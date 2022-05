एमपी की स्टार्टअप नीति 2022 का को मंजूरी मिल चुकी है. इस पाॅलिसी के तहत प्रदेश में करीब 100 करोड़ का वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड जुटाया जाएगा. योजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे. मुख्य समारोह इंदौर में होगा. (MP Start-up policy) (PM Modi to launch MP Start-up policy)

मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति का पीएम मोदी 13 मई को करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, 100 करोड़ के फंड से युवाओं की मदद करेगी सरकार

इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण बाग कॉलोनी में भीषण आगजनी की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई. तीन लोग गंभीर से झुलस गए. पांच लोग को नाममात्र के जले थे, जो इलाज करवाकर घर वापस हो गए. वहीं गंभीर तीन लोगों का इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. पांच मृतकों की शिनख्त हो चुकी है. दो की शिनाख्त होने के प्रयास चल रहे हैं. (Indore fire incident 7 dead) (fire incident 5 out of 7 dead were identified) (5 people returned home after treatment) (three in serious burn unit)

इंदौर में भीषण अग्निकांड : 7 मृतकों में से 5 की शिनाख्त, झुलसे 5 लोग इलाज कराकर घर लौटे, तीन गंभीर बर्न यूनिट में

इंदौर की स्वर्ण बाग कॉलोनी में हुए अग्निकांड में सात लोगों के जिंदा जल गए. हादसे में गंभीर रूप से झुलसे लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल, यह पूरी कॉलोनी ही अवैध है, जहां नोटरी पर पंजीकृत घर बने हुए हैं. अवैद कॉलोनी और इसमें संकरे रास्ते के कारण मौके पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. जांच शुरू भी कर दी गई है. (Indore fire incident in Multi-storey) (Multi storey building built in illegal) (Indore administration started investigation) ( Reason of fire incident in Indore)

इंदौर अग्निकांड: अवैध और तंग बस्ती में तान दी बहुमंजिला इमारत, हादसे के बाद जागा प्रशासन, जांच शुरू

पिछले 3 महीनों में 1 दर्जन से अधिक मामले बाल आयोग के पास पहुंचे हैं, जिनमें माता पिता के झगड़ों के बीच बच्चों की फीस नहीं भरी गई. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

मां बाप के झगड़ों में नहीं जमा हो रही बच्चों की फीस, बाल आयोग पहुंचे छात्र

इंदौर में एक मल्टी में शनिवार रात्रि करीब तीन बजे भीषण आग लग गई. इस हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए. कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. लोगों को खबर भी नहीं लगी और सोते हुए जल गए. यह भी बताया जाता है कि मल्टी के नीचे बिजली के मीटरों से लगी आग ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया.

अग्निकांडः इंदौर की एक मल्टी में भीषण आग, सात लोग जिंदा जले, कई गंभीर रूप से झुलसे

विजय नगर इलाके में स्वर्णबाग कॉलोनी में दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे में सात लोग जिंदा जल गए. इस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

इंदौर अग्निकांडः सीएम शिवराज ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का किया ऐलान, कहा- मौत की खबर अत्यंत ह्रदय विदारक

इंदौर की एक मल्टी में लगी आग से कई परिवारों के सपने खाक हो गए. जिस मल्टी में आग लगी उसी के सामने एक परिवार रहता है. ये परिवार अपने बेटे व बहू के लिए मल्टी के ठीक आगे मकान का विस्तार करवा रहे थे. इसलिए बहू-बेटे को इसी मल्टी में कुछ दिनों के लिए किराए पर रहने की सहमति दे दी. लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसके लिए अपने मकान को बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इतनी दर्दनाक मौत हो जाएगी.

ETV भारत EXCLUSICE : इंदौर अग्निकांड में कई परिवारों के सपने खाक, जिनके लिए भव्य आशियाना बना रहे थे, वही शिकार हो गए

ईटीवी भारत से मध्यप्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के मुख्यालय जबलपुर शक्ति भवन में 3 दिन तक यह मंथन हो रहा है और इस मंथन के बाद प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होगी. (MP Energy Minister Pradyuman Singh Tomar exclusive interview)

Face to Face- बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जानिए कैसे अन्य प्रदेशों से बेहतर है मध्यप्रदेश

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल का खुला तीसरा नेत्र, उज्जैन नगरी के बने राजा, भस्मारती की देखें LIVE तस्वीरें

इंदौर। विजय नगर इलाके में स्वर्णबाग कॉलोनी में दो मंजिला मकान में शनिवार तड़के अचानक आग लग गई. आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई. वहीं पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों का अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचा. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें गोले की तरह बाहर आ रहीं थीं.

Indore Fire: शॉर्ट सर्किट ने लील लीं सात जिंदगियां, वीडियो में देखें दो मंजिला आग के मंजर का LIVE VIDEO