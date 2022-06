Politics of MP BJP : केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले- महापौर व पार्षद के सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल, जल्द होगी घोषणा

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी आलाकमान ने बैठक और विचार मंथन कर नाम फाइनल कर दिए हैं. जल्द ही महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर दिल्ली में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी. (BJP Mayor candidates list not finalized) (MP local bodies election 2022) (Union Minister Narendra Singh Tomar said)(All candidates of mayor and councilor are final)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये खुद को गांधीजी का वंशज क्यों कहते हैं. दरअसल, ये नकली गांधी व असली गांधी का मामला है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर राहुल गांधी निर्दोष हैं तो ईडी के सामने जाने से क्यों डरते हैं. क्यों पूरी फौज लेकर ईडी के सामने जाने पर उतारू हैं. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Why Rahul call himself a descendant of Gandhiji) (It is Matter of fake Gandhi and real Gandhi) (Narottam Mishra comments on Digvijay Singh) (Rahul Gandhi afraid to go before ED)

ग्वालियर की राजनीति में अलग खिचड़ी पकने लगी है. यहां बीजेपी कुनबे में उठापटक चल रही है. ग्वालियार-चंबल क्षेत्र के बीजेपी को दो महारथियों सिंधिया और तोमर के बीच शीतयुद्ध चल रहा है. ग्वालियर में महापौर पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है. इधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासमखास प्रद्युम्न सिंह तोमर पाला बदलते दिख रहे हैं,उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से नजदीकियां बढ़ती जा रही है. (Stir in politics of Gwalior region) (Eye on Scindia supporter Pradyuman Singh) (Pradumn Singh is Narendra Tomar house) (Pradyuman Singh in Narendra Tomar car)

रायसेन जिले में कुएं में नहाने गए तीन दोस्तों की पानी में डूबने से मौत हो गई. मरने वाले तीनों बच्चों की उम्र 12 से 16 वर्ष है. पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराकर तीनों के शव उनके परिजनों को सौंप दिया है. (Three children died due to drowning in well)

छिंदवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा के महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब गुटबाजी उभरकर सामने आ गई है. कांग्रेस के आदिवासी नेता जहां स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे हैं तो वहीं भाजपा दो गुटों में बँटी नजर आ रही है. बता दें कि छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह नगर है.

भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई. इसमें तय हुआ कि नगरीय निकाय चुनाव को जीतने के लिए भाजपा सम्मेलन करेगी. बैठक में पार्टी द्वारा होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद केंद्रों पर होने वाले सम्मेलन की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ.

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दल एक्टिव हो गए हैं. कहीं चौपालों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो कहीं मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं. उम्मीदवार घर-घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं. इस दौरान सरकार बनने पर गांव की तस्वीर बदलने के वादे भी किये जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश में भाजपा दो दिन तक चली कोर ग्रुप की बैठक में महापौर प्रत्याशियों के नाम नहीं तय कर सकी. रविवार को सिंधिया की शिवराज से मुलाकात के बाद उम्मीद थी की देर रात तक सूची जारी हो जायेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. ऐसा माना जा रहा है कि आम सहमति नहीं बनने की मुख्य वजह है सिंधिया, तोमर जैसे नेताओं का अपने लोगों के लिए टिकट की मांग करना है.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रंग लोगों में अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है. शहर से सटी पंचायतों में इसका असर दिखाई देने लगा है. पंचायत उम्मीदवार जहां अपने-अपने स्तर पर विकास के दावे कर रहे हैं, तो वहीं पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों में हुए घोटाले की पोल भी उम्मीदवार खोल रहे हैं.

घंसौर तहसील के अंतर्गत आने वाले बीजासेन गांव के लोग जान जोखिम में डालकर राशन लाने को मजबूर हैं. राशन लेने जाते वक्त कुछ महिलाएं तेज तूफान के चलते बरगी डैम में फंस गईं. नाविक जैसे-तैसे नाव सवारों को लेकर किनारे तक पहुंचा. बता दें कि इसी तरह से ग्रामीण बरगी डैम से 14 किलोमीटर का सफर तय कर सरकारी दुकान से राशन लाते हैं.