JP Nadda On Sonia Rahul: जेपी नड्डा का बयान, सोनिया, राहुल को ED नोटिस पर मोदी सरकार को घेरने वाले पहले अपने गिरेबां में झांके, CAA से लेकर कश्मीर पर फैलाया भ्रम

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भोपाल पहुंचे तो कांग्रेस के उपर लगातार हमलावर रहे. कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कश्मीर की राजनीति पर कमेंट किया. समान नागरिक संहिता पर भी नड्डा बोले और कहा कि कानून का एक प्रोसीजर है, CAA की बात करें तो वो आम नागरिक के लिये कोई खतरा नहीं हैं. ये कॉमन सीटिजन को टच नहीं करता ऐसे में आम भारतीयों को चिंता करने की जरुरत नहीं है. CAA इसके जरिए बाहर से आकर भारत में बसे लोगों को बसाने का तरीका खोजा जा रहा है. BJP के पास नेता हैं, नीति है, नीयत है, कार्यकर्ता हैं और वातावरण भी.

Indore Gaurav Diwas Declaration: लता मंगेशकर के नाम पर होगा इंदौर का संगीत महाविद्यालय और प्रस्तावित ऑडिटोरियम

इंदौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की यादों को सहेजने के लिए यहां के संगीत महाविद्यालय और प्रस्तावित ऑडिटोरियम का नाम भारत रत्न लता दीदी के नाम पर रखा जायेगा. ये ऐलान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के गौरव दिवस समारोह के समापन संबोधन में किया. उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में इंदौर, बेंगलुरू और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा. (Indore Gaurav Diwas)

JP Nadda MP visit: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के चलते भोपाल के ट्रैफिक रूट में बदलाव, इन मार्गों पर जाने से बचें

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के आज बुधवार को राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है. यह डायवर्सन कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेगा. भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मानसरोवर तिराहे से सात नंबर चौराहा की ओर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा. (JP Nadda program in Bhopal) (Change in traffic route of bhopal)

Crime in Indore : इंदौर में BJP नेता ने जज के पिता को अपने दफ्तर में बंधक बनाया, मारपीट की, पुलिस ने छुड़ाया

इंदौर के संयोगितगंज थाना क्षेत्र में एक जज के पिता को बंधक बनाने का मामला सामने आया है. मामला लेनदेन से जुड़ा बताया जा रहा है. जिस व्यक्ति ने जज के पिता को बंधक बनाया, वह बीजेपी का नेता बताया जा रहा है. पुलिस ने आवेदन लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. (BJP leader called judge father and hostage) (Judge father hostage to his office and beat up)

Tailor disappointed: एमपी की इस दुकान में 'चुनावी चर्चा' करना मना है, जानिये क्यों टेलर मास्टर ने लगाया ऐसा बैनर ?

सागर जिले के मंडी बामोरा ग्राम पंचायत में एक टेलर की दुकान पर चुनावी चर्चा करने वालों की एंट्री बैन है. टेलर मास्टर ने अपनी दुकान पर बैनर लगाया है जिसमें लिखा है 'यहां गैर राजनीतिक लोग बैठते हैं...कृपया चुनावी चर्चा ना करें'. यह बैनर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. टेलर मास्टर का कहना है कि दुकान पर चुनावी चर्चा से उसका काम-काज प्रभावित होता है और ग्राहक पर भी असर पड़ता है.

New Born baby Stolen : एक माह का बच्चा चोरी, बड़ी मिन्नतों के बाद गोद भरी थी, महिला की उम्र 50 तो पति की 75 साल

टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला का एक माह का बच्चा चोरी हो गया. बड़ी मिन्नतों के बाद बच्चा हुआ था. महिला की उम्र 50 साल तो पति की उम्र 75 साल बताई जा रही है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की है. लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका है. (Baby stolen from Tikamgarh district hospital) (After great pleas lap was filled woman) (woman age is 50 and husband 75 years)

Urban Body Elections : नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का काम पूरा, लिस्ट में देखें ..किसे, कहां, क्या मिला

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 99 नगरपालिका और 263 नगर परिषद के अलावा 35 नवगठित नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

Rajya Sabha Elections: एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन को लेकर भाजपा-कांग्रेस में वाकयुद्ध छिड़ा

एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर परिणाम भले ही 10 जून को आना है. मगर हंगामा अभी से मचा है. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी गुत्थमगुत्था हैं. बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एजेंडा सेट कर रही है वहीं कांग्रेस भी कश्मीर और कश्मीरी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही है. पढ़े पूरी रिपोर्ट.

Bride on 'Swaraj' : ट्रैक्टर वाली दुल्हनिया के कायल हुए आनंद महिंद्रा, ट्वीट कर दिया ऐसा रिएक्शन

बैतूल जिले के जावरा गांव की रहने वाली भारती तागड़े 25 मई को शादी के बंधन में बंधी. भारती मंडप तक ट्रैक्टर चलाकर पहुंची थी. उसका यह अंदाज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, अब उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी उसकी अदा के मुरीद हो गए. उन्होंने ट्वीट कर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.(Bride on Tractor in Betul) (Anand Mahindra said bharti on Swaraj)