सरपंच, सचिव, इंजीनियर को 10-10 साल की जेल: कपिल धारा योजना में किया 12 लाख का गबन

कपिल धारा योजना में कुएं खोदने के नाम पर 12 लाख का गबन करने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब 13 साल पुराना है.(sarpanch secretary engineer punishment for 10 years jail panna )

देवास में बकरी के ठाठ! रोज खाती है चिकन बिरयानी

लोहारी गांव की एक बकरी अपने अनोके अंदाज के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है. इसकी वजह बकरी का मांसाहारी होना है. बकरी (non vegetarian goat in dewas) पेड़ पत्तियों की जगह चिकन बिरयानी खाती है.

हिंदू महासभा की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी: कल गांधी जी की हत्या के दोषी की पूजा करेंगे , हिम्मत है तो रोक लो

कालीचरण की गिरफ्तारी से हिंदू महासभा गुस्से में है. महासभा ने कहा कि कल हम गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटने वाले दत्तात्रेय परिचुरे की पूजा अर्चना करेंगे. अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम है, तो रोक ले. (raipur police caught kalicharan in khajuraho)

कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी-छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल ने कसा तंज

राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने हैं. गृह मंत्री (Home Minister objected to arrest of Kalicharan) ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (raipur police not violated any protocol) ने दो टूक जवाब दे दिया. रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है.

कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का केस दर्ज, आज सुबह खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी, बापू का किया था अपमान

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. आज सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) गिरफ्तारी हुई थी. 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी का किया था अपमान.

आज से 3 जनवरी तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है.

Betul Road Accident: बैतूल-इंदौर हाइवे पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर

बैतूल में जोगली शुगर मिल के पास अनियंत्रित कार आम के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत (4 died in betul road accident) हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं.

Corona Blast in Indore: 24 घंटे में 55 केस के साथ हॉटस्पॉट बना इंदौर, एमपी में 71 नए संक्रमित मरीज़

मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है(MP Corona Case). वहीं इंदौर में संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है. 24 घंटे में इंदौर में 55 नए केस मिले हैं, जबकि प्रदेश में 48 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

Corona Vaccination in MP: वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, दूसरे डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार

मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में बुधवार 29 दिसम्बर को फिर एक नया कीर्तिमान बना है. कुल पात्र नागरिकों में 5 करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है.

प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में नव वर्ष के मौके पर बदले दर्शन के नियम, कहीं प्रसाद चढ़ाने तो, कहीं परिक्रमा पर रोक

नववर्ष के मौके पर मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. कोरोना और ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखने हुए महाकाल मंदिर, खजराना गणेश मंदिर इंदौर, रामराजा मंदिर ओरछा में मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और परिक्रमा करने पर रोक लगाने के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य कर दिया है. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा.