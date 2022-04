मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच राजनीतिक मसलों समेत प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके अलावा प्रदेश में दो लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा.

पीएम मोदी से मिले सीएम शिवराज, कहा- दो लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, गेहूं एक्सपोर्ट और महाकाल मंदिर कॉरिडोर रहे मुख्य कंसर्न

सरकारी स्कूल के प्राचार्य का कारनामा उजागर हुआ है. छात्रा से फोन पर अश्लील बातें करते हुए सीधी जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य का ऑडियो सामने आया है. छात्रा के परिजनों ने संभागीय मुख्यालय रीवा में शिकायत करते हुए प्राचार्य के खिलाफ सख्स कार्रवाई की मांग की. इस पूरे मामले ने एक बार फिर गुरु व शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है. (Principal obscenely talking girl student) (Complaint against principal in rewa)

रंगीन मिजाज गुरुजी! मोबाइल पर गर्ल स्टूडेंट से प्रिंसिपल करते थे गंदी बात, ऑडियो वायरल

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में शिवराज सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहको को बोनस बांटने के नाम पर इस आयोजन पर करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए. भाजपा हर काम को इवेंट के जरिए करती है और उसकी निगाह में सिर्फ चुनाव व वोट बैंक रहता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं, इस मुद्दे पर शिवराज सरकार खामोश रहती है. (Former CM Kamal Nath statement) (20-25 crores destroy on BJP event) (Kamalnath attack on shivraj government)

पूर्व सीएम कमलनाथ बोले - 67 करोड़ बोनस बांटने के लिए 20-25 करोड़ इवेंट के नाम पर फूंक दिए

रामनवमी के दिन हुई हिंसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें सेजु नाम का युवक पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने का इशारा करता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक का इशारा मिलते ही उपद्रवी पत्थर बरसाना शुरु कर देते हैं.

Khargone Violence: हिंसा का एक और वीडियो वायरल, पत्थर फेंकने का इशारा करते दिखा युवक

मध्यप्रदेश के इटारसी शहर में डॉक्टरों ने बता दिया कि उन्हें आखिर भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है. पौने 2 साल की बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूबने से एक प्रकार से मृत हो गई थी. उसकी सांसें थम चुकी थीं. लेकिन जिला अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम ने करिश्मा कर दिया. बच्ची की सांसें फिर से चलने लगीं. फिलहाल उसे अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. (Doctors revived a innocent) (Doctors did wonders in Itarsi) (Brought back the breath of a dead girl)

इसलिए इन्हें कहते हैं धरती का भगवान.. इटारसी में डॉक्टरों ने पौने दो साल की मासूम को जिंदा कर दिया

मिशन 2023 में जुटी भाजपा व कांग्रेस फिलहाल प्रदेश में होने जा रहे सहकारिता के चुनाव में दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने शनिवार को ये चुनाव जीतने की रणनीति बनाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक कर सहकारिता से जुड़े नेताओं को जरूरी निर्देश दिए. (Cooperative elections in Madhya Pradesh) (CM Kamal Nath alerts Congress)

मध्यप्रदेश में सहकारिता चुनाव की तैयारी, पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया कांग्रेस को अलर्ट

जबलपुर में 10 दिन में 3 हत्याएं हो चुकी हैं. इस बार खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग दंपती (old couple) को मौत के घाट उतारा गया है. हलांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. जादू-टोने की आशंका जताई जा रही है. (woman dies husband serious)

Jabalpur murder case : जादू-टोना के शक में तलवार से वार, युवक ने बुजुर्ग दंपती को उतारा मौत के घाट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा. भोपाल दौरे पर आए गृह मंत्री ने भाजपा नेताओं की बैठक ली. यहां उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर बात कही.

भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक, कहा- अब देश में लागू किया जाएगा कॉमन सिविल कोड

राजधानी भोपाल में हुए वन समिति सम्मेलन के दौरान शिवराज सरकार की सियासी खींचतान का वीडियो सामने आया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान में खड़े होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अरविंद भदौरिया को कुर्ता खींचकर बैठा दिया. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि भाजपा की अंतर्कलह की सच्चाई सामने आ गई है.(Narottam Mishra pulls off Arvind Bhadauria kurta)

वीडियो में देखें अरविंद भदौरिया का कैसे कुर्ता खींच रहे नरोत्तम मिश्रा, क्या सीएम शिवराज का सम्मान नहीं चाहते गृहमंत्री ? कांग्रेस ने ट्वीट कर ली चुटकी

दिल्ली से आई एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) की टीम ने उज्जैन आकर महाकाल मंदिर में सर्चिंग की. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, संवेदनशील क्षेत्र का दौर कर सुरक्षा की जांच की. मंदिर समिति ने एनएसजी की टीम को मंदिर के बारे में बताते हुए नक्शे का ले आउट भी समझाया. (NSG searched in mahakal temple)

उज्जैन आ सकते हैं पीएम मोदी ! दिल्ली से आई NSG टीम ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को परखा