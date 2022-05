MP में गुना मुठभेड़ के बाद राजनेताओं के क्रिमिनल लिंक्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिनमें शिकारियों, हत्यारों के बीजेपी और कांग्रेस से कथित तौर पर रिश्ते उजागर हो रहे है. दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्ट खुद दोनों पार्टियों के नेता ही शेयर कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

खरगोन से पुणे जा रही कार की महाराष्ट्र के अहमनदनगर जिले में बस से खतरनाक भिड़ंत हो गई. इस हादसे में खरगोन निवासी चार लोगों की मौत हो गई. इनमें तीन लोग एक ही परिवार के हैं. सोमवार को खरगोन में सभी का अंतिम संस्कार किया गया. हादसे में घायल हुए व्यक्ति ने अपने मां, पत्नी और बेटे को जब मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का सीना फट पड़ा. इस हादसे से पूरे खरगोन में गम का माहौल है. (Four people of Khargone died in accident) ( Bus and car accident near Ahmednagar)

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुना गोलीकांड और इसके बाद एनकाउंटर के बारे में बताया कि दो लोग घायल हैं. एक पुलिस एनकाउंटर में और एक पुलिस की कार्रवाई में मारा गया है. बाकी चार लोगों की तलाश जारी है. जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी. गृह मंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जो नजीर बनेगी. धर्मांतरण मामले में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, उनके लिए भी इंटेलिजेंस को बोल दिया गया है कि उन पर नजर रखी जाए.

गुना एनकाउंटर अब सवालों के घेरे में आ गया है. समाजसेवी ने सीजेएम कोर्ट में एनकाउंटर के खिलाफ याचिका लगाई है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 17 मई की सुनवाई मुकर्रर की है.

बैतूल जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई. इस हादसे में 25 से 30 लोग घायल हुए हैं. नए ट्रैक्टर की पूजा करने के लिए ग्रामीण एक धार्मिक स्थल पर गए थे. लौटते वक्त ये हादसा हो गया.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना में प्राकृतिक सुंदर, वन्य प्राणियों के दीदार के लिए यहां पर देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना में 1 दिन में 7 टाइगर देखे गए. यह टाइगर रोड पर विचरण करते हुए और रोड किनारे आराम करते दिखे

टीकमगढ़ जिले के एक गांव में मासूम मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. घटना शनिवार शाम की है. जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी तो समुदाय विशेष के 19 साल के युवक ने उसे टॉफी का लालच दिया और पास में पहाड़ी पर ले गया. उसके साथ वहां दरिंदगी की. (Rape of a four year old innocent) (Angry people blocked Sagar road)

उज्जैन के बाद अब राजगढ़ में दलित लड़की की बारात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है. यहां एक बेटी की बारात आने पर दबंगों ने पथराव किया. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.

उज्जैन जिले के एक गांव में बेहद दुखद हादसा हो गया. जिस युवक की अगले दिन बारात निकलनी थी, एक दिन पहले उसकी शव यात्रा निकालनी पड़ी. दरअसल, युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. इस घटना से दो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. (Wedding celebration changed in mourning) (A day before wedding young man died)

एक हफ्ते पहले सागर में एक पुलिया के नीचे क्षत-विक्षत अवस्था में मिली लाश को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने बताया कि आरोपी पत्नी का प्रेमी था और उसके साथ अतरंग अवस्था में मिला था. गुस्से में आकर हत्या कर दी.

