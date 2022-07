Owaisi In MP : ओवैसी बोले - मुसलमानों को शिक्षा के प्रति गंभीर होना होगा, सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे बड़े अफसर बनें

मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में AIMIM भी ताल ठोक रही है. प्रदेश के कई शहरों में अपने उम्मीदवार उतारने के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीन दिन तक मध्यप्रदेश का तूफानी दौरा किया. इस दौरान शिवराज सरकार पर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से कहने आया हूं कि टायर का पंचर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीदकर चलाएगा. इस हौसले के साथ मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना होगा. (Owaisi target to Shivraj government) (Muslims to be serious education of children) (Govt. not want our children become officers)

CM Shivraj in Indore : सीएम शिवराज बोले - शहरों के विकास के लिए तृप्तिकरण की नीति पर आगे बढ़ेगी सरकार

नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने इंदौर में कहा कि उनकी सरकार तृप्तिकरण की राह पर चलेगी. शहरों के विकास के लिए तृप्तिकरण की नीति पर आगे बढ़ेंगे. सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को इंदौर शहर सहित मध्यप्रदेश के सभी शहरों में गंभीरता से हर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएंगे. (Cm Shivraj in indore for Campaign) (Satisfaction for development of cities) (Fulfillment for development of cities)

Misbehave: सागर में सांसद सावित्री वाल्मीकि से बदसलूकी, बिना इजाजत सामान दूसरे कमरे में फेंका, कांग्रेस ने बताया दलित समाज का अपमान

राज्यसभा सांसद सावित्री वाल्मीकि को उनकी ही सरकार और प्रशासन द्वारा बेइज्जत कर कमरे से बाहर निकाल दिया गया था. अब यह मामला चुनावी मुद्दा बन गया है. उधर, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (Misbehave with Rajya Sabha MP Savitri Valmiki) (Congress demanded action against Culprits)

Crime News Balaghat MP : अंतर्राज्यीय चोर गैंग के एक बदमाश से 26 किलो चांदी बरामद

बालाघाट जिले के एक गांव में विगत दिनों हुई ज्वेलरी शॉप में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है. इससे 26 किलो चांदी बरामद की गई है. इस मामले में शामिल दो अन्य चोरों की तलाश की जा रही है. (26 kg silver recovered from a crook) (Interstate thief gang in Balaghat)

Cheetah Viral Video: जब चीते ने लगाई छलांग और चढ़ गया पर्यटकों की गाड़ी पर, कुछ देर के लिये तो अटक गई जान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक से बढ़कर एक वीडियो शेयर होते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं. कई बार तो ऐसे वायरल वीडियो (Viral Video) देखने को मिलते हैं, जिसे देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि, क्या वाकई यह संभव है. इन दिनों ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें एक चीता लोगों की गाड़ी पर आ जाता है और साथ सवारी करने लगता है. इसके बाद आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देख लोग हैरान हो रहे हैं.

Brutality with Tribal Woman: देवास में आदिवासी महिला को मिली प्यार की तालिबानी सजा, अर्धनग्न कर कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया

एमपी के देवास जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. एक महिला अपने प्रेमी के घर मिली, तो पति को महिला के कंधे पर बैठाकर जुलूस निकला गया. लोगों ने प्रेमी को भी जूते-चप्पलों की माला पहनायी. गांव में जमा भीड़ में से कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट की. खुद पति ने भी सबके सामने पत्नी को पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. प्रेमी कि शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.(Brutality with Tribal Woman)

MP Election Commission : चुनाव प्रचार में पशुओं के इस्तेमाल पर रोक, आयोग ने सभी कलेक्टर को दिए निर्देश

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के प्रचार में उम्मीदवार पशुओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत चुनावों में प्रचार में पशुओं के उपयोग पर रोक लगा दी है. ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. (Ban use of animals in election campaign) (Commission instructions to all collectors)

MP Congress Attack BJP : आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग

गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था चिंताजनक होने का आरोप लगाकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि इस सरकार में आदिवासियों के खिलाफ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. (Congress on Guna case) (Congress Demands Narottam Mishra resignation) (MP tribal woman burnt alive)

Kharif Crop Devastated: MP में किसानों पर आफत, जानें क्यों खेतों में लहलहा रही मूंग और उड़द की फसल हुई तबाह

जबलपुर में किसानों को चुनाव के चलते फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे. नतीजा यह हुआ की खेतों में खड़ी मूंग और उड़द की फसल बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो गई. इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. किसान अब सरकार से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं. (Heavy Rain in jabalpur) (Urad moong Crop Destroyed due to Rain)

MP Urban Body Elections: पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, 6 जुलाई को 133 नगरीय निकायों के लिए मतदान

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP urban body elections) के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा. आज सोमवार शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा. 4 जुलाई शाम 5 बजे से लेकर 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं. इसके साथ ही चुनावी क्षेत्रों में शराब की बिक्री 48 घंटे पहले से ही प्रतिबंधित रहेगी.(MP urban body elections) (Noise of election campaign will stop Today)