MP Panchayat Election 2022: कहीं पहली बार युवाओं ने डाले वोट, कहीं 116 साल की बुजुर्ग ने किया मतदान

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. ग्रामीण सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव गावड़ी में 116 साल की बुजुर्ग महिला प्रताप बाई ने वोट डाला. वहीं शहडोल में 102 और जबलपुर जिले में 100 साल की वृद्ध महिलाएं वोट डालने पहुंची. (MP Panchayat Election 1st Phase) (Voting continues for village government)

Sheopur MP : श्योपुर जिले के दो बूथ केंद्रों पर सर्प निकलने से हड़कंप, एक को काटा, दूसरे के पैरों में लिपटा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले जिले में दो अलग- अलग जगह सर्प ने हड़कंप मचा दिया. इस दौरान सांप ने एक कोटवार को काट लिया. वहीं दूसरी जगह नॉडल अधिकारी के पैर में लिपट गया. दोनों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है. (Snake on Two booth centers of Sheopur district) (Snake bitten Kotwar on Booth centre) (Snake wrapped around officer feet)

Panchayat Election MP 2022 : दावे फेल, सतना जिले में किसी भी पोलिंग बूथ नहीं दिखी कोविड सामग्री

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के दौरान पोलिंग बूथों में किसी भी मतदान केंद्र में कोरोना सामग्री नजर नहीं आई. न सेनेटाइजर, न मास्क, न फेस शील्ड, न टेम्प्रेचर मापी. राज्य चुनाव आयोग ने ये सामग्री खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च किए. सवाल ये है कि लाखों की सामग्री कहां गई या फिर कागजों में खरीदी कर घोटाले को अंजाम दिया. (Kovid material not see any polling booth) (Panchayat elections in Satna district)

Viral Video: नेताजी का वजन ना सह पाया मंच! जनसंपर्क के दौरान BJP महापौर प्रत्याशी समेत मंत्री तुलसी सिलावट और कई कार्यकर्ता धड़ाम

इंदौर। पिपलिया कुमार गांव में उस दौरान रोचक स्थिति बन गई, जब भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव स्वागत मंच से धराशायी हो गए. दरअसल यह घटना उस समय हुई जब कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए मंच पर महापौर प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे, इस दौरान मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ता चढ़ गए.

MP Local Body Election 2022: ईसाई सरनेम होने के कारण कट गया इंदौर BJP की महिला प्रत्याशी का टिकट, जानें पूरा मामला

इंदौर में नगरी निकाय चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के बाद एक ईसाई बताई जाने वाली महिला प्रत्याशी का टिकट काटे जाने से BJP और RSS अब कठघरे में है. कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा के फैसले को संविधान विरोधी करार दिया है. (BJP female candidate ticket cut)(Candidate ticket withdraw due to Christian) (last minute ticket changed)

Indore TI Suicide Case: मृतक के चल रहे थे दो अफेयर! तीसरी पत्नी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, महिला ASI भी कम नहीं

इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में महिला ASI को गोली मारकर घायल करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले TI हाकम सिंह पवार के मामले में नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. पता चला है कि हाकम सिंह ने तीन शादियां की थीं. इसके अलावा दो महिलाओं से अफेयर भी चल रहा था. जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि इस घटना के पीछे ब्लैकमेलिंग और रुपयों का लेनदेन है. पुलिस इस लाइन पर जांच आगे बढ़ा रही है. (Indore TI Suicide Case) (TI suicide in Indore) (firing in indore police control room) (TI Shoot Lady ASI) (Important points of police investigation) (Three marriages affair with two women)

Conversion BJP Candidate : सागर के मकरोनिया में पार्षद पद के भाजपा प्रत्याशी विवीन टोप्पो ईसाई धर्म छोड़कर बने हिंदू

नगरीय निकाय चुनाव के बीच एक से एक दिलचस्प मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सागर जिले की मकरोनिया नगर पालिका का है. यहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 15 वार्ड के भाजपा प्रत्याशी विवीन टोप्पो ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है. विधिवत पूजा-अर्चना के साथ उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है. (BJP candidate councilor Vivin Toppo) (BJP candidate left Christianity) (BJP candidate councilor Toppo became Hindu)

MP Weather Update: प्रदेश में इस दिन से शुरू होगा मानसून! अगले तीन दिन गरज-चमक के साथ इन इलाकों में हो सकती है बारिश

शुक्रवार को हुई बारिश ने मध्यप्रदेश का मौसम सुहावना कर दिया, मौसम विभाग ने आज शनिवार को नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर में बारिश की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 26 जून से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी. जिसके बाद 27 जून से बारिश का दूसरा दौर शुरू होने की उम्मीद है. प्रदेश में 28 से 29 जून को मॉनसून शुरू हो जाएगा.(MP Weather Update) (Mercury dropped rain in MP) (Monsoon Update in MP)

MP Panchayat Election 2022: छिंदवाड़ा में मतदान जारी, 3 लाख से ज्यादा मतदाता आज करेंगे मताधिकार का प्रयोग

छिंदवाड़ा। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले की चार जनपद पंचायतों में मतदान होने हैं, जिसके लिए शुक्रवार को मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया. फिलहाल आज यानी 25 जून शनिवार को जिले की चार जनपद पंचायतों छिंदवाड़ा, तामिया, हर्रई और अमरवाड़ा में मतदान होना है, जिसके लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाईन मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है.

Mp Panchayat Election 2022: प्रथम चरण के मतदान के दौरान भिंड में पत्थरबाजी, बाल-बाल बची आरक्षकों की जान

भिंड। जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शनिवार को जारी है, हालांकि इस बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. जिसके बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहैल है. दरअसल घटना मिहोना क्षेत्र की असनेट ग्राम पंचायत से सामने आई है, जहां पोलिंग बूथ 148,149 पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया. इस घटना में ASI अमित सिकरवार पत्थर लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से असामाजिक तत्वों को खदेड़ा.