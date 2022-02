Hijab Controversy: उज्जैन में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश,असामाजिक तत्वों ने कलेक्टर ऑफिस पर लगाए आपत्तिजनक पोस्टर

मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है. राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब पोस्टर विवाद से नया हंगामा खड़ा हो गया है. कुछ असामाजिक तत्वों ने कलेक्टर ऑफिस में स्थित निर्वाचन कार्यालय की दीवार पर आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिए हैं. पोस्टर में एक तबके को अपशब्द कहे गए है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर शरारती तत्वों की तलाश कर रही है.

Hijab Controversy: प्रियंका के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का वार, कहा- यह बयान महिला शालीनता के खिलाफ हैभोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी के ट्वीट पर जमकर वार किया है. (Priyanka Gandhi on Hijab Controversy). उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का यह बयान महिलाओं की गरिमा और शालीनता के खिलाफ है. (hijab controversy in mp)

पिता की जान बचाने के लिए जंगली सुअर से भिड़ा पुत्र, फिर जो हुआ

रीवा में जंगली सुअरों ने आतंक मचा रखा है. फसल की रखवाली करने गए पिता पर सुअर ने हमला कर दिया. पिता को बचाने गया बेटा सुअर से भिड़ गया. हादसे में पिता की मौत हो गई. जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. (wild pig attack in rewa)

सावधानी हटी...दुर्घटना घटी! बच्चों से कराते हैं पूजा तो जरूर पढ़ें ये खबर

इंदौर में 9 वर्षीय बच्ची पूजा करने के दौरान दीपक की चपेट में आ गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया. (girl died worshiping in indore) जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.

क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, ग्वालियर में तैयार हुआ 50 हजार दर्शक क्षमता वाला इंटरनेशनल स्टेडियमग्वालियर के शंकरपुर में यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच स्टेडियम तैयार हो रहा है. इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं.

दहेज हत्या की कोशिश, पति ने केरोसिन डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, हालत गंभीर

जबलपुर में दहेज की मांग पूरी न करने को लेकर एक पति ने पत्नी को केरोसिन डाल कर जिंदा जलाने की कोशिश की है. घटना में महिला बुरी तरह जल गई है. पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है.उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. (Woman burnt alive by her husband in Jabalpur)

DAV Indore: जीएसटी भुगतान को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को डीजीजीआई ने जारी किया नोटिस

इंदौर के अहिल्या विश्वविद्यालय को डीजीजीआई ने ब्याज और जुर्माने का नोटिस जारी किया है. विश्वविद्यालय द्वारा समय पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने पर नोटिस भेजा गया है.

हिजाब में फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के बाद युवतियों ने बाइक पर दिखाया स्टंट, साेशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हिजाब विवाद मध्यप्रदेश में भी गहराता जा रहा (hijab controversy in mp) है. भोपाल में जहां छात्राएं बुर्का पहनकर फुटबॉल और क्रिकेट खेलते दिखाई दीं थीं, वहीं अब युवतियों का बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. युवतियां फ्लाइंग किस देती हुई हुई नजर आ रही हैं. हांलाकि इस दौरान नियमों प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाइ गईं. इस दौरान युवतियों ने हेलमेट भी नहीं पहना था. देखिए वीडियो.

भारत का हिंदुत्व ही राष्ट्रीत्व है, ओंकारेश्वर का 'Statue Of Oneness' देगा यही संदेश: शिवराज सिंह

रामानुज सहस्राब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद पहुंचे. सीएम ने कहा कि रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये हम सभी लोगों को प्रेरणा और दिशा देने वाली है.(Shivraj Singh in Ramanuja Millennium Celebration)

राज्यसभा में कैलाश सोनी ने सभापति से किया अनुरोध, कहा- देश के राष्ट्रवाद के लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए

राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश से भाजपा नेता कैलाश सोनी ने गुजरात में हुए कृष्ण भारद्वाज मर्डर केस के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं की इस केस में हत्या के संबंध में गिरफ्तार आरोपी आतंकवादियों से पूछताछ में गुजरात एटीएस ने कई खुलासे किए. इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इसका तालुक यूपी से भी था. (Kailash Soni request to Rajya Sabha Chairman) (Rajya Sabha proceeding 2022)