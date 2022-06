Ranji Trophy 2022: मुंबई को हराकर 22 साल बाद एमपी ने इतिहास रचा

बेंगलुरू में एमपी और मुंबई के बीच हुआ रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला. रणजी ट्रॉफी 2022: मुंबई को हराकर 22 साल बाद एमपी ने इतिहास रचा. बेंगलुरू में एमपी और मुंबई के बीच हुआ रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला. मुंबई ने दिया था 108 रनों का लक्ष्य

Kamal Nath Road Show: सागर में कमलनाथ का तूफानी प्रचार, महापौर और वार्ड प्रत्याशियों की जीत के लिए किया रोड शो

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सागर दौरे पर हैं. उन्होंने महापौर और वार्ड प्रत्याशियों की जीत के लिए रोड शो किया. कमलनाथ ने करीब 6 किलोमीटर का रोड शो करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकारा. साथ ही पार्टी ​प्रत्याशियों को जिताने की अपील की.(MP Urban body elections 2022) (kamal nath road show in sagar)

MP Panchayat Election: रेडियो जॉकी लक्षिका डागर बनीं सबसे कम उम्र की सरपंच, अब बदलेंगी गांव की तस्वीर

उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत (MP Panchayat Election) में सबसे कम उम्र की सरपंच बनकर लक्षिका डागर ने गांव का नाम रोशन किया है. लक्षिका ने एमए मॉस कम्युनिकेशन एंड फैशन डिजाइन की पढ़ाई की है. वह उज्जैन में लोकल न्यूज चैनल में एंकर और रेडियो जॉकी हैं. सरपंच बनने के बाद अब लक्षिका की प्राथमिकता गांव का विकास और लोगों की समस्याएं दूर करना है.(Ujjain Youngest Sarpanch) (Lakshika Dagar became youngest sarpanch)

MP Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, मतदान समाप्ति तक नहीं किया जाएगा ओपीनियन पोल का प्रसारण

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपीनियन पोल के विषय में जरूरी निर्देश दिये हैं. ''किसी भी तरह के ओपीनियन पोल का प्रसारण पूरी तरह से मतदान समाप्ति तक नहीं किया जाएगा. पहले चरण के मतदान के ओपीनियन पोल्स भी दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद ही जारी किए जाएंगे''. (MP Nikay Chunav) (State election commission issued instructions regarding exit polls)

Panchayat Election repolling : सोमवार को मिहोना की पचोखरा पंचायत में फिर से होगा मतदान, सामने आयी हैं शिकायतें

भिंड जिले में शनिवार के हुए पंचायत चुनाव के मतदान में दिनभर हिंसा और पोलिंग बूथ पर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं. ऐसे में पचोखरा पंचायत के लिए रिपोल कराने का निर्णय लिया गया है. यहां दोबारा मतदान सोमवार को कराया जाएगा. (MP Panchayat Election 2022)

Shahdol Stronghold of Cricket: आखिर इस आदिवासी अंचल में ऐसा क्या है...पूजा वस्त्रकार हो या हिमांशु मंत्री, यहां के क्रिकेटर हर जगह मचा रहे धूम

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसकी दीवानगी अपने देश में देखते ही बनती है. क्रिकेट के खेल में जिस तरह से जगह-जगह से खिलाड़ी आ रहे हैं, उसे देखते हुए इसमें कम्पटीशन कितना ज्यादा है, ये किसी से छिपा नहीं है. इसके बाद भी शहडोल जिले के युवा खिलाड़ी फिर चाहे वह लड़के हों या फिर लड़कियां कमाल कर रहे हैं. वे हर जगह अपने खेल का लोहा मनवा रहे हैं, जिसे देखकर यही कहा जा रहा है कि अब तो शहडोल क्रिकेट का गढ़ बनता जा रहा है. यहां के युवा क्रिकेटर छा जाने को तैयार हैं.(Shahdol Became Stronghold of cricket) (Many cricketer selected in competition from Shahdol)

Fire In Engine: पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, वायरल वीडियो में पोटली फेंक​ते दिखा संदिग्ध व्यक्ति

इटारसी। चार दिन पहले छिंदवाड़ा-फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग को लेकर आरपीएफ को जांच में कोई अहम सुराग नहीं मिला है. हालांकि, इंजन पर गठरी फेंकने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. प्लेटफार्म दो पर खड़े ट्रेन के इंजन के आस-पास लगे खुफिया कैमरों के फुटेज से पता चला है कि इंजन के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति ने कपड़ों से भरी एक पोटली इंजन के ऊपर फेंकी थी, जिससे आग लगी.

MP Weather Report: भोपाल सहित कई जिलों में आज बारिश की संभावना, जानिये मौसम का ताजा हाल...

मौसम विज्ञानिकों ने आज रविवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित, रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इधर, शनिवार को धार में 21, रीवा में पांच, उमरिया में एक मिलीमीटर बारिश हुई. जबकि प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया.(MP Weather Report) (Rain Possibility In MP Today)

MP High Court News: नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव की मांग संबंधी याचिका खारिज

मध्यप्रदेश के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना था कि 'प्रदेश में महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्षों को भी सीधे जनता चुने.(MP Urban Body Election) (Jabalpur High Court Decision)

MP Local Elections: 'चलो रे चलो वोट देने भैया, वोट देने की घड़ी आई', गीत के माध्यम से की वोटिंग की अपील

नर्मदापुरम। राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एंबेसडर नर्मदापुरम की रहने वाली सारिका घारू ने गीतों के माध्यम से वोट डालने की अपील की. उन्होंने गाना गाते हुए कहा ''चलो रे चलो वोट देने भैया, ग्राम सरकार बनाने के लिये आपके कीमती वोट देने की घड़ी आ गई''. चुनावों में जीत-हार के लिए एक-एक वोट का महत्व होता है. सारिका ने बताया कि 'नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं सेंस गतिविधियों के प्रमुख मनोज सरियाम के निर्देशन में वे जिले में जागरूकता कार्यक्रम कर रही हैं'.