गैंगरेप की घटना को एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया है और वारदात का मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पूरे जिले की पुलिस और आला अधिकारी मुख्य आरोपी को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हर तरफ नाकामी हासिल हो गई है.

सिंधिया के खास मंत्री के लिए दलित युवती का गैंगरेप बना मुसीबत, मुख्य आरोपी न पकड़े जाने से उलझे सियासी भंवर में

पूर्व मुख्यमंत्री (EX CM) और पीसीसी चीफ ( PCC Chief) कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के गुना में शिकारियों की गोलीबारी से तीन पुलिसकर्मियों की मौत की घटना बेहद दुखद और बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अपने कर्तव्य पालन के लिये इन पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दी है. कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि इनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ, इनकी शहादत व्यर्थ नही जायेगी. लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आख़िर शिवराज सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों है.

गुना गोलीबारी कांड पर पूर्व CM कमलनाथ का सरकार से सवाल- कानून व्यवस्था लचर, जिम्मेदार आखिर कहां हैं

गुना जिले के आरोन में शिकारियों द्वारा तीन पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं. इस मामले में दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए कई मांगें की हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

गुना एनकाउंटर केस में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार के सामने रखीं मांगें

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज नरसिंह भगवान के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल ने आज नरसिंह भगवान का लिया अवतार, चांदी का छत्र चढ़ाकर रूद्राक्ष की माला पहनाई, तस्वीरों में करें दर्शन

मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के गांवों में भीषण पेयजल संकट है. महिलाएं कई किमी दूर से सिर पर बर्तन रखकर पानी लाती हैं. सीहोर जिले के दर्जनों गांव पानी के लिए जूझ रहे हैं. चंदेरी गांव के लोग कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती.

सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर के गांवों में भीषण पेयजल संकट, महिलाएं तीन किमी दूर से लाती हैं पानी

सीएम शिवराज सिंह चौहान की आपात बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि गुना के पास अपराधियों की गोलीबारी में पुलिस के तीन जांबाज अफसर और कर्मचारी शहीद हुए हैं. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. (guna police encounter)

गुना की घटना पर गृह मंत्री ने जताया शोक, कहा- नजीर बनेगी अपराधियों की सजा, क्रॉस फायरिंग में मारा गया एक शिकारी

गुना में शनिवार तड़के पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं एक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना स्थल से पुलिस को काले हिरण के शव भी बरामद हुए हैं.

पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़, फायरिंग में तीन पुलिसकर्मी शहीद; काले हिरण के अवशेष मिले, मंत्री ने कहा- दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा

गुना में तड़के हुई घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई है. बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई है. बैठक गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ-साथ सीएस, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं.

गुना घटना को लेकर सीएम शिवराज ने ली आपात बैठक, गृहमंत्री के साथ आलाअधिकारी भी हुए शामिल

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (WCL)की पाथाखेड़ा में स्थित तवा-1 कोयला खदान में शुक्रवार रात हुए हादसे में दो कामगारों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया. इसमें 30 वर्षीय चैतराम वरकड़े डब्ल्यूसीएल कर्मी था, जबकि भोला ठेका मजदूर था. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सुनील के दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी है. हादसा बगडोना क्रॉस कट 57 लेवल में सपोर्ट लगाते समय हुआ.

बैतूल के पाथाखेड़ा स्थित डब्ल्यूसीएल की खदान में गिरा बड़ा पत्थर, 2 कामगारों की मौत, एक गंभीर घायल

मध्यप्रदेश में ई व्हीकल चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग सहित 16 जिले के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों को अलग से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा.(Separate connection for e vehicle charging) (news rules for e vehicle charging in MP) (Electricity rates fixed for e vehicle)

MP में ई- व्हीकल चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन अनिवार्य, बिजली की दरें निर्धारित