Deadly step in Domestic Dispute : दो बच्चों को लेकर नर्मदा पुल से कूदा युवक, दोनों की मौत, पिता पर हत्या का केस दर्ज

नर्मदापुरम में शुक्रवार रात में एक युवक अपने दो मासूम बच्चों को लेकर नर्मदा पुल से कूद गया. युवक को गंभीर हालत में कुछ देर बाद बचा लिया गया. लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई. शनिवार सुबह पुलिस ने नदी से दोनों बच्चों के शव बरामद किए. युवक का अपनी से पत्नी से विवाद चल रहा है.

Taste of Politics : जिस MLA ने JOB दिलाई उसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे 3 फुट के MBA पास अंकेश कोष्टी

ग्वालियर में रहने वाले 3 फुट के MBAपास अंकेश कोष्टी एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं. हाल में ही अपने छोटे कद के कारण नौकरी न मिल पाने की वजह से विधायक प्रवीण पाठक से मदद मांगी थी. विधायक की मदद से उसे कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले. अंकेश की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन अब यही अंकेश कोष्ठी ने कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर की है. उसने कम सैलरी बताकर नौकरी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है.

Chickenpox Entry in MP: चिकनपॉक्स की एमपी में दस्तक: एक माह में मिले 31 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

मध्यप्रदेश में चिकन पॉक्स का अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने चिकनपॉक्स की रोकथाम और उपचार के संबंध में एडवाइजरी करते हुए सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. एडवाइजरी में कहा गया है कि लक्षण होने पर तुरंत आइसोलेट करके मरीज का इलाज शुरू किया जाए.

Vyapam Scam: फिर बोतल से बाहर आया व्यापम का जिन्न-आरक्षक ने फर्जी तरीके से पाई नियुक्ति, भोपाल से आई एसटीएफ की टीम आरक्षक को उठा ले गई

मध्यप्रदेश में एक बार फिर व्यापम का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है. भिंड जिले में पदस्थ एक आरक्षक की भर्ती फर्जी तरीके से होने का खुलासा हुआ है. आरोपी आरक्षक ने 2012 व्यापमं भर्ती परीक्षा में साल्वर को बैठाकर परीक्षा पास कर आरक्षक की नौकरी पाई थी. फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर भोपाल से आई एसटीएफ की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ राजधानी ले गयी है.

जानें- किस BJP विधायक पर न्यायालय ने दिया धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश

बुरहानपुर की नेपानगर सीट से बीजेपी विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ न्यायालय ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. उन पर शैक्षणिक योग्यता को भी सही तौर पर नहीं दर्शाने के साथ ही अन्य कई आरोप हैं. ऐसे में सुमित्रा कास्डेकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Fraud in Indore : वाशिंगटन से एमबीबीएस कराने के नाम पर स्टूडेंट्स से ढाई करोड़ ठगे, ठग गिरफ्तार

इंदौर में लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही है इसी कड़ी में एक आरोपी के द्वारा छात्र-छात्राओं को वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिया है. पीड़ित छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ की जा रही है. छात्रों से ढाई करोड़ रुपए की ठगी की गई है.

MP honey trap case: हनी ट्रैप कांड की आरोपी महिलाएं इंदौर जिला कोर्ट पहुंचीं, बैंक खाते और लॉकर खुलवाने के लिए दिया आवेदन

मध्यप्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप कांड की आरोपी श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अन्य बैंक खाते एंव लॉकरों को खुलवाने के लिए इंदौर के जिला कोर्ट के समक्ष पेश हुईं. इस दौरान किसी ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की. आवेदन लगाकर कोर्ट से रवाना हो गईं. इधर हाईकोर्ट ने महिलाओं को जब्त किये गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कॉपी देने की परमीशन दे दी है. जिन्हें वह केवल कोर्ट के अंदर ही देख सकती हैं.(Madhya Pradesh honey trap case) (Honey Trap accused applied for opening bank)

रतलाम जिला अस्पताल में जन्मा एलियन जैसा दिखने वाला बच्चा, वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे

वीडियो देखकर आप जरूर चौंके होंगे. पहली बार में हम भी चौंक गए थे. यह एलियन जैसा दिखने वाला बच्चा शुक्रवार अपराह्न रतलाम जिला मुख्यालय स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई (एमसीएच) में जन्मा. डॉक्टर ने इसे जेनेटिक समस्या के कारण जन्मा कोलोडियन नवजात शिशु बताया है. (Alien like baby born in Ratlam hospital) (you will be shocked to see this baby) (Collodion baby born due to genetic problem)

Mobile Blast in Sagar: चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर बात करना पड़ा महंगा, महिला के हाथ में फट गया मोबाइल

सागर के रेहली में एक महिला उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गई, जब वह चार्जिंग पर लगे मोबाइल से बात कर रही थी. स्पीकर के जरिए बात कर रही महिला के हाथ में अचानक से चार्जिंग पर लगा मोबाइल फट गया. हादसे में महिला के हाथ में मोबाइल और बैटरी के टुकड़े घुस गए, जिन्हें माइक्रो सर्जरी के जरिए निकाला गया.

Unique Protest of Congress : कश्मीर में आतंकी वारदात को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने PM MODI के पोस्टर पर क्यों लटकाए ताले ...जानिए

कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार की जा रही हत्या को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात पर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया. कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के पोस्टर को ताले भेंटकर विरोध किया. (Congress unique protest in Indore) (Congress against killing of Hindus in Kashmir) (Congress said Biggest exodus from Kashmir)