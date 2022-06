Bhind crime : मतदान से पहले कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी अपने प्रेमी के साथ हो गई फुर्र !

भिंड जिले के लहार नगर पालिका में पार्षद पद की कांग्रेस महिला प्रत्याशी अचानक गायब हो गई है. परिजनों ने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला प्रत्याशी विवाहित है. चर्चा है कि वह प्रेमप्रसंग के चलते गायब हो गई है. हालांकि पुलिस या परिजन इस बात की पुष्ट नहीं कर रहे. (Councilor candidate furious her lover) (Congress councilor candidate suddenly missing)

Road Accident Anuppur : बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

अनूपपुर जिले में बीते 24 घंटे के दौरान तीन घटनाओं में तीन लोगों मौत हो गई. इनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं हैं. पहली घटना में बाइक से जा रहे दो लोगों को पिकअप ने भीषण टक्कर मार दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, दो स्थानों पर महिलाओं ने आत्महत्या की. (Bike hit by pickup in Anuppur) (One killed other serious in Anuppur)

Panchayat Election MP 2022 : बालाघाट जिले में सबसे कम उम्र की सरपंच बनी आदिवासी छात्रा निर्मला वल्के

बालाघाट जिले में निर्मला वल्के सबसे कम उम्र की सरपंच बनी हैं. वह अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं. परसवाड़ा विकासखंड की आदिवासी ग्राम पंचायत खलोंडी से जीतने के बाद निर्मला के साथ ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला. (Youngest sarpanch in Balaghat district) (Nirmala Valke tribal student became Sarpanch)

MP Urban Body Election : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- BJP की पीठ में छुरा भोंकने वालों को जनता सबक सिखाएगी

BJP छोड़कर जाने वाली लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा भोंकने वालों को जनता सबक सिखाएगी. (Union Minister Prahlad Patel statement) (Strong message who leaving BJP)

Mayor Election Bhopal : भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए Congress का संकल्प पत्र जारी, प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स आधा करने का वादा

कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव के मद्दनेजर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इसमें संपत्ति और जलकर आधा करने का वादा किया गया है. संकल्प पत्र में कांग्रेस ने संकल्प गिनाए हैं. सीवरेज की समस्या का योजनाबद्ध तरीके से हल करने का वादा भी है. इसके साथ ही कोलार में पानी सप्लाई नर्मदा जल के नेटवर्क से जोड़ने की अहम वादा किया है. (Congress resolution for BMC election) (Promising to half property and water tax)

Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले - MP में ओवैसी का स्वागत है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी एकतरफा जीत रही है

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में चाहे ओवैसी आएं और चाहे केजरीवाल या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि मध्यप्रदेश में बीजेपी की एकतरफा जीत होने जा रही है. प्रदेश में कांग्रेस का वजूद लगातार कम हो रहा है. गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अच्छे कामों की शिकायत जरूर करेगी, लेकिन समस्याओं को लेकर आंदोलन नहीं करती. क्योंकि ये लोग जनता के बीच जाते ही नहीं हैं.

Ruckus in JP Hospital : गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद चार घंटे तक इलाज नहीं मिलने से महिला ने तोड़ा दम, जेपी अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा

जेपी अस्पताल (JP Hospital Bhopal) में भर्ती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. परिजनों का आरोप था कि 'डॉक्टरों की लापरवाही के चलते यह सब हुआ है. बच्चे की मौत गर्भ में हुई थी. लेकिन डॉक्टरों ने 4 घंटे तक ऑपरेशन नहीं किया, जिससे महिला की भी मौत हो गई'.

Rape In Hotel: इंदौर के व्यापारी ने कारोबार के सिलसिले में युवती को उज्जैन बुलाया, होटल में किया दुष्कर्म और मारपीट

उज्जैन के एक होटल में युवती के साथ परिचित द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है. कपड़ा व्यवसायी ने सूरत के एक व्यापारी से युवती को मिलवाने के लिए होटल बुलाया, जहां उसे हवस का शिकार बना लिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई जारी है.

Heavy Rain: छिंदवाड़ा में नदी-नाले उफान पर, पुल बनाने के काम में लगा बुलडोजर बाढ़ में फंसा, फिर ऐसे निकाला बाहर...

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश (Heavy Rain in Chhindwara) से कई नदी नाले उफान पर आ गए. कई जगह आवागमन बंद हो गया, पुल-पुलियों पर पानी आ गया. वहीं एक बुलडोजर बाढ़ में फंस गया. दरअसल, छिंदवाड़ा की बोदरी नदी में एक बुलडोजर से पुल बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बुलडोजर फंस गया. बाद में दूसरे बुलडोजर की मदद से उसे निकाला गया.

BJP Attack on Congress : "कांग्रेस खो चुकी है अपना अस्तित्व, उसके नेता भी अप्रासांगिक हो चुके हैं"

भोपाल में भाजपा महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए एमपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि-" "कांग्रेस के पास तो न नेता बचे हैं और न कार्यकर्ता. कहीं वह विधायकों को महापौर का टिकट दे रही है, तो कहीं पुराने चेहरों को दोबारा उतार रही है".