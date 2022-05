MP में 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए दस जून को चुनाव कराया जाएगा. चुनाव की अधिसूचना रिटर्निंग आफिसर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मंगलवार को जारी करेंगे. इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम प्रारंभ हो जाएगा, नामांकन पत्रों की जांच एक जून को होगी और तीन जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. (Rajya Sabha Elections 2022) (Nominations for three seats in MP)

Rajya Sabha Elections 2022: मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीन सीटों के लिए आज से नामांकन, 10 जून को चुनाव

बाबा रामदेव के पतंजलि (Patanjali) के अंडर गारमेंट्स के विज्ञापन का इंदौर में जमकर विरोध हो रहा है. परशुराम सेना ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर विज्ञापन बंद करने की मांग की है. परशुराम सेना ने यह भी मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. (Patanjali Under Garments Advertisement) (Patanjali Advertisement Protests In Indore) (Parashuram Sena submit a memorandum) (Patanjali Kutch Kranti Campaign)

Protests Against Patanjali: पतंजलि की कच्छा क्रांति से इंदौर में हो गया बवाल, अब अंडरवियर बेच रहे बाबा रामदेव !

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को देखकर किसानों को याद कर रही है. ETV भारत से विशेष बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कर्जा हमारी सरकार ने माफ किया था. ये सरकार सिर्फ नौटंकी करती है. (Kamalnath target to CM Shivraj) (CM Shivraj remembe farmers in elections) (Shivraj government makes false announcements)

Kamalnath to ETV BHARAT : कमलनाथ बोले- चुनाव नजदीक आते ही सीएम शिवराज को याद आ जाते हैं किसान

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में कई पदक झटके हैं. इस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सम्मान राशि देकर शुभकामनाएं दी.

Deaf Olympics: पदक लाने वाले धनंजय और गौरंशी को मुख्यमंत्री ने दिए 25-25 लाख, प्रियांशु को 10लाख

बिल पास कराने के एवज में जनपद पंचायत के सीईओ (Java janpad ceo arun kumar bhardwaj arrested) ने 15 हजार रिश्वत की रकम (Corruption in NREGA) की मांग की थी जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम किस्त 5 हजार पहले ही दे दी गई थी तथा द्वितीय किस्त 10 हजार के लिए जब सीईओ दबाव बनाने लगे तो शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत लोकायुक्त (Rewa lokayukta police) से की.

Corruption in NREGA : आज तड़के ही लोकायुक्त पुलिस ने जनपद CEO को रिश्वत की दूसरी किस्त के साथ किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में हाथियों का आतंक जारी है. शहडोल के बाद डिंडोरी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हाथियों के दल ने कई मकानों में भी तोड़फोड़ की.

Elephant Attack in Dindori: हाथियों का आतंक जारी, एक महिला को कुचला, कई मकानों तोड़े

देश भर मे चल रहे ज्ञानवापी मुद्दे और भोपाल की जामा मस्जिद से लेकर भोजशाला पर खुलकर विचार व्यक्त करते हुए विस्तार से अपनी बात कही. उमा भारती ने कहा कि से मुसलमानों के लिए मक्का-मदीना, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा है.

जैसे मुसलमानों के लिए मक्का-मदीना, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा: उमा भारती

ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला ने हाईकोर्ट में गर्भपात कराने के लिए याचिका लगाई है. महिला ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर महिला को चेताया कि अगर बच्चा ससुर का नहीं निकला तो उस पर हत्या और अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई

Gwalior High Court: दुष्कर्म पीड़ित महिला ने गर्भपात कराने की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति, ससुर पर लगाया रेप का आरोप

सीता चौरबड़े (Sita Chowrabde Case) की तरफ सेहाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus petition in jabalpur high court) दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विरेन्द्र सिंह तथा जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगलपीठ (Justice Virendra Singh and Justice Prakash Chandra Gupta bench) ने पुलिस को नौ साल पहले लापता की तलाश में की गई कार्यवाई के संबंध में ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिये हैं. Jabalpur high court news

MP High Court : संदिग्ध का नाम बताने के बाद भी पुलिस ने नहीं की ठोस कार्रवाई, 9 साल का ब्यौरा पेश करने के निर्देश

सागर जिले के बीना में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने कई लोगों के भरोसे पर कुल्हाड़ी चला दी. दरअसल, यहां पदस्थ उप डाकपाल ने कई लोगों की जमा राशि फर्जीवाड़ा कर निकाली और इसे सट्टेबाजी में लगा दिया.अपनी जमापूंजी गंवा चुके उपभोक्ताओं की अब सुनने वाला कोई नहीं है. उप डाकपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Cheating in Bina post office) (Post office employee grabbed money of people) (Employee grabbed money and put in betting)

Fraud in Post Office : लोगों ने जिंदगीभर की जमापूंजी पोस्ट ऑफिस में लगाई, उप डाकपाल ने राशि निकाली और सट्टेबाजी में गंवाई