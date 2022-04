मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के तहत टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ एमओयू करने जा रहा है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इससे प्रदेश के कैंसर रोगियों के बेहतर उपचार के साथ ही कैंसर शोध एवं प्रदेश के चिकित्सकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा. (MP Medical Knowledge Sharing Mission) (MP will sign MoU with Tata Memorial)

MP करेगा टाटा मेमोरियल से एमओयू, कैंसर रोगियों के मिलेगा बेहतर इलाज, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पाएंगे प्रदेश के डॉक्टर

मध्य प्रदेश में जानवर इंसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बीते एक पखवाड़े में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें हाथी सहित जंगली जानवरों ने जमकर तबाही मचाई है. इन दिनों ग्रामीण महुआ संग्रहण के काम में लगे हैं और महुआ की गंध हाथियों को अपनी ओर खींचती है. इससे और भी हादसे होने की आशंका बनी हुई है. (Animals terror in mp)

मध्यप्रदेश में इंसान के लिए मुसीबत बनते जानवर, पिछले एक पखवाड़े में जानवरों ने मचाई तबाही

जब पार्टी के पास कार्यकर्ता और नेता नहीं होते तब मैनेजमेंट गुरुओं का सहारा लिया जाता है. यही काम अब कांग्रेस कर रही है. यह कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का. प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर सारंग ने यह बात कही. मंत्री सारंग ने कन्यादान योजना को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकार को भी घेरा तो दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष किया. (Minister Vishwas Sarang statement) (Minister Vishwas Sarang target on congress) (Corona is under control in MP)

मंत्री विश्वास सारंग बोले- कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है और न कार्यकर्ता हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 22 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर भोपाल आएंगे. इस दौरान वे जंबूरी मैदान पर आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित करेंगे. वे यहां तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा भाजपा के दफ्तर में दो घंटे रहेंगे. पार्टी कार्यालय में उनकी वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों से चर्चा भी कर सकते हैं. इसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है.(Tribal mega event in Bhopal) (Amit Shah will come to Bhopal)

अमित शाह 22 अप्रैल को आएंगे भोपाल, जंबूरी मैदान में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देंगे सौगात

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खरगोन हिंसा (Khargone violence) मामले में फरार 106 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. गृह मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा. सभी जिलों के एसपी को इस बारे में विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी बी टीम टुकड़े-टुकड़े गैंग का सपोर्ट कर रही है. (Reward announced on 106 accused) (Now situation is normal in Khargone) ( Home minister Narottam Mishra statement)

Khargone violence: फरार 106 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित, कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर को बुल्डोजर से तोड़ने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने इस मुददे को जनहित का नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया. (bulldozer on criminals house)(Court not consider petition of bulldozer action)

हाईकोर्ट ने अपराधियों के मकान तोड़ने की याचिका को जनहित का नहीं माना

प्रदेश के सभी शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रदेश मे 52 अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय बनाया जाएगा. इसी कड़ी में 8 भवनों का निर्माण शुरुआती दौर में हो चुका है. इसमें से तीन में इसी सत्र से शिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है. (leading colleges will model colleges in MP) (Model colleges in Madhya Pradesh)

मध्यप्रदेश में 52 अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय बनाया जाएगा, इनमें होंगी आधुनिक सुविधाएं

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा सरकार ने अभी से कमर कस ली है. राज्य में एक बड़ा वोट बैंक महिलाएं और बुजुर्ग हैं. इसी के चलते 19 अप्रैल को तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू कर दी गई. वहीं, आज गुरुवार को सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुन: शुभारंभ हो रहा है. इस बार हितग्राही बेटियों को 55 हजार रुपए दिए जाएंगे. (MP kanya vivah yojana 2022 )

महिला वोट बैंक साधने की जुगत: आज से दोबारा शुरू हो रही है 'कन्या विवाह योजना', मिलेंगे इतने हजार रुपये

मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा (Khargone violence) के बाद लगा कर्फ्यू अब भी जारी है. गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. वाहनों के इस्तेमाल पर अब भी पाबंदी है. कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इधर, पुलिस ने हिंसा करने वाले 106 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. इनमें वो आरोपी भी शामिल हैं जिन्होंने एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारी थी. (khargone violence update) (Reward announced against 106 accused)

Khargone Violence: कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति, 106 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित

मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. 2018 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सफलता हासिल करने वाली कांग्रेस एक बार पुराने मंत्र को आजमाने की तैयारी में है. इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनिंदा नेताओं के साथ अपने निवास पर डिनर किया. इस दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसे भोज आयोजित कर रही है. इसके साथ ही पार्टी 'त्रिदेव प्लान' के जरिए कांग्रेस को पटखनी देने की जुगत में जुट गई है.(MP Congress Mission 2023) (Congress dinner politics)

कांग्रेस की 'डिनर पॉलिटिक्स', कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं के साथ 3 घंटे की बैठक, चुनावी रणीनीति पर हुई चर्चा