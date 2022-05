मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home minister Narottam Mishra) ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर सरकार ने आयोग के माध्यम से अपनी संपूर्ण रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35 परसेंट की मांग की है. मध्यप्रदेश ही पहला ऐसा राज्य होगा, जिसने ओबीसी आरक्षण में 35 परसेंट की मांग की है. न्यायालय में भी हम उसी पक्ष को रखने वाले हैं, जो आयोग में रिपोर्ट दी है. गृह मंत्री ने कांग्रेस पर फिर करारा वार किया. (Narottam Mishra again target on Congress) (Congress creates terrorism) (Narottam Mishra on OBC reservation)

उनका इतना सा फ़साना है पहले बस्ती भी जलवाना है और फिर मातम भी मनाना है, देखें .. शायरी सुनाकर गृह मंत्री नरोत्त मिश्रा ने कैसे साधा निशाना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को रास्ते में सरेराह दौड़ा-दौड़ा कर मार रहा है. इस दौरान वहां लोग खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी महिला की मदद करता नजर नहीं आ रहा है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के वार्ड नं 11 निवासी एक महिला का है. जो अपने 8 माह के बच्चे को लेकर ब्यौहारी न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण-पोषण की रिवीजन फाइल के सिलसिले में महिला न्यायालय आई थी.

शहडोल: वकील ने महिला को सरेराह दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रधानमंत्री जून में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आयेंगे. इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अभी कार्यक्रम और तारीख तय नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी 15 या 16 जून को आ सकते हैं. पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे. पीएम मोदी 752 करोड़ की लागत से हो रहे प्रथम फेज कार्यों का लोकार्पण कर श्रद्धालुओं को सौगात देंगे.

उज्जैन: जून में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, एक लाख लोगों को करेंगे संबोधित

एमपी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुरैना में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं. (New corona cases in MP)

सावधान ! एमपी में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 26 नये केस

सिवनी मॉब लिचिंग पर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कुरई के थानेदार का बयान का वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें दोनों के बयानों में अंतर बताते हुए जमकर हमला बोला है. ट्वीट में कहा गया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आरोपियों का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है और वहीं सिवनी जिले के कुरई के एसएचओ स्वीकार रहे हैं. थानेदार ने गृहमंत्री को आईना दिखाया है.

सिवनी में आदिवासियों की हत्या में गृहमंत्री से अलग है थानेदार का बयान, कांग्रेस ने SHO का वीडियो ट्वीट कर साधा निशाना

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज शुक्रवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Bhopal Mandi Rate: मक्का 2,120 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा, वहीं तीखी हुई हरी मिर्च

भोपाल में आज से 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमन नेशनल चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हो रही है. मेजबान मध्य प्रदेश सहित देश की 27 टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं. 6 से 17 मई तक चलने वाले इस हॉकी टूर्नामेंट में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शिरकत करेंगी. इस दौरान कुल 41 मैच खेले जाएंगे और चैंपियनशिप का फाइन मैच 17 मई को होगा. (12th Hockey India Senior Women National Championship 2022)

आज से भोपाल में हॉकी के महाकुंभ का आगाज, देश की 27 टीमें कर रही हैं शिरकत

मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे का दंश झेल रहे एक परिवार की मदद के लिए कृषि विकास मंत्री कमल पटेल आगे आए हैं. उन्होनें पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह लक्ष्मी की शादी धूमधाम से करायेंगे और शादी का खर्च वे स्वयं उठायेंगे. उन्होनें कहा कि वे 20 मई को लक्ष्मी की शादी में स्वयं शामिल होकर आशीर्वाद भी देंगे.

MP के मंत्री कराएंगे खरगोन दंगा पीड़ित परिवार की बेटी की शादी, खुद शामिल होकर देंगे आशीर्वाद

मध्य प्रदेश के बैतूल में गुरुवार की देर रात एक तिलक समारोह में शामिल हुए लोगों की भोजन के बाद तबीयत बिगड़ गई. इन सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इन में 160 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए. हालांकि, अधिकतर लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, कुछ लोगों का इलाज जारी है. (Betul engagement function food poisoning)

Betul Food Poisoning: तिलक समारोह में खाना खाने से 160 लोगों की तबियत बिगड़ी, दुल्हन भी शामिल

पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच मध्यप्रदेश का हरदा ऐसा जिला बन गया है, जहां पर प्रदेश की पहली साइबर सखियां होंगी. ये यह साइबर सखियां न सिर्फ साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगी, बल्कि दूसरों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित भी करेंगी. साइबर सखियां देश के किसी भी हिस्से में अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर लोगों की परेशानियां सुलझाएगीं और उन्हें एक तरह का ढाल उपलब्ध कराएंगी.(Cyber ​​friends of Harda district) (Girls will teach lessons to criminals) (Girls of Harda will training girls)

हरदा जिले की साइबर सखियां सिखाएंगी अपराधियों को सबक, युवतियों को ट्रेनिंग भी देंगी