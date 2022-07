Gwalior News: BJP सांसद के पास पहुंचे व्यापारी, इच्छा मृत्यु की मांग... जानिए क्या है वजह

ग्वालियर में अचानक लीज खत्म किये जाने से निराश दुकानदारों ने स्थानीय सासंद से मांग की है कि उन्हें राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की अनुमति दिलवाई जाए, अन्यथा उन्हें विस्थापित किया जाए. दुकानदारों का कहना है कि बगैर विस्थापित किये उनका रोजगार छीना गया तो लगभग 250 लोगों के सामने रोजी -रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया है. (Dozens of traders reached BJP MP) (Shopkeepers demanding euthanasia) (Gwalior Shopkeepers demand displaced) (Disappointed shopkeepers termination lease)

Mahakaleshwar Temple : श्रावण माह में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का माइक्रो प्लान तैयार

सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इस दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar temple) प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना आए, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए कई तरह की समस्याएं भी सामने हैं. फिलहाल तीन तरह की व्यवस्था के लिए अफसरों ने दो घंटे मशक्कत कर माइक्रो प्लान तैयार किया है. (Micro plan in Mahakaleshwar temple) (Darshan in Mahakaleshwar temple in Shravan) (Ban on entry into sanctum sanctorum)

DAVV Chip Startup: चिप टू स्टार्टअप योजना में 'DAVV' के आईईटी विभाग के प्रोजेक्ट का चयन, 86 लाख रुपए मिला अनुदान

भारत में सेमी कंडक्टर हब बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने 'चिप टू स्टार्टअप योजना' (Chip to Startup Scheme) की शुरूआत की है. जिसमें शैक्षणिक संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी है. 30 संस्थानों में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है. विश्वविद्यालय के IIT विभाग के एक प्रोजेक्ट को चुना गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए 86 लाख रुपए का अनुदान मिला है. (Indore Achievement of DAVV) (DAVV Chip Startup Scheme)

Accident or Conspiracy: उज्जैन जेल अधीक्षक के घर में घुसा ट्रैक्टर, उषा राज बोलीं-किसी ने मेरी हत्या की सुपारी दी

उज्जैन के सेंट्रल जेल की अधीक्षक उषा राज के सरकारी आवास की दीवार तोड़कर ट्रैक्टर घर में घुस गया. इस हादसे में उषाराज बाल-बाल बची हैं. वहीं उन्होंने कहा कि 'जेल में अच्छा काम करने के कारण वे कुछ कर्मचारियों की आंखों की किरकिरी बनी हुई हैं. जेल के कुछ कमर्चारी व सिपाही उनकी हत्या करना चाहते हैं. उन लोगों ने ही ट्रैक्टर भेजा था'. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.(Tractor entered house of jail superintendent)

Monsoon Session MP Assembly : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू करने पर विपक्ष से सहमति बनी

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (Opposition Leader Govind Singh) से चर्चा होने के बाद 25 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा. इस बारे में जल्द ही राज्यपाल के एक पत्र सरकार भेजेगी. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव की मतगणना की डेट दो दिन आगे बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा. इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से सहमति बनी है. (Home Minister Narottam Mishra said) (Monsoon session from first week of August) (Agreement to opposition monsoon session)

MP Congress : CM शिवराज के खिलाफ FIR दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे नेता

सीधी में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल के श्यामला हिल्स थाना पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया. (Congress leaders reached police station) (Congress complaint of CM Shivraj) (Demand FIR against CM Shivraj)

CM Attacks Kamal Nath : शिवराज सिंह का बड़ा हमला - "कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए, कांग्रेस का आतंकवाद से सीधा रिश्ता"

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कांग्रेस व कमलनाथ (Congress and kamalnath) को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस व आंतकवाद का सीधा-सीधा रिश्ता है. उन्होंने कहा कि कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए हैं. नगरीय निकाय चुनाव प्रचार को लेकर सीएम शिवराज सीधी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. रीवा की जनसभा में भी सीएम शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर इसी प्रकार के आरोप लगाए. (CM Shivraj big attack on Congress) (Shivraj said Kamal Nath like a terrorist) (Congress direct relationship with terrorism)

CM Attacks Kamal Nath : शिवराज सिंह का बड़ा हमला - "कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए, कांग्रेस का आतंकवाद से सीधा रिश्ता"

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कांग्रेस व कमलनाथ (Congress and kamalnath) को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस व आंतकवाद का सीधा-सीधा रिश्ता है. उन्होंने कहा कि कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए हैं. नगरीय निकाय चुनाव प्रचार को लेकर सीएम शिवराज सीधी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. रीवा की जनसभा में भी सीएम शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर इसी प्रकार के आरोप लगाए.

Monsoon Session MP Assembly : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू करने पर विपक्ष से सहमति बनी

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (Opposition Leader Govind Singh) से चर्चा होने के बाद 25 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा. इस बारे में जल्द ही राज्यपाल के एक पत्र सरकार भेजेगी. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव की मतगणना की डेट दो दिन आगे बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा. इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से सहमति बनी है.

MP Panchayat Elections Third Phase: कड़ी सुरक्षा के बीच शहडोल जिले में मतदान जारी, गांव की सरकार चुनने के लिए महिलाओं में ज्यादा उत्साह

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शुक्रवार को शहडोल जिले के गोहपारू और बुढ़ार जनपद पंचायत में वोटिंग हो रही है. सुबह 7:00 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो इसके लिए दोनों विकासखंडों के पोलिंग बूथोंं पर पुलिस बल तैनात किया गया है.