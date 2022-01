गोमूत्र पिलाकर कमलनाथ ने तुड़वाया मिर्ची बाबा का अनशन, गोवंश की रक्षा की कर रहे थे मांग

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को मिर्ची बाबा से मुलाकात करने भोपाल स्थित उनके निवास मिनाल रेसीडेंसी पहुंचे और बाबा का अनशन तुड़वाया. मिर्ची बाबा गौवंश की सुरक्षा, संवर्धन की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से अपने घर में ही अनशन कर रहे थे. (mirchi baba broke fast in Bhopal) (Mirchi baba drink cow urine)

Jyotiraditya Scindia next target सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह तस्वीर, लोगों ने पूछा क्या अब सचिन का नंबर

मंगलवार को कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के(rpn singh joined bjp) भाजपा में शामिल होने के बाद ये तस्वीर (picture viral on social media) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को खूब शेयर भी किया जा रहा है.

इंदौर को बनाएंगे स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रदेश के लिए जल्द बनेगी स्टार्टअप पॉलिसी- सीएम शिवराज

बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेन्शन सेंटर में स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव की सीएम शिवराज ने शुरूआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी (MP Startup policy) बनाई जाएगी और इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे.

Indore Cleanest City: स्‍वच्‍छता का छक्‍का लगाने को तैयार इंदौर! सीएम शिवराज ने किया स्वच्छता एंथम का लोकार्पण

स्वच्छता में देश के नंबर वन शहर का खिताब इंदौर को मिला है. इंदौर को लगातार पांच बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है. इस बार इंदौर (Swachh Survekshan 2022 Indore MP) स्वच्छता का छक्का लगाएगा.

भिंड में भीषण हादसा, न्यायालय कर्मचारियों से भरी बुलेरो में डंपर ने मारी टक्कर, 1 की मौत सात घायल

आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भिंड के गोहद न्यायालय में झंडा फहराने जा रहे न्यायालय कर्मचारियों की बोलेरो कार को एक डंपर ने टक्कर मार दी. इस टक्कर में 1 (Bhind Road Accident) की मौत वहीं 7 लोग घायल हुए हैं. भिंड जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है, बता दें कि, हादसे की वजह घना कोहरा बताई जा रही है.

गोवंश पर गरमायी सियासत! कांग्रेस पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव, कहा-कमलनाथ के शासन में खुले सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस

प्रदेश में गायों पर सियासत एकबार फिर गरमा सकती है. भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौवंश की रक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे संत मिर्ची बाबा को गंगाजल और गोमूत्र पिला कर अनशन तुड़वाया है. अब इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है. (politics on cow in MP)

एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद होगा निर्णय- इंदर सिंह परमार

मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में ये बात कही है. बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है. कोरोना की रफ्तार अगर घटती है तो परिस्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल के खोले जाने पर निर्णय होगा. (Schools will not open in MP at present)

इंदौर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 200 जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस लगातार अवैध पिस्टल और कारतूस का कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करती रहती है. ताजा खबर में क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम (Indore Crime Branch) ने 200 जिंदा कारतूसों के साथ 6 पिस्टल व 4 देसी कट्टे बरामद किये हैं. इसी के साथ दो आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं.

गणतंत्र दिवस 2022: शिव 'राज' के ऐलान, हर महीने दो लाख रोजगार के अवसर, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्ध्यिां और विकास कार्यों के बारे में बताया और हर महीने दो लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया.

गणतंत्र दिवस समारोह में नृत्य कर रही महिला और बच्ची पर​ गिरा ड्रोन, गंभीर रूप से घायल

जबलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया. समारोह में झांकी में शामिल हुआ ड्रोन अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में एक महिला व बच्ची आ गई, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. यह हादसा मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुआ.