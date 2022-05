ETV भारत Special : हुई महंगी बहुत शराब कि...ये गजल अब MP के मदिरा प्रेमियों को शायद पसंद नहीं आए.. जानिए क्यों

हुई महंगी बहुत शराब कि थोड़ी-थोड़ी पीया करो.. ये गजल अब मध्यप्रदेश के शराब और बीयर के शौकीनों को शायद पसंद नहीं आएगी. क्योंकि शिवराज सरकार शराब व बीयर के शौकीनों के प्रति काफी संवेदनशील नजर आ रही है. सरकार ने बीते साल आबकारी नीति में व्यापक परिवर्तन किया था. इसी को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार ने शराब और बीयर पर आयात शुल्क (import duty) घटा दिया है. खास बात यह है कि मध्यप्रदेश में बीयर पीने के शौकीनों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है. बीयर की मांग की तुलना में उत्पादन कम साबित हो रहा है. माना जा रहा है कि आयात शुल्क कम होने से बीयर बनाने वाली विदेशी कंपनियां अब मध्यप्रदेश की ओर रुख करेंगी.

Jabalpur Medical Student: जबलपुर में छात्र मांग रहे डेड बॉडी, आखिर क्यों है उन्हें मृत देह की जरूरत, जानें

मानव संरचना को बेहतर ढंग से जानना, इसके लिए मृत देह की आवश्यकता होती है, जिसके जरिये स्टूडेंट्स मानव संरचना का अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिकल के जरिये पढ़ाई भी करते हैं मगर विडम्बना यह है कि जबलपुर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त डेड बॉडी नहीं मिल रही है.

Fraud in Indore: करोड़ों रुपये की बिल्डिंग परमिशन घोटाला उजागर, EOW की बड़ी कार्रवाई, 9 लोगों पर FIR दर्ज

इंदौर में EOW ने बेशकीमती जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर करोड़ों रुपए कमाने के वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की है. ईओडब्ल्यू ने पर्दाफाश करते हुए इंदौर टीएनसीपी के तीन रसूखदार अधिकारियों के अलावा नगर निगम और बिल्डरों समेत 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र समेत भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

जबलपुर: फिटनेस सर्टिफिकेट के विलंब शुल्क पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्रीय परिवहन सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी

मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्टिफिकेट के लिए नवीनीकरण विलंब शुल्क पर रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है.पूरे मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी.

ब्रिटिश सांसदों के बीच प्रवचन देंगे यह युवा संत, एक कथा की दक्षिणा लेते हैं एक करोड़ रुपये

पंडित धीरेंद्र शास्त्री इंदौर के कनकेश्वरी धाम में स्थित मंदिर परिसर में 9 दिन तक चलने वाली राम कथा में लीन हैं. उनकी कथा में वे भक्तों के मन की बात जान लेने के कारण चर्चा में हैं.

Madhukar Shah Memorial: सेंट्रल जेल परिसर में सिटी कमर्शियल सेंटर बनाने की तैयारी, बुंदेला विद्रोह के महानायक मधुकर शाह का बनेगा भव्य स्मारक

सागर के केंद्रीय जेल परिसर में बुंदेला विद्रोह के महानायक मधुकर शाह की समाधि मौजूद है. सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शाह की समाधि का जीर्णोद्धार कर भव्य स्मारक बनाने की तैयारी कर रहा है. इधर हाउसिंग बोर्ड द्वारा जेल परिसर में आधुनिक सिटी कमर्शियल सेंटर बनाने की जोरशोर से तैयारी चल रही है. वहीं जर्जर हो चुकी 180 साल पुरानी जेल को भी नवीन तरीके बनाया जाएगा. इसको लेकर जेल विभाग ने सरकार से जमीन की मांग की है.(City Commercial Center to be built in sagar Jail)

CM Shivraj Meeting: एक्शन मूड में सीएम शिवराज, अधिकारियों को फटकारा, कहा- अवैध शराब बेची जा रही है, आप क्या कर रहे हो ?

नरसिंहपुर और रायसेन जिले की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों से पूछा मेरे पास अवैध शराब बिकने की खबरें आ रही हैं. आप वहां क्या कर रहे हैं ?

Home minister Narottam Mishra PC: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर कोई भी अध्यादेश अभी तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया. कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी रहेंगे, इस पर गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी और नाम दे दिया भारत जोड़ो. कांग्रेस लगातार टूट रही है.

Lawyer protest Bhopal: चक्काजाम कर हंगामा करने वाले लगभग 60 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल में कुछ अज्ञात बदमाशों ने तलैया थाना इलाके में एक एडवोकेट पर चाकू से हमला कर दिया था. इस बात से गुस्साए वकीलों ने मंगलवार दोपहर कोर्ट के सामने जेल रोड पर चक्काजाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहगीरों से अभद्रता की बात भी सामने आई है. मामले में एमपी नगर पुलिस ने लगभग 60 वकीलों के खिलाफ 147, 341 के तहत मामला दर्ज किया है.

MP Election: प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर, नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष के चुनाव; सरकार ने भेजा राज्यपाल को अध्यादेश

प्रदेश में एक बार फिर नगर निगम महापौर नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता से कराने की तैयारी है. बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है.