Petrol- Diesel Crisis In MP : पेट्रोल-डीजल का संकट शुरू, भोपाल में बंद हुए 12 पेट्रोल पंप, कम आ रही सप्लाई

भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कमी की आहट आने लगी है. भोपाल में सोमवार को कई पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया. तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें क्रूड ऑयल महंगा पड़ रहा है और सस्ता बेचना पड़ रहा है. पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है. प्रदेश में रोजाना करीब 70 लाख लीटर की कमी बताई जा रही है. (Petrol -Diesel crisis started in MP) (12 petrol pumps closed in Bhopal) (Petrol-Diesel Supply is coming down)

भाजपा महापौर प्रत्याशियोंं की सूची जारी

भाजपा महापौर प्रत्याशियोंं की सूची जारी. 16 में से 13 महापौर प्रत्याशी घोषित. जबलपुर से डॉक्टर जितेन्द्र जामदार बने भाजपा महापौर प्रत्याशी. रीवा से प्रमोद व्यास,छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुर्वे संभालेंगे कमान. कटनी से ज्योति दीक्षित, भोपाल से मालती राय मैदान में. खंडवा से अमृता यादव, देवास से गीता के नाम पर लगी मुहर. मुरैना से मीना जाटव, बुरहानपुर से माधुरी पटेल बनीं प्रत्याशी. सागर से संगीता तिवारी, सिंगरौली से चंद्रपाल विश्वकर्मा का नाम तय. सतना से योगेश ताम्रकार,उज्जैन से मुकेश टटवाल. ग्वालियर, इंदौर और रतलाम सीट पर प्रत्याशी के नाम पर होल्ड.

Scam In CM Kanya Vivah Yojana : सीएम कन्या विवाह का लाभ दिलाने के लिए वर-वधु पक्ष से रुपए लेने पर शिक्षक व पंचायत सचिव सस्पेंड

खरगोन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Scam in CM Kanya Vivah Yojana) के तहत घोटाला सामने आया है. जांच के बाद शादी कराने के बदले वर-वधु पक्ष से रुपए लेने वाले शिक्षक और पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है. इस घोटाले में भाजपा जिला महामंत्री और इंजीनियर भी शामिल हैं. सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. जांच अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. (Scam in under CM Kanya Vivah Yojana) (Teacher and Panchayat Secretary suspended)

Patalkot Water Problem: बूंद-बूंद को तरस रहे पातालकोट के वासी, सीढ़ी लगाकर कुएं से निकालते हैं गंदा पानी...तब कहीं जाकर बुझती है प्यास

छिंदवाड़ा। तामिया ब्लॉक के पातालकोट के आश्रित गांव गोटीखेड़ा में रहने वाले भरिया परिवार (आदिवासी परिवार) शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं. पीने के पानी के लिए यहां कोई भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है. 18 परिवारों की यह बस्ती जीने के लिए हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाती है. 12 से 15 फीट कुएं में सीढ़ी लगाकर गांव के पुरुष उतरते हैं. बाल्टी से गंदा पानी ऊपर लाते हैं. फिर महिलाएं और बच्चे इस गंदे पानी को कपड़े से छानकर पीने योग्य बनाते हैं.

Mobile Supply in MP Jails : फिल्मी स्टाइल में चप्पल में छुपाकर कैदी को मोबाइल देने का प्रयास, ऐसे नाकाम हुई योजना...

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जेल के अंदर फिल्मी स्टाइल में कैदी को चप्पल के अंदर रखकर मोबाइल भेजने का प्रयास किया गया. मुलाकात करने आया शख्स जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर मोबाइल फोन अंदर पहुंचाना चाहता था. लेकिन महिला जेल प्रहरी शिवांगी चौरे की सतर्कता से यह योजना नाकाम हो गई. सोमवार सुबह कैदियों से मिलने आने वालों की भीड़ जुटी रही.

Firing In Rews MP : रीवा में चौपाटी पर गुंडों का तांडव, युवक पर फायरिंग, तलवार लेकर पीछा किया, मची भगदड़

रीवा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपाटी में सोमवार की रात उस वक्त खलबली मच गई जब खतरनाक हथियारों से लैस आधा दर्जन बेख़ौफ बादमाशों ने एक युवक को मारने के उद्देश्य से उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस दौरान गोली युवक को न लगकर पास के ही चाय सुट्टाबार कैफे के टीन शेड में जा धंसी. युवक की जान बाल-बाल बच गई. इसके बाद बादमाशों ने युवक को तलवार लेकर दौड़ाया. युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला. इस दौरान भीड़भाड़ वाले चौपाटी पर भगदड़ मच गई. (In Rewa miscreants fired at Chowpatty) (Firing on young man by miscreants) (Miscreants followed with a sword)

MP में सियासत तेज, तीन विधायकों ने थामा BJP का दामन, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ग्रहण की सदस्यता

मध्यप्रदेश में तीन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है, जिसमें बसपा विधायक संजीव कुशवाह, सपा विधायक राजेश शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा शामिल हैं.

Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- इच्छाधारी है नेहरू-गांधी परिवार, ये कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं तो कभी गांधी परिवार का वंशज बताते हैं

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये परिवार इच्छाधारी है. ये मूलतः फिरोज जी के वंशज हैं, जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी खुद को गांधी परिवार का वंशज बताते हैं. नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भी तंज कसा.

MP Election 2022: खुशखबरी! चुनाव ड्यूटी में लगे 5 लाख कर्मियों को फ्री में लगेगा प्रिकॉशन डोज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में ड्यूटी करने वाले 5 लाख कर्मचारियों को नि:शुल्क प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए यह आदेश जारी किया है. जिनका पहला और दूसरा डोज छूटा है उन्हें भी यह डोज लगाया जाएगा.

World Blood Donor Day 2022: थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को ये देते हैं नई जिंदगी, मिल चुका है नेशनल लेवल अवॉर्ड

रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में 14 जून को विश्व ब्लड डोनेट डे मनाया जाता है. हर साल खून की कमी से ना जाने कितने लोग अपनी जान गवाते हैं, जबकि इस कमी को मात्र एक फीसदी आबादी रक्तदान कर पूरा कर सकती है.