागरुक करने मैदान में उतरी महासभा, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की उठी मांग

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा भी मैदान में उतर गई है. शुक्रवार को भोपाल से एक जन जागरण यात्रा शुरू की है. उन्होंने मांग की है जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग को मिले. (Politics of credit on OBC reservation in MP)

प्रवीण तोगड़िया की भारत सरकार को सलाह, यूक्रेन के इन रास्तों के जरिए छात्रों को लाएं वापस

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ प्रवीण तोगड़िया ने सरकार को सुझाव दिया है कि, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रोमानिया हंगरी और पोलैंड के रास्ते से भारत सुरक्षित लाया जा सकता है.

परिवार वाले नहीं थे तैयार तो प्रेम चढा परवान, प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जान देने के पहले वीडियो के जरिए कही यह बात

नीमच के ग्राम डायली के समीप जंगल में एक प्रेमी जोड़े ने जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक-युवती की लाश देखकर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला दिवस पर विशेष: चंबल में बदलाव की बयार, बेटियों के जन्म पर होता है जलसा

दुनिया भर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इस दिन को महिलाओं की समाज में मजबूत होती भूमिका को जश्न के तौर पर मनाया जाता है. इस महिला दिवस पर ईटीवी भारत किसी व्यक्ति विशेष से नही बल्कि एक ऐसी पहल से आपको रूबरू करा रहा है जो चम्बल अंचल में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में एक बदलाव लाई. जिस चम्बल में कभी बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था वहां आज उनके पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है. (KAMP group in bhind)

आज दोपहर डीजीपी का पदभार संभालेंगे सुधीर सक्सेना, जौहरी को ऐसे दी जाएगी विदाई

वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना आज मध्य प्रदेश के नये डीजीपी के रूप में पदभार संभालेंगे. आज DGP विवेक जौहरी रिटायर हो रहे हैं. (MP New DGP)

सिंधिया ने रोमानिया के मेयर को आखिर क्यों दिया धन्यवाद ?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए पिछले तीन दिनों से रोमानिया में हैं. यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पहुंचे बच्चों को वह इंडिया पहुंचवा रहे हैं. यहां काफी बच्चे शेल्टर में रह रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के मेयर को थेंक्यू कहते नजर आ रहे हैं. दरअसल, रोमानिया में छात्रों के रुकने की व्यवस्था की है. उनके रहने के लिए शेल्टर हाउस और खाने के इंतजाम किया है. इसके लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया के मेयर को धन्यवाद दिया है. (union minister jyotiraditya scindia thanks romania mayor)

कोरोना काल में मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट बोला - चार सप्ताह में जवाब दे सरकार

मध्यप्रदेश में कोरोना काल के दौरान मौत का शिकार हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को आर्थिक मदद नहीं दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए मप्र शासन को चार सप्ताह का समय दिया है. कोरोना काल के दौरान प्रदेश में 152 पुलिस वालों की मौत हुई थी.

Face To Face: महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विभा पटेल का इंटरव्यू, कहा- पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगी

महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष विभा पटेल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि महिला कांग्रेस में न कोई ग्रुप है, और न ही कोई विवाद. उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा.