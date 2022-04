नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने विवादित बयान दिया है. लाउडस्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि गांव में जब रामायण पढ़ी जाती है, तो रात को सो नहीं पाते हैं.

नेता प्रतिपक्ष बनते ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया विवादित बयान, कहा- गांव में जब रामायण पढ़ी जाती है तो हम भी नहीं सो पाते

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया. इसमें श्योपुर की प्रगति मित्तल ने 500 में से 494 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. (MP Board exam results 2022)

MP Board exam results 2022: साइंस से प्रगति मित्तल ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया

ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आखिरकार डीजीपी (DGP) सुधीर सक्सेना को पुलिस सर्कुलर की खामियों को मानना पड़ा है. डीजीपी ने नया सर्कुलर जारी करने की बात कही है. इससे पहले डीजीपी सुधीर सक्सेना ने तीन बार अपने शपथ पत्र हाई कोर्ट में दिए थे. लेकिन कोर्ट ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया था. (DGP accepted flaws by affidavit) (DGP accepted the flaws in High Court)

डीजीपी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर खामियां स्वीकार की, नया सर्कुलर जारी करने का भरोसा दिया

फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की आरोपी पूजा थापा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. आरोपी महिला को 30 अप्रैल तक का रिमांड पुलिस को मिला है. पूछताछ में पुलिस को पूजा थापा ने चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं. पूजा थापा ने लोगों को ठगकर करोड़ों की प्रॉपर्टी व ज्वैलरी इकट्ठी की है. बेहद सामान्य परिवार की पूजा थापा लाइफ स्टाइल पर लाखों रुपए उड़ाती थी. (Pooja Thapa cheated crores of people) (Accumulated immense wealth by Fake company)

फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों ठगने वाली पूजा थापा ने जमा की बेशुमार संपत्ति, लाइफ स्टाइल पर उड़ाती थी लाखों, पढ़ें ..चौंकाने वाले खुलासे

माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया. इस बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है. मेरिट लिस्ट में भी लड़कियां ही छाई हुई हैं. मेरिट में 12वीं में सागर जिले की रेहली की इशिता दुबे ने टॉप किया है तो 10 वीं में छतरपुर की नैंसी दुबे ने भी पहला नंबर प्राप्त किया है. इस बार कक्षा दसवीं का रिजल्ट 59.54 फ़ीसदी रहा. वहीं, कक्षा बारहवीं का रिजल्ट 72.72 परसेंट रहा.

MP Board exam results 2022 : मेरिट लिस्ट में छात्राओं ने बाजी मारी, 12 वीं में इशिता और 10वीं में नैंसी ने टॉप किया

नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने विवादित बयान दिया है. लाउडस्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि गांव में जब रामायण पढ़ी जाती है, तो रात को सो नहीं पाते हैं.

भिंड जिले के एक गांव में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, भूसे में छिपाकर रखे थे, एक तस्कर गिरफ्तार

अनूपपुर तुलसी महाविद्यालय में एक छात्र अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए उसकी परीक्षा देने चला गया. पेपर शुरू ही हुआ ही था कि परीक्षा कमरे में उपस्थित छात्रों की उपस्थिति ली जाने लगी. तभी हस्ताक्षर करने के दौरान उसकी ये होशियारी पकड़ी गई. परीक्षा प्रभारी ने उसको प्राचार्य के रूम में लाकर बिठाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में पहुंचा जेल, कहा- मेरी दोस्त की तबीयत खराब थी...

सोने-चांदी के खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. शुक्रवार को सोने-चांदी दोनों के ही दामों में कमी देखने को मिली. आज सोना 370 रुपये और चांदी 1200 रुपये सस्ती हो गई है. जानिए आज क्या रहा सोने का भाव ? (Gold and Silver Rate)

Gold Silver Price: खुशखबरी ! सोने चांदी के खरीदार आज कर लें यह काम, होगा फायदा, पढ़ें खबर

पेट्रोल-डीजल के भाव भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रहे हैं. पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट लगभग रोज ही बढ़ रहे हैं. भोपाल में पेट्रोल (Petrol Rate in Bhopal) के दाम शुक्रवार को 117.96 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं. वहीं, डीजल की कीमत 100.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है.

MP Fuel Price Today: महंगाई की चौतरफा मार, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जाने अपने शहर का रेट

शुक्रवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

आज उज्जैन के राजा बने बाबा महाकाल, भस्मारती के बाद श्रृंगार की देखें LIVE तस्वीरें