MP Information Commission : एक रुपये के चक्कर में जानकारी नहीं देना पड़ा भारी, अधीक्षण यंत्री पर 25 हजार जुर्माना, देखें .. क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन के एक अधिकारी को सिर्फ एक रुपए के लिए जानकारी न देना भारी पड़ गया. राज्य सूचना आयोग ने अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही 10 हजार का हर्जाना आवेदक को देने के भी निर्देश दिए हैं. (25 thousand fine on superintendent) (Information not given for 1 rupee)

Special on Doctors Day : मध्यप्रदेश की पहली महिला डॉक्टर थीं भक्ति यादव, एक लाख गायनिक ऑपरेशन का बनाया रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश के मेडिकल हब इंदौर में डॉक्टर रही स्वर्गीय भक्ति यादव के नाम 1 लाख महिलाओं के ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड है. वह प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर थी. स्वर्गीय भक्ति यादव महिलाओं का प्रसव सेवा भाव से करती थीं और कोई शुल्क नहीं लेती थीं. उनकी सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था. (World Doctors Day 2022) (MP First Lady Dr bhakti yadav)

Road Accidents: अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की मौत, उज्जैन में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार तीन लोगों ने मौके पर तोड़ा दम

मध्यप्रदेश के इंदौर और उज्जैन में सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. उज्जैन में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, इंदौर में दो ट्रकों में भिडंत हो गई. हादसे के बाद एक ट्रक आग की चपेट में आ गई और ट्रक में सवार हेल्पर की मौत हो गई. (Three killed in tractor collision in Ujjain) (One dies in Indore road accident)

Indore TI Suicide Case: महिला ASI पर TI से ब्लैकमेलिंग कर 50 लाख वसूलने का आरोप

इंदौर में टीआई द्वारा अपनी दोस्त महिला एएसआई को गोली मारकर घायल करने के बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड करने के मामले में कई खुलासे सामने आ रहे हैं. अब टीआई के गोद लिए पुत्र व पहली पत्नी ने आरोप लगाया है कि महिला एएसआई ने ब्लैकमेलिग कर टीआई से 50 लाख रुपए वसूले हैं. वहीं, पुलिस कमिश्नर का कहना है कि टीआई के मोबाइल फोन के डेटा के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय होगी. (Woman ASI blackmailing TI) (ASI recover 50 lakhs from TI) Important to check mobile phone data

MP Election MP: चुनाव नेताओं से क्या-क्या नहीं कराता, प्रचार छोड़ बीड़ी बनाने जमीन पर बैठ गईं विधायक रामबाई

दमोह। पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के नए-नए रूप देखने को मिल रहे हैं. अब चुनाव प्रचार के दौरान वह महिलाओं के साथ बीड़ी बनाती हुई नजर आईं, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, दमोह के पथरिया में बसपा त्रिकोणीय मुकाबले में है. कांग्रेस और भाजपा को सबसे ज्यादा डर सता रहा है, तो वह बसपा का. बसपा दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है. विधायक रामबाई परिहार दिन रात एक करके अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए प्रचार कर रही हैं.

MP Board : 10 वीं के स्टूडेंट्स का सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी, बंद होगी बेस्ट ऑफ फाइव योजना

राज्य सरकार ने कक्षा 10 वीं में संचालित बेस्ट ऑफ फाइव योजना को बंद करने की तैयारी कर ली है. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए सत्र से इस योजना को बंद करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है. जल्द ही इस योजना को बंद करने के आदेश जारी हो सकते हैं. (Best of five will be closed) (MP Board 10th must pass all subjects) (Proposal for close best of five)

Urban Body Election MP 2022 : उज्जैन में उम्मीदवारों को जिताने के लिए BJP ने लगाया पूरा दम, केंद्रीय मंत्री सिंधिया का रोड शो आज

उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के समर्थन में रोड शो करेंगे. उज्जैन में सीएम शिवराज एक हफ्ते में दो बार दौरा कर चुके हैं. (BJP put its full force in Ujjain) (Union Minister Scindia road show today)

Udaipur Murder Case : मंत्री उषा ठाकुर बोलीं - उदयपुर हत्याकांड के दोषियों को सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जाए, इनके शव चील-कौव्वे खाएं

राजस्थान के उदयपुर में हुए वीभत्स हत्याकांड का देशभर में विरोध हो रहा है. इस मामले के आतंकवाद से जुड़े होने पर लोगों में भारी आक्रोश है. वहीं, खंडवा में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने इस घटना की निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड के दोषियों को सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जानी चाहिए. (Minister Usha Thakur statement) (Culprits of Udaipur massacre should hanged) (Eat their dead body with crows)

MP Panchayat Elections Second Phase: दूसरे चरण का मतदान खत्म, 2 बजे तक 55 % वोटिंग, 'गांव की सरकार' चुनने के लिए लोगों में दिखा गजब का उत्साह

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुआ मतदान खत्म हो गया है. दूसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने बढ़चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया. दोपहर 2 बजे तक औसतन 55 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे ज्यादा 72 फीसदी से ज्यादा मतदान दतिया में दर्ज किया गया है. भोपाल में 1 बजे तक 57 फीसदी, जबलपुर में 57 सागर मे 56 और नर्मदापुरम जिले में 60 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है.(Madhya Pradesh Three Tier Panchayat Election)

Viral video: छिंदवाड़ा में एंबुलेंस चालक ने सरेराह कर दी महिला की पिटाई, बकरी बनी विवाद की वजह

छिंदवाड़ा। परासिया विधानसभा क्षेत्र के पगारा के पास एक महिला और एंबुलेंस चालक के बीच विवाद हो गया. दरअसल, महिला बकरी को जंगल चराने ले जा रही थी. रास्ते में बकरी एंबुलेंस से टकरा गई, जिसके बाद महिला और चालक के बीच झगड़ा शुरू हो गया. विवाद बढ़कर मारपीट और गालीगलौज तक पहुंच गया. महिला ने एंबुलेंस पर पत्थर मारा तो चालक ने महिला की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.