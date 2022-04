Hanuman Jayanti 2022 : कमलनाथ का 'हनुमान' प्रेम, सिद्धेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, गदा यात्रा में हुए शामिल

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके अलावा वह राम मंदिर भी पहुंचे और गदा यात्रा में शामिल हुए. उन्होंने भगवान से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. (Hanuman Jayanti 2022) (kamal nath at siddheshwar hanuman temple Chhindwara)

आदिवासियों का मेगा इवेंट : 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे अमित शाह, जंबूरी मैदान में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देंगे सौगात

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अभी से फोकस कर रही है. इसी को लेकर 22 अप्रैल को भोपाल के जंबूरी मैदान में आदिवासियों का मेगा इवेंट होने जा रहा है. जिसमें गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) शामिल होंगे और तेंदूपत्ता संग्राहकों को सौगातें देंगे. आयोजन की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं.(Tribal mega event in Bhopal) (Tendupatta collectors worker event)

हिंसा ने नहीं उठने दी खरगोन की बेटी की डोली, उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, लूट ले गए सारा सामान, सुनें परिवार की जुबानी दर्द की कहानी...

खरगोन के संजय नगर के मुछाल परिवार में एक बेटी का ब्याह होना था. 11 तारीख की लगन और 14 अप्रैल की शादी फिक्स थी, लेकिन तनाव के चलते सब कुछ निरस्त हो गया है. परिवार का कहना है कि हिंसा में जो भी सामान वह खरीद कर लाए थे, उपद्रवी लूट कर ले गए. (khargone violence) (consequences of khargone violence)

Hanuman Jayanti 2022 : 100 साल पुराना है हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर, संकटमोचक भगवान दूर करते हैं भक्तों के संकट

विदिशा किले के अंदर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है. इस मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से आते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है. बताया जाता है कि 100 साल पहले एक पुजारी के सपने में हनुमान जी आए थे. जिसमें हनुमान जी ने कहा था उनकी प्रतिमा जमीन के नीचे है. जिसके बाद पुजारी ने वहां से प्रतिमा निकाली और स्थापित करवाई.(Hanuman Jayanti 2022) (Siddheshwar Hanuman Temple in Vidisha)

Khargone Violence : गृह मंत्री बोले - खरगोन हिंसा में Sufa, PFI और JMB के कनेक्शन की जांच जारी

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मंत्री ने कहा है कि खरगोन हिंसा को लेकर सूफा, पीएफआई (PFI) और जेएमबी ( JMB) जैसे संगठनों से कनेक्शन की जांच हो रही है. इस मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होना और बुलडोजर चलना दोनों अलग-अलग मामले हैं. आज पूरे प्रदेश में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. एहतियात बरती जा रही है. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Connection of PFI to Khargone Violence)

मस्जिदों पर लगेगी तीसरी आंख ! असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग

शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि मध्यप्रदेश की मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि मस्जिदों के बा​हर असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत करे तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि अब सब कुछ कैमरे से ही तय हो रहा है. इसलिए कैमरे लगाना जरूरी हो गया है.(CCTV at MP mosques) (Shahar Qazi Mushtaq Ali Nadwi decision)

चौंकाने वाला खुलासा: जंगलों में आग के मामलों में दूसरे नंबर पर एमपी, हर साल धू-धू कर जल रहे जंगल

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जंगलों में आग लगने की घटनाओं के मामले में मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है. वहीं पहले स्थान पर उड़ीसा है. 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक 16,700 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं. (MP is second in forest fire cases) (Fire in mp forests)

MP Fuel Price Update: पेट्रोल डीजल को फिर लगा महंगाई का डोज, जानें अपने शहर भाव

जनता को लगातार महंगाई का डोज मिलता जा रहा है. इसी कड़ी में आज भोपाल में पेट्रोल का रेट बढ़कर 118.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं. जबकि देश की राजधानी में पेट्रोल के रेट 105.41 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. पेट्रोल के साथ-साथ डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है.

एमपी में गर्मी का सितम: तीन दिन की राहत के बाद तापमान​ फिर बढ़ा, खजुराहाे और खरगाेन सबसे गर्म

मध्यप्रदेश में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो गई है. प्रदेश में गर्मी झुलसाने लगी है. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहाे एवं खरगाेन में दर्ज किया गया. हालांकि प्रदेश के किसी भी जिले में लू नहीं चली. मौसम विज्ञानियाें के अनुसार, दाे दिन तक तापमान बढ़ेगा. (MP weather report) (Temperature rises in MP)

बाबा महाकाल का आज हनुमान के रूप में हुआ श्रृंगार, करें महाकालेश्वर के दर्शन

शनिवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. आज बाबा महाकाल का हनुमान स्वरूप में श्रृंगार किया. भारी संख्या में भक्तों ने भस्मारती में शामिल होकर हनुमान जयंती के मौके पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया.