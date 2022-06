Urban Body election MP 2022 : निर्दलीय महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए ये हैं चुनाव चिह्न

नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं. इन उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न निर्धारित किए गए हैं. 22 जून को इन चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा. (Election Symbols independent mayor candidates) (Election symbols independent councilor)

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर बोले सिंधिया - आघाड़ी सरकार विचलित, बीजेपी स्थिर सरकार के पक्ष में

महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है. सिंधिया ने कहा है कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पूरी तरह विचलित हो चुकी है. आघाड़ी सरकार में ये दरार आज की नहीं, बल्कि शुरू से ही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्थिर राज्य के पक्ष में है. अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो तो हट जाएं. (Scindia on political earthquake of Maharashtra) (Aghadi government distracted) (BJP in favor of stable government) (SHIV SENA 11 MLAS INCLUDING MINISTER IN SURAT)

Urban Body Elections MP 2022 : नाराजगी और बगावत दोनों दलों में, BJP व Congress के कई नेता उतरे निर्दलीय

नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद ही भाजपा और कांग्रेस में बगावत और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है. भोपाल के कई जोन में नाराजगी के चलते भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है. (MP Outrage and rebellion in both parties) (Many leaders independents candidate)

Naxalites Killed MP : नक्सलियों को ऐसे किया ढेर..कैंप लगाकर बैठे थे 18 नक्सली, 40 मिनट मुठभेड़, 150 राउंड गोलियां

बालाघाट जिले में मारे गए नक्सली बहुत खूंखार थे. इनका तीन राज्यों में मूवमेंट था. तीनों नक्सलियों को मारने के बाद बालाघाट पुलिस ने बताया कि कैसे इन खूंखार नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई और कार्रवाई को अंजाम दिया. घने जंगल में ढाई घंटे तक पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया. इसके बाद नक्सलियों पर धावा बोल दिया. इस दौरान दोनों तरफ से 100 से 150 राउंड फायर हुए. (3 Naxalites Killed MPPolice) (Night strategy morning action) (18 Naxalites sitting in camp)

Pariat River over flowing: जबलपुर में परियट नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग

जबलपुर में मॉनसून की शुरुआत में ही नदी नाले उफान मारने लगे हैं. रात में हुई तेज बारिश की वजह से परियट नदी उफान पर है जिससे पनागर और बेलखाडू के बीच मार्ग अवरुद्ध हो गया है. पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हो रहे हैं.

Politics Of MP: नरोत्तम मिश्रा बोले, भोपाल की जनता ने दिग्विजय सिंह को मौन योग की सलाह दी थी, पर वो मान नहीं रहे

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, दिग्विजय कांग्रेस के एक ऐसे योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को शीर्षासन करवा दिया. उन्होनें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी थानों के स्टॉफ में तनाव कम करने और फिट रहने के लिए योग कराने के निर्देश दिए हैं. MPPSC की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित प्रश्न पूछने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह प्रसंग आपत्तिजनक है. विवादास्पद प्रश्न पूछने वाले दोनों पेपर सेटर्स पर भविष्य में प्रश्न पत्र तैयार करने पर रोक लगा दी गई है.

Maharashtra Political Crisis: सह संगठन प्रभारी पवैया का बयान, महाराष्ट्र की सरकार का पतन अब उनके ही कुनबे के द्वारा होने वाला है

राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे (Maharashtra Political Crisis) के लिए परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं. इस पर महाराष्ट्र के सह संगठन प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि शिवसेना की सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है. हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, उनका कुनबा बिखर रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे नाराज हैं. विधान परिषद के नतीजे आने के बाद कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का संपर्क शिवसेना से टूट गया है. बताया जा रहा है क‍ि वे 10 से 13 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में हैं.

MPPSC EXAM Dispute : परीक्षा में विवादास्पद प्रश्न - क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, गृह मंत्री बोले- कार्रवाई करेंगे

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC ) की 19 जून को हुई प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर विवाद हो गया है. परीक्षा में दो ऐसे सवाल पूछे गए, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई है. इसमें एक सवाल कश्मीर को पाकिस्तान को देने से जुड़ा है, जबकि दूसरा सवाल महात्मा गांधी को लेकर पूछा गया है. इस मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एमपीपीएससी में कश्मीर पर विवादास्पद प्रश्न पूछने वाले दोनों पेपर सेटर को डी बार कर दिया गया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इस बारे में सूचना देश में दे गई है. (Objectional Question in MPPSC exam) (Should India give Kashmir to Pakistan) (Home Minister said this is objectionable) (Congress attacker BJP on defensive)

Van Vihar Lioness Death: वन विहार में 15 साल की शेरनी की मौत, अब बचे सिर्फ दो शेर

भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1 लॉयनेस की मौत से हड़कंप है. यह शेरनी असम के गुवाहाटी जू से लायी गयी थी जो पिछले 2 दिनों से काफी बीमार थी. वरु नाम की मादा शेर की मौत के बाद अब वन विहार में इनकी संख्या घटकर 2 रह गई है. (Van Vihar Lioness Death) (bhopal zoo news )

Arms Smuggling: इंदौर में हथियार के तस्करों से बड़ी मात्रा में रिवाल्वर व कट्टा बरामद, कई राज्यों से जुड़े तार

इंदौर पुलिस ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इस दौरान पकड़े गए आरोपियों ने कबूला कि वे मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी हथियार सप्लाई करते हैं.(Indore Crime news)