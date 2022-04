Khargone Violence: गृह मंत्री ने की पहली मौत की पुष्टि, डेड बॉडी की शिनाख्त, शव परिजनों को सौंपा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने का कहना है कि खरगोन हिंसा (Khargone Violence) में 10 अप्रैल को एक डेड बॉडी मिली थी. अगले दिन पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था. उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी. उस समय गुमशुदगी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी. इसके बाद एक रिपोर्ट इब्रेज उर्फ़ सद्दाम के नाम की परिवार वालो ने डाली. परिवार वालों से उसकी शिनाख्त कराई गई. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. (First death confirms in Khargone Violence) (Home Minister Narottam Mishra statement)

शिवराज सिंह सरकार की महिलाओं और बुजुर्गों के वोट बैंक पर नजर, एमपी में शुरू हो रही है कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा सरकार ने अभी से कमर कस ली है. राज्य में बड़ा वोट बैंक महिलाएं और बुजुर्ग हैं. इसी के चलते मुख्यमंत्री कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर शुरू होने जा रही है. इस बार हितग्राही बेटियों को 55 हजार रूपए दिए जाएंगे. (Mission MP 2023) (Vote bank politics in mp) (kanya vivah yojana restart in MP)

इंदौर में आग ही आग: कहीं गोदाम जला तो कहीं क्लीनिक, लाखों का माल जलकर स्वाहा

इंदौर में रविवार देर रात शहर में आगजनी की तीन घटनाएं हुई हैं. लसूड़िया थाना क्षेत्र में दवाइयों के गोडाउन में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते पूरा गोडाउन जलकर खाक हो गया. दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

मध्य प्रदेश के एक मंत्री का सूदखोरों के खिलाफ अभियान, जानिए कौन हैं ये मंत्री

मंत्री गोपाल भार्गव ने बुंदेलखंड में सूदखोर और माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है. भार्गव ने अपनी अपील में राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा है कि सूदखोरों से संपत्ति मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार ने एक अलग से कानून बनाया है. (Gopal Bhargav campaign against moneylenders and Mafia)

इंदौर अब स्वच्छ शहर के साथ स्मार्ट सिटी भी, मिले छह अवार्ड्स, जानें.. किन उपलब्धियों पर मिला ये ताज

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब स्मार्ट सिटी के मामले में भी नाम रोशन कर रहा है. सूरत में हुए समारोह में सोमवार को इंदौर को स्मार्ट सिटी की विभिन्न श्रेणियों में 6 अवार्ड मिले. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पुरस्कार प्रदान किए. इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस में इंदौर को 6 अवार्ड्स मिले हैं. आइए जानते हैं इंदौर ने ये उपलब्धि पाने के लिए क्या-क्या जतन किए. (Indore is now smart city also) (Indore got six awards)

केंद्रीय मंत्री कुलस्ते बोले- हिंदुओं के जुलूस में हिंसा फैलाने वाले विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे

केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं के जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वालों को जिम्मेदार ठहराया. केंद्रीय मंत्री ने रीवा के राज निवास भवन में हुई रेप कांड को लेकर भी जांच की बात भी कही है. केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जिले के हनुमाना में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने रीवा पहुंचे हैं. (Union Minister Kulaste statement)

खंडवा में आग का तांडव: सात दुकानों को लिया चपेट में, तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

खंडवा में आग ने सात दुकानों को चपेट में ले लिया. घटना सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे हुई. फायर ब्रिगेड ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है. जांच के बाद ही आगजनी की वजह सामने आएगी. (Fire in seven shops in Khandwa)

रोजगार: कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता से प्रेरणा लेकर नगर निगम छिंदवाड़ा की अनोखी पहल, जल प्रदूषण को रोकने में कारगर

मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल अक्सर नदी, तालाब में विसर्जित किए जाते हैं. जल प्रदूषण रोकने और फूलों का सदुपयोग करने के लिए छिंदवाड़ा नगर निगम (chhindwara Municipal Corporation) ने अनोखी पहल (Pushp Ki Abhilasha Abhiyan) की शुरुआत की है.

इंदौर में पांच तस्कर गिरफ्तार, 3 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद, कीमत डेढ़ करोड़ से ऊपर

डीआरआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए सोने की तस्करी करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी कार के माध्यम से विदेशी मूल के सोने की छड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे. इसकी सूचना डीआरआई की टीम को लग गई. आरोपियों से 3 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है. इसकी कीमत तकरीबन एक करोड़ 58 लाख रुपए आंकी जा रही है. (Five smugglers arrested in Indore) (3 kg gold bars recovered in Indore)

लूट का माल बरामद: श्योपुर पुलिस की बड़ी सफलता, लूट के तीन आरोपियों को 72 घंटे में किया गिरफ्तार

3 दिन पहले शहर के बीचो-बीच 3 आरोपियों ने लूट की थी. इन तीन आरोपियों को पुलिस ने 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. (sheopur police arrested loot robbery accused) (Sheopur police recovered loot material)