SHOCKING: पन्ना टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़कर तेंदुए ने बंदर को बनाया निवाला, शिकार का लाइव वीडियो वायरल

पन्ना। अकसर हमने बंदरों को बाघ और तेंदुओं को परेशान करते देखा है. लेकिन बंदर उनकी पकड़ में न के बराबर ही आते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna tiger reserve) में एक तेंदुए ने पेड़ पर चढ़कर बंदर का शिकार कर लिया.

Burhanpur Accident : तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, महिला सहित 3 की मौके पर मौत

इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया. हादसे में तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. (Truck hit bike in Burhanpur) (Three died in road accident)

Excise team action: रेस्टोरेंट और ढाबों पर आबकारी विभाग की दबिश, अवैध रूप से शराब पिला रहे होटल किये बंद

पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2022) की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सागर में अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डों पर दबिश देकर उन्हें सील कर दिया. यह कार्रवाई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर की गई.(Sagar excise team action) (Raid on restaurants and hotels)

Excise Department big action: 51 लाख की अवैध शराब पर चला आबकारी विभाग का बुलडोजर

देवास। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा पर बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने देवास में लाखों की शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया. करीब 20 प्रकरणों में धारा 55(3) के तहत 25 लाख की देशी शराब व 26 लाख की विदेशी शराब जब्त की थी.

Firing exposed: खुद को गोली मारकर दुश्मन को फंसाने पहुंचा था थाने, झूठी निकली कहानी, जिस पर आरोप लगाया वो अस्पताल में भर्ती

बैतूल जिले में गोलीकांड मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. युवक ने खुद को गोली मारकर अपने दुश्मन को फंसाने के लिए फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. घटना के समय जिस पर आरोप लगाए वह युवक अस्पताल में भर्ती था. सारणी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया अरुण कुरारिया से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.(Sarni police revealed shooting) (young man had fired at himself in betul)

Indore crime News: मासूमों के साथ हैवानियत, कहीं सौतेली मां का सितम, तो कहीं युवक ने किया कुकर्म

इंदौर में एक तरफ बच्चा जहां अपनी मां की हैवानियत का शिकार बना, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम के साथ युवक ने कुकर्म किया. दोनों घटनाएं चंदन नगर थाना क्षेत्र की हैं. पुलिस ने बच्चे को मां के चंगुल से बचाकर उसकी दादी को सौंप दिया, तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस कुकर्म करने वाले आरोपी को तलाश में जुट गई है. (Stepmother torture ten years child) (unnatural act with innocent in Indore)

President Ramnath Kovind in Ujjain: उज्जैन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आयुर्वेद महासम्मेलन का किया उद्घाटन

मध्यप्रदेश के अपने तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन पहुंच गए हैं. महामहिम ने कालिदास संस्कृत अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन दीप जलाकर किया. इसके बाद राष्ट्रपति परिवार सहित महाकाल मंदिर जाएंगे और पूजा-अर्चना करेंगे. उनके स्वागत के लिए महाकालेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया गया है.

Gift to Morena: मुरैना में 22 करोड़ के 208 पुलिस आवासों का लोकार्पण, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले-एमपी अच्छे राज्यों में शामिल

केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के अच्छे प्रांतों में मध्यप्रदेश भी शामिल है. यहां अन्य प्रदेशों की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर है. यह बात उन्होंने मुरैना में 5वीं बटालियन परिसर में पुलिस जवानों के लिये 208 डुप्लेक्स आवासों के लोकार्पण के अवसर पर कही. उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों की ड्यूटी काफी कठिन होती है. इनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए. आवास परिसर की सौगात उसी का हिस्सा है.

Substandard Moong: बच्चों की सेहत सुधारने की जगह बिगाड़ रही है सरकार, धार में बच्चों को खराब क्वालिटी का मूंग वितरित

धार में खराब क्वालिटी का मूंग शासकीय स्कूलों के प्राथमिक और माध्यमिक बच्चों को नि:शुल्क वितरण किया जा रहा था. गोदाम में मौजूद लोगों ने जब मूंग के खराब क्वालिटी को देखा तो विपणन संघ को इसकी सूचना दी और इस घटिया मूंग का वितरण नहीं किया गया.(Substandard Moong For Child in Dhar)