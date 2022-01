धरने की सियासत! कमलनाथ से मिले शिवराज, दिग्विजय से फोन पर बात, आखिर क्या है माजरा

भोपाल में शुक्रवार को सांसद दिग्विजय सिंह ने किसानों के साथ धरना दिया, लेकिन यह धरना सिर्फ ढाई घंटे ही चला और खत्म हो गया. दिग्विजय सिंह मात्र फोन पर बात करने के बाद धरने से उठ गए. जबकि सीएम ऑफिस की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया.

MP में शराबबंदी: उमा भारती की हुंकार बोलीं- नशाबंदी तो होकर रहेगी, Valentine Day से शुरू करेंगी अभियान

MP की राजनीति में शराबबंदी को लेकर सियासत उफान पर है. 15 जनवरी से शराब बंदी के खिलाफ सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम देने वाली उमा भारती ने एक बार फिर कहा है कि एमपी में शराबबंदी तो होकर रहेगी. इसके लिए अब वे 14 फरवरी के बाद फिर से शराबबंदी-नशाबंदी के खिलाफ अभियान शुरु करेंगी.

BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ खजुराहो में लगे मुर्दाबाद के नारे, OBC महासभा ने किया विरोध

अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया. (VD Sharma in Chhatarpur) (OBC Mahasabha Protest against VD Sharma)

मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह ने ईटीवी भारत से की बात, कहा- सीएम ने फोन पर दिया मिलने का समय

दिग्विजय सिंह तीन दिनों से सीएम शिवराज सिंह से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, जब समय देने के बावजूद मना कर दिया गया, तब दिग्विजय सिंह सीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए. 23 जनवरी को मुलाकात का समय देने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया है. वह (Digvijay Protest against Shivraj In Bhopal) डूब प्रभावित किसानों के साथ सीएम से मिलना चाहते हैं.

केरोसिन डिपो पर छापा, क्षमता से अधिक मिला 7 हजार लीटर केरोसिन

कटनी। कटनी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मेसर्स किरार (Administration team reached kerosene depot) ट्रेडर्स ऑयल एंड कैरोसिन डीलर के यहां जांच पड़ताल की. इसमें 7 हजार लीटर केरोसिन क्षमता से अधिक पाया गया. वहीं टीम की छापेमार कार्रवाई के बाद डीलरों में हड़कंप है.

'शिव-नाथ' की मुलाकात पर सियासी रार! समय मांगते रह गए दिग्विजय सिंह, सीएम शिवराज से मिलकर चल दिए कमलनाथ

इधर दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात के लिए समय मांगते रह गए, समय नहीं मिलने पर सीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, फिर भी सीएम उन्हें समय नहीं दिए और उधर कमलनाथ शिवराज की करीब आधे घंटे की मुलाकात (Kamal Nath meets CM Shivraj) से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

एमपी में डेल्टा-ओमीक्रॉन वैरिएंट का बढ़ता खतरा! मंत्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी सरकार, पॉजिटिविटी रेट में इंदौर-भोपाल-उज्जैन में टक्कर

यदि किसी को एक बार कोरोना हो गया तो ये निश्चित नहीं है कि उसे दोबारा कोरोना (Corona positive getting infected again and again) नहीं हो सकता है, बिल्कुल कोरोना संक्रमित मरीज दोबारा संक्रमित हो सकता है. अगर शरीर में एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो मरीज को गंभीर बीमारी होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना न के बराबर रहती है. जो बार-बार कोरोना संक्रमित होते हैं, उन्हें ही एक्टिव मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है. एमपी सरकार सभी कोरोना संक्रमित मंत्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी.

एमपी में शराब पर संग्राम! उमा भारती के लापता होने के लगे पोस्टर, कांग्रेस ने पूछा- शराबबंदी आंदोलन का क्या हुआ

एमपी में शराबबंदी और नई शराब नीति को लेकर जमकर सियासत चमकाई जा रही है. इंदौर शहर में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगे. इन पोस्टर के जरिए कांग्रेस (MP Congress on liquor ban) ने बीजेपी पर वार करने के साथ-साथ उमा भारती को उनका वादा याद दिलाने की कोशिश की है.

PPE Kit में गुरूजी का प्रदर्शन! प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी आदेश बेअसर, रोजाना लग रही क्लास

कटनी में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस (Madhya Pradesh Teachers Protest) ने अपनी मांगों को लेकर पीपीई किट पहनकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया और मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा. वहीं दूसरी तरफ सरकारी आदेश की अनदेखी कर कुछ निजी स्कूल अभी भी खोले जा रहे हैं.

मुलाकात के लिए धरना! दिग्विजय सिंह का तरीका तालिबानी, धरना सिर्फ पॉलिटिकल पाखंड- गृह मंत्री

भोपाल में बांध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को लेकर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम दिग्विजय आमने-सामने है. शुक्रवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय ने सीएम आवास के सामने धरना दिया. वही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पॉलिटिक्ल पाखंड बताते हुए कहा कि दिग्विजय के समय मांगने का तरीका तालिबानी है. (dharna is political hypocrisy)