गोवंश पर गरमायी सियासत! कांग्रेस पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव, कहा-कमलनाथ के शासन में खुले सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस

प्रदेश में गायों पर सियासत एकबार फिर गरमा सकती है. भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौवंश की रक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे संत मिर्ची बाबा को गंगाजल और गोमूत्र पिला कर अनशन तुड़वाया है. अब इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है. (politics on cow in MP)

एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद होगा निर्णय- इंदर सिंह परमार

मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में ये बात कही है. बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है. कोरोना की रफ्तार अगर घटती है तो परिस्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल के खोले जाने पर निर्णय होगा. (Schools will not open in MP at present)

इंदौर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 200 जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस लगातार अवैध पिस्टल और कारतूस का कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करती रहती है. ताजा खबर में क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम (Indore Crime Branch) ने 200 जिंदा कारतूसों के साथ 6 पिस्टल व 4 देसी कट्टे बरामद किये हैं. इसी के साथ दो आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं.

गणतंत्र दिवस 2022: शिव 'राज' के ऐलान, हर महीने दो लाख रोजगार के अवसर, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्ध्यिां और विकास कार्यों के बारे में बताया और हर महीने दो लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया.

गणतंत्र दिवस समारोह में नृत्य कर रही महिला और बच्ची पर​ गिरा ड्रोन, गंभीर रूप से घायल

जबलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया. समारोह में झांकी में शामिल हुआ ड्रोन अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में एक महिला व बच्ची आ गई, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. यह हादसा मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुआ.

Republic Day 2022: भिंड में मंत्री के सम्बोधन के दौरान सांड ने मचाई तबाही, दो जवान घायल, देखिए वीडियो

भिंड। परेड मैदान पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तिरंगा फहराया. इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली. प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सम्बोधन के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए. परेड ग्राउंड में वीआईपी गेट से अचानक दो आवारा सांड घुस गए.

1 फरवरी को विधायकों से बजट पर सुझाव मांगेंगे ​​सीएम, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे शिवराज

2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार चुनावी मोड में आ गई है. 2022-23 के बजट के लिए सरकार ने 1 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें विधायकों से सुझाव मांगे जाएंगे. बैठक का अहम कारण विधायकों की नाराजगी दूर करना है. वहीं कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को बैठक में न बुलाकर सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है.

'नर सेवा ही नारायण सेवा' का उदाहरण थे डॉ. एनपी मिश्रा, मरणोपरांत दिया जा रहा है पद्मश्री पुरस्कार

भोपाल के डॉ. एनपी मिश्रा को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से नवाज़ा जायेगा. 90 साल की उम्र में 5 सितंबर 2021 को स्वर्गवासी होने वाले डॉ. एनपी मिश्रा एमपी के चिकित्सा जगत के पितामह माने जाते थे. (Padma Award 2022)

शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश, 28 जनवरी तक कोई राहत नहीं, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया

पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर से जूझ रहा है. 28 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप राज्य में बना रहेगा. मौसम विभाग ने भोपाल समेत कुछ जिलों के लिए तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है. (MP Weather Update)

एमपी में जल्द बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कलेक्टर, निगमायुक्त और 14 आईएएस हो सकते हैं इधर से उधर

मध्यप्रदेश में इस माह के अंत में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है. राज्य में कई अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ-साथ एमडी भी बदले जा सकते हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से स्थानांतरण सूची को लेकर चर्चा हुई है.(MP may administer big administrative changes)