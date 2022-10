CM शिवराज ने कहा- अवैध शराब बिकती मिली तो SP व TI होंगे जिम्मेदार, कहीं भी हुक्का लाउंज चलते न मिलें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा (CM Shivraj review meeting) की. उन्होंने स्कूलों के आसपास नशे का कारोबार और प्रदेश में अवैध शराब को बेचे जाने पर कड़ी करवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई है. सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि प्रदेश में कहीं भी हुक्का लाउंड चलते नहीं मिलना चाहिए.

Congress MLA Molest Woman: ट्रेन में महिला से छेड़खानी कांग्रेस विधायकों को पड़ी भारी, देखें विवाद का पूरा वीडियो

रेवांचल एक्सप्रेस (molestation case in rewanchal express train) मे विंध्य के दो विधायकों पर लगे आरोप में नया मोड़ आ गया है, दोनों विधायको ने महिला द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर पुलिस की पूछताछ में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, महिला की गोद में जो बेटा है उसी बेटे के सिर पर हाथ रखकर महिला बोल दे तो वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं.

Mahakal Lok Song Trailer: गायक कैलाश खेर ने संगीत के साथ सुरों से सजाया 'महाकाल लोक' का थीम सॉन्ग, ट्रेलर हुआ जारी, देखें Video

महाकाल लोक के लोकार्पण के समय सुप्रसिद्ध गायक कार कैलाश खेर द्वारा जय श्री महाकाल गायन की प्रस्तुति दी जाएगी, इससे पहले 'जय श्री महाकाल' गाने का एक 34 सेकेण्ड ट्रेलर जारी हुआ है. कैलाश खेर की आवाज में और वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल लोक गान भी लॉन्च होगा. महाकाल की महिमा का गायन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने संगीत देकर सुरों से सजाया है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. इसका एक ऑफिशल पोस्टर भी जारी हुआ है.

Jabalpur Ayushman Scheme Fraud: किडनी अस्पताल फर्जीवाड़े में नया खुलासा, फ्री चेकअप का झांसा देकर किया जाता था मरीजों को भर्ती

जबलपुर के लार्डगंज थाना क्षेत्र के सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल मामले की जांच अब स्वास्थ्य विभाग के टेक्निकल सपोर्ट के आधार पर भी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती पड़ताल में यह सामने आया था कि आयुष्मान कार्डधारी मरीजों की फाइलों में जो बीमारियां लिखी थीं, वे हकीकत में उन्हें कभी थी ही नहीं. इसके साथ ही रोजाना कई ड्रिप लगाने की जानकारी तो दर्ज थी लेकिन हकीकत में मरीजों को कभी ड्रिप नहीं लगाई गई.

Gwalior University Gwalior: भ्रष्टाचार का अड्डा! जीवाजी विश्वविद्यालय में ABVP छात्रों का हंगामा, कुलपति को पद से हटाने की मांग की

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के ऑफिस का घेराव कर जोरदार हंगामा किया. ABVP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुलपति अविनाश तिवारी इस पद के लायक नहीं हैं, उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए, साथ ही कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने की भी मांग की है.

Sharad Purnima 2022: शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ इतनी देर खीर को चांद की रोशनी में रखें, बन जाएगा अमृत

9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाया जा रही है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस दिन का विशेष महत्व है, इसी वजह से इस दिन लोग व्रत एवं पूजन करते हैं. इस दिन भोग में खीर बनाई जाती है, मान्यता है कि इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से वह अमृत बन जाती है. आइए जानते हैं खीर को कितने समय के लिए चांद के प्रकाश की जरूरत होती है.

Morena Loot Case: दवा लेने जा रहे किशोर पर महिला ने लगाया मंगलसूत्र लूट का आरोप, दबंगो ने जमकर बेल्ट से पीटा, देखें Video

दबंगो द्वारा किशोर को बेल्ट से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो मुरैना जिले का है. किशोर पर मंगलसूत्र लूटने का आरोप लगा है. लेकिन पुलिस के पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है.

kartikey Singh Chouhan Visit Sehore: सीहोर पहुंचे CM शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, जनसेवा अभियान में की शिरकत, स्कूल में किया वृक्षारोपण

सीहोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लाड़कुई पहुंचे. वह जन सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम में सम्मलित हुए. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया. वहीं इस अभियान में अलग-अलग विभाग के स्टॉल लगे. कार्तिकेय सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आजीविका समूह, आवासीय पट्टे, राशन पर्ची, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए.

MP Vidisha Murder : छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई को मारने आए तीन युवकों ने पिता का किया मर्डर, तीनों गिरफ्तार

विदिशा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई को मारने आए तीनों युवकों ने बीच-बचाव करने आए उसके पिता पर चाकू, तलवार व डंडों से हमला कर दिया (Three youths Murder man). उसे भोपाल रेफर किया गया,जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. (All three arrested) . दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. एक आरोपी से अभी पूछताछ जारी है. हमलावरों से हथियार भी जब्त किए गए हैं.

Gwalior Gangrape Case: डॉक्टर बना हैवान, साथी के साथ मिलकर मरीज के साथ किया गैंगरेप

ग्वालियर के झांसीरोड थाना क्षेत्र में डॉक्टर और उसके एक साथी द्वारा मरीज के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. ग्वालियर की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर के यहां उसका थायराइड का इलाज चल रहा था. अपनी निजी क्लिनिक में बुलाकर डॉक्टर और उसके साथी ने वारदात को अंजाम दिया.