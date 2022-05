जिले में रविवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया. भौंती थाना अंतर्गत खोड़ से मृत्यु भोज में शामिल होकर घर लौट रहे चार आदिवासी युवकों में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. (Horrific road accident in Shivpuri) (Truck trampled bike three died) (MP Top Ten News)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में VAT घटाकर पेट्रोल-डीजल के रेट कम नहीं हुए. क्योंकि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति करती है. अब जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के रेट घटा दिए हैं तो भी कांग्रेस सवाल उठा रही है. गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी जनता के लिए काम करती है, चुनाव के लिए नहीं. कांग्रेस ये आरोप लगाना बंद कर दे कि चुनाव देखकर दाम घटाए गए हैं. कांग्रेस को पेट्रोल-डीजल के रेट को लेकर बोलने का अधिकार नहीं है. (Home Minister Narottam Mishra Statement) (Congress has no right to speak on Petrol) ( VAT on Petrol and Diesel)

ट्रैफिक पुलिस ने सागर जोन के सभी 6 जिलों की चालान, ई- चालान व्यवस्था कैशलेस हो गई है. जिले के सभी जिलों में अब पीओएस मशीन से चालान का भुगतान किया जा सकेगा. खासकर यातायात चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु पीओएस मशीन के माध्यम से कैश लैस ट्रांजेक्शन के द्वारा समन राशि का भुगतान किये जाने के बारे में पुलिस को प्रशिक्षित किया गया है. (New system of challaning of vehicles) (challaning of vehicles in Sagar Division) (E challan will be cashless)

सीहोर। पचामा इंडस्ट्रीज क्षेत्र में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया. हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसमें 2 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं कुछ लोग अंदर भी फंसे हुए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद फायर बिग्रेड एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला.

सीधी जिले के सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में लंबे समय के बाद घड़ियालों का नई पीढ़ी की आहट सुनाई देने लगी है. छह वर्ष बाद दो मादा घड़ियाल ने जोगदहा घाट में 72 घड़ियाल ने जन्म दिया है.अभी और घड़ियाल के जन्म लेने की संभावना है. इनकी निगरानी के लिए सीसीएफ वाईपी सिंह ने विशेष टीम बनाई है. इतना ही नहीं इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दो सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं. (Good news in Son Gharial Sanctuary) (72 children born to two female crocodiles)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा सुबह छह बजे जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला जारी है. सोमवार सुबह उन्होंने बड़वानी और राजगढ़ जिलों की सीमाक्षा बैठक की. सीएम ने बड़वानी में चलाए जा रहे मिशन उम्मीद और अंकुर अभियान की सराहना की. वहीं राजगढ़ कलेक्टर पर नाराजगी जताई. (CM Shivraj praised Mission Ummed) (CM Shivraj praised Ankur Abhiyan) (Review meeting of Badvani and Rajgarh) (Shivraj Morning Meeting)

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद 40000 से अधिक छात्रों ने प्राप्त अंकों पर अविश्वास जताते हुए रिटोटलिंग का आवेदन किया है. जिसका रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद जताई जा रही है. यदि 10 फीसदी मामलों में भी छात्रों के नंबर बढ़ते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल लगभग 4000 शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकता है. (MP Board Result)

मध्य प्रदेश के गुना से सांसद केपी यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया को मूर्ख बताया है. केपी यादव ने कहा है कि सिसौदिया सीनियर मंत्री हैं, लेकिन उनके बयानों को सुनकर मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है.

पुलिस द्वारा आम लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायतें चिंताजनक हैं. राजधानी में औसतन हर महीने 110 लोग अलग-अलग कैटेगरी में पुलिस की शिकायत करते हैं. इस तरह के मामलों में इंदौर पहले पायदान पर है तो रीवा दूसरे नंबर पर और राजधानी भोपाल तीसरे नंबर पर है. (Police stationed in Dial 100 misbehaves) (Indore at number one and Bhopal at three)

सागर के बीना जनपद सीईओ के साथ दो युवकों ने बल्ले से पिटाई कर घायल कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीईओ को छुड़ाया और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. मामले में सीईओ पर भी आरोप लग रहे हैं कि चौकीदार महिला के साथ उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसके बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर सीईओ आशीष जोशी की पिटाई कर दी.

