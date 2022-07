MP Nikay Chunav: यहां कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने प्रत्याशी ही नहीं मिले, कैसे बनाएंगे नगर सरकार

शहडोल जिले के खाड़ नगर परिषद के 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए चुनाव होना है. 12 वार्डों में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है लेकिन 3 वार्ड में कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है. जिससे पार्टी के संगठन और पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं भाजपा बेहद खुश नजर आ रही है. क्योंकि उसे अपनी एक तरफा जीत दिख रही है.

Vivek Tankha on BJP : 'भाजपा देती है ऐसे लोगों को पनाह, महाराष्ट्र में सरकार नहीं ED की जीत हुई है'

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भाजपा के आरोप पर पलटवार किया है. उन्होंने उदयपुर घटना पर कहा कि भाजपा के लोग ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं. कंग्रेस वाले नहीं. महाराष्ट्र की सियासत पर कहा कि महाराष्ट्र में सरकार की जीत नहीं बल्कि ED की जीत हुई है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया. राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 51 वर्षीय सिंधिया नागर विमानन मंत्री हैं. मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में वह तीसरे इस्पात मंत्री हैं.

MP Congress : चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की बनेगी सूची, कमलनाथ ने दिए निर्देश, 15 माह बाद करेंगे पूरा हिसाब

पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के सभी मामलों की कांग्रेस (MPCC) सूची तैयार करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (MPCC Chief Kamal Nath) ने पंचायत से लेकर नगरीय निकाय तक पुलिस और प्रशासन द्वारा जानबूझकर बनाए गए दवाब और बेवजह दर्ज किए प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रदेश मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं. कांग्रेस का कहना है कि इन अधिकारियों से 15 माह बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब करेंगे. (list of officials who messed up election) (Congress make list of officials) (Kamal Nath gave instructions leaders) (After 15 months complete account)

Crime Ujjain MP : CCTV में LIVE चोरी .. एक महिला ने ज्वैलर्स को उलझाकर रखा, दूसरी ने साढ़े तीन लाख सोने की चूड़ियां चुराईं

उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र की श्रीराम ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने आईं दो महिला चोरों ने काम तमाम कर दिया. दुकानदार को एक महिला ने ज्वेलरी लेने में उलझा रखा और दूसरी महिला ने सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया. दुकानदार ने माल मिलाया तो पता चला कि साढ़े तीन लाख रुपए की सोने की चूड़ियां गायब हैं. दोनों महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं. इसके बाद दुकान मालिक ने महिलाओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. (Ujjain LIVE theft in CCTV) (One woman entangled jewelers) (Other stole 3.5 lakh gold bangles)

Many Snakes in Home : घर के अंदर सांपों का घर! एक सप्ताह में निकले 22 से अधिक सांप, दहशत में रहवासी

इंदौर की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले नितिन पाटिल के घर को अगर सांपों का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा. हम सांपों का घर इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बीते 7 दिनों में घर से 22 से अधिक सांप निकल चुके हैं. जिससे परिवार और कॉलोनी के लोगों मे दहशत का माहौल है. रहवासियों ने वन विभाग, चिड़ियाघर में मौजूद अधिकारियों और सपेरे को इसकी जानकारी दी है.(22 Snakes found in a week in Indore)

Khandwa MP News : सरेआम शराब पी रहे AAP कार्यकर्ता की महिला जिलाध्यक्ष ने की पिटाई

आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता को शराब पीना भारी पड़ गया. पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष ने उसकी पिटाई कर दी. उसके साथ पिटाई करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें महिला मोर्चा अध्यक्ष उसके सिर पर से पार्टी की टोपी निकालकर चांटा मारते हुए नजर आ रही है.(Woman president of AAP beat worker) (AAP worker drink alcohol publicly)

ETV भारत Special : कर्ज में डूबी शिवराज सरकार फिर लेगी 52 हजार करोड़ का ऋण, फिजूलखर्ची ऐसी कि मूर्तियों में ही फुंक रहे करोड़ों

उधार का घी, सूंट-सूंटकर पी.. यह कहावत शिवराज सरकार पर लागू होती है. गले तक कर्ज में डूबी शिवराज सरकार धड़ाधड़ कर्ज ले रही है. करीब 19 साल पहले जब दिग्विजय सिंह से बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी, तब से मध्यप्रदेश पर 16 गुना से ज्यादा कर्जा बढ़ गया है. अभी सरकार पर सवा तीन लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है. फिर से 52 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी है. इसके लिए सीएम शिवराज की बगैर सोचे-समझे की जा रही घोषणाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है. फिजूलखर्ची भी बड़ी वजह है. करोड़ों रुपए प्रतिमाओं पर फूंके जा रहे हैं. (Debt ridden Shivraj government again) (Again take a loan of 52 thousand crores) (Wasteful expenditure crores in idols)

MP के गृहमंत्री ट्विटर से कहेंगे धार्मिक भावनाओं से जुड़े ट्वीट्स की करें जांच, केंद्र से लीना मणिमेकलाई के खिलाफ Lookout Notice की मांग

MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ लोगों के कथित रूप से अपमानजनक तरीके से हिंदू देवी-देवताओं के चित्रण को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को कहा कि वह लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से किए गए ट्वीट की जांच के लिए ट्विटर को पत्र लिखेंगे. मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार कनाडा की फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र को भी लिखेगी, जिन्होंने अपनी वृत्तचित्र फिल्म "काली" का एक विवादास्पद पोस्टर ट्वीट किया था, जिसमें देवी को धूम्रपान करते और LQBTQ का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया था. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Twitter messages hurting religious sentiments) (mp government writes letter to twitter)

MLA Wants Increment: माननीयों को चाहिए और तनख्वाह, दिल्ली में वेतन वृद्धि का हलावा देकर सरकार पर बना रहे हैं दबाव

मध्यप्रदेश में 1.10 लाख रुपए हर महीने वेतन-भत्ता पाने वाले विधायकों को यह राशि कम लग रही है. वे समय-समय पर इसे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं. विधायकों ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराया है. इस बार विधायकों द्वारा दिल्ली में हुई वेतन वृद्धि का हवाला देते हुए विधानसभा सत्र के पहले तनख्वाह बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें 24 घंटे जनता के बीच रहना पड़ता है. वर्तमान में जो वेतन भत्ते हैं उन्हें बढ़ाया जाए.(MLA needs More Salary)