Uttarkashi Bus Accident: एमपी के 25 मृतकों का शव लाया गया जौलीग्रांट एयरपोर्ट, IAF के विमान से भेजा जायेगा खजुराहो

उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी. इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई. इनमें से मध्य प्रदेश के यात्रियों के 25 शवों को उत्तरकाशी से देहरादून के जौलीग्रांट पहुंचा दिया गया है. जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचाए जाएंगे.

Murder in Gwalior: कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद से फरार

ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. आरोपी के पिता ने गोली की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है. वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. (Murder in Gwalior) (Rishabh Bhadauria killed his wife by shooting)

Controversy In Mahakaleshwar : महाकालेश्वर मंदिर के दो पुजारियों का विवाद पहुंचा सीएम हाउस

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा नए नए विवाद सामने आते रहते हैं. पिछले दिनों महाकालेश्वर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश गुरु के साथ पुजारी प्रदीप गुरु के प्रतिनिधि द्वारा विवाद हुआ था. यह विवाद अब सीएम हाउस तक पहुंचा गया है. सीएम को लिखे गए शिकायती पत्र में मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की सीएम से नजदीकियों का जिक्र किया गया है. शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर शिवलिंग के क्षरण को रोकने के प्रयास को अनदेखा करने का आरोप लगाया गया है.

MP Weather Report: अभी कुछ दिन और तपेगा एमपी, नौगांव देश का दूसरा सबसे गर्म शहर, पारा 47 डिग्री पर पहुंचा

मध्य प्रदेश का नौगांव रविवार को देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा. यहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. मौसम विभाग ने आज सोमवार को ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में और राजगढ़, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा एवं सतना जिलों में लू चलने की संभावना जताई है.

Robbery in Bhind: भिंड जिले में लगातार तीसरे दिन लूट, बदमाशों ने बंदूक के दम पर लूटा प्रॉपर्टी डीलर का घर

भिंड जिले में लगातार तीसरे दिन लूट की वारदात सामने आई है. रौन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर बदमाश बंदूक की नोंक पर तिजौरी में रखे 10 लाख रुपये कैश और 220 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए. मकान मालिक ने बताया कि लुटेरों ने फरार होने से पहले घरवालों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दोनों के हाथ पीछे कर रस्सी से बांध दिए थे. इसके बाद बदमाश बाहर से कुंडी लगाकर चले गए थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

उज्जैन में कलेक्ट्रेट कार्यालय कोठी पैलेस के स्टोर रूम में आग, कुछ फाइलों को नुकसान

अलसुबह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कोठी पैलेस में अपर आयुक्त कार्यालय के समीप स्टोर रूम में अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना पर मौक़े पर पहुंची दो दमकलों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह से अंदर रखी कुछ फाइलें जल गईं.

Eat Right Challenge : अब इंदौर ईट राइट चैलेंज में देशभर में NO.1, MP के 4 जिले TOP 10 में

साफ-सफाई में नंबर वन इंदौर अब ईट राइट चैलेंज (Eat Right Challenge) प्रतियोगिता में देशभर में पहले नंबर पर है. विश्व खाद्य दिवस (World Food day) यानी 7 जून को दिल्ली में इंदौर को सम्मानित किया जाएगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई (FSSAI) ने साफ-सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों और भोजन को लेकर यह प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें देशभर के 188 जिले शामिल हुए थे.

Uttarkashi Bus Accident: आज IAF के विमान से खजुराहो आयेगा मृतकों का शव, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

उत्तरकाशी के डामटा में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिर गई थी. इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. अब शवों को देहरादून से एयरलिफ्ट कर मध्यप्रदेश पहुंचाया जाएगा, इसके लिए वायुसेना का विमान मंगाया गया है. आज सुबह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में दुर्घटनास्थल पहुंचे. उत्तराखंड सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं.

Road Accident in Indore: भेरुघाट पर पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, चार की मौत, बाइक में आग लगने से झुलसा युवक

इंदौर के भेरुघाट पर बाइक और पिकअप में टक्कर हो गई. इस हादसे में दो मासूम बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई. टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और बाइक चला रहा युवक बुरी तरह झुलस गया. बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन और उसके दो बच्चों को लेकर अपने गांव लौट रहा था.

MP Panchayat Election 2022: मध्य प्रदेश चुनाव में संविदा कर्मियों की एंट्री, जानिए क्या होगा रोल

MP में पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी इलेक्शन में संविदा कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल किया जा सकता है. इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि सुचारु रुप से चुनाव के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी. जरुरक पड़ने पर महिला कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाएंगी. ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम समयावधि बची है उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाएगा.