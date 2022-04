केंद्र सरकार पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मध्यप्रदेश सहित पूरे देश की पुलिस एक तरह के वायरलेस सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सीसीटीवी और इंफॉर्मेशन आफ एक्सचेंस से जुड़ने जा रही है. इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है. वहीं केन्द्र सरकार नफीस योजना भी लेकर आ रही है. अपराध के बाद फिंगर प्रिंट की मदद से पुलिस पता लगा सकेगी कि आपराधी कौन है. इसकी जानकारी भोपाल आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी. (Home Minister Amit Shah in Bhopal) ( Nafees scheme will launch shortly) (Basic policing adviced by Amit Shah)

गृह मंत्री अमित शाह बोले - नफीस योजना से डेढ़ मिनट में मिलेगी अपराधी की जानकारी, बेसिक पुलिसिंग की दी सलाह

मध्यप्रदेश मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से लगी है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में तो लगातार जनता के बीच मौजूद हैं ही. अब सोशल मीडिया पर उसके साइबर वॉरियर्स (cyber warriors) युवाओं को राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए दिखाई देंगे. बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ ये साइबर वॉरियर्स तुरंत और आक्रामक जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे. (BJP now take an aggressive stance) (Responsibility to cyber warriors in BJP)

BJP अब सोशल मीडिया पर भी आक्रामक रुख अपनाएगी, cyber warriors की फौज को दी जिम्मेदारी

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में BA सेकंड ईयर की परीक्षा के पेपर को देखकर शिक्षकों में हड़कंप मच गया. पेपर में बीए की जगह बी.कॉम प्रिंट था. इस पर छात्रों ने सवाल उठाए. कुलपति ने प्रिंट करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही डीआर, एआर, परीक्षा कंट्रोलर की समिति बनाई है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी. (B.Com print in BA second year paper)

विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों का नया कारनामा: BA के पेपर में कर दिया B.Com प्रिंट, कुलपति ने कंपनी को थमाया नोटिस

बैतूल में एक डॉक्टर की शादी चर्चा का विषय बन गई. डॉक्टर दूल्हे ने शादी में तमाम तरह की शान-ओ- शौकत को दरकिनार कर बैलगाड़ी से अपनी बारात निकाली. लगभग तीन किलो मीटर का सफर बैलगाड़ी पर ही तय किया. बारात को बैलगाड़ी में देखकर वहां मौजूद लोगों को पुराना दौर याद आ गया. बैलगाड़ी को आकर्षक रुप दिया गया. डॉक्टर की इस सादगी की हर कोई तारीफ कर रहा है.(Unique wedding in Betul)

'बैलगाड़ी' पर बैठकर दुल्हन को लेने पहुंचा डॉक्टर दूल्हा, लोगों को याद आया पुराना दौर

भोपाल की बेटी ने शहर का नाम रोशन कर दिया है. स्नेह नगर कॉलोनी की रहने वाली आयुर्षि कापसे को अफ्रीका की मल्टीनेशनल कंपनी (African multinational company) में 62 लाख रुपये का पैकेज दिया है. आयुर्षि ने अपने पैरों पर खड़ी होकर घर-परिवार और का मान बढ़ाया है. आयुर्षि ने जॉब छोड़कर मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि वह इस मुकाम पर पहुंच गई. (Ayurshi kapse got package of 62 lakhs)

भोपाल की बेटी अफ्रीका में दिखाएगी अपनी प्रतिभा, मल्टीनेशनल कंपनी ने दिया 62 लाख का ऑफर

करीब साढ़े चार साल पहले हुई हत्या के मामले में गुड्डा गुर्जर समेत पांच डकैतों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इनमें से चार डकैत जेल में बंद हैं, जबकि गैंग का सरगना गुड्डा गुर्जर फरार है. उस पर 70 हजार रुपए का इनाम घोषित है. (Life imprisonment for 5 dacoits) (Dacoits Gudda Gurjar in murder case)

हत्या के मामले में सरगना गुड्डा गुर्जर सहित 5 डकैतों को आजीवन कारावास

मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा (Khargone violence) के बाद लगा कर्फ्यू अब भी जारी है. शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. वाहनों के इस्तेमाल पर अब भी पाबंदी है. कपड़ा और ज्वेलरी की दुकाने खुलेंगी. इधर, पुलिस ने इबरेश खान की मौत के मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए उन पर केस दर्ज किया है. (khargone violence update) (Relaxation in curfew for 4 hours)

Khargone Violence: कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील, दिव्यांग वसीम ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

जबलपुर हाई कोर्ट ने मेडिकल का पीजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट को राहत प्रदान की है. कोर्ट ने कहा कि तय अविध में नियुक्ति नहीं करने से बांड की शर्त खुद ही समाप्त हो जाती है.(Relief from High Court to medical student) (Instructions for giving NOC to student)

मेडिकल का पीजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट को हाई कोर्ट से मिली राहत, एनओसी देने के निर्देश

